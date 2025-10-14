El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

.
Disfraces

Los mejores y más aterradores disfraces de Halloween para niños

Disfraces de Halloween cómodos y creativos, que combinan personajes clásicos con ideas originales. Están diseñados para que los niños disfruten con seguridad y libertad de movimiento en fiestas o eventos escolares.

Redacción De Tiendas

Martes, 14 de octubre 2025, 09:56

La llegada de Halloween implica que niños y familias buscan disfraces para fiestas, colegios o para el tradicional "truco o trato".

Los disfraces están confeccionados con materiales como poliéster y algodón, que proporcionan comodidad y durabilidad. Estos disfraces incluyen detalles como capas, accesorios luminosos, tutús, coronas, cadenas y guadañas. Los accesorios luminosos, en particular, mejoran la visibilidad durante la noche, lo que es especialmente importante para la seguridad de los niños mientras recorren las calles en busca de dulces.

DISFRAZ INFANTIL DE HALLOWEEN LUBOLEE

Conjunto completo de disfraz infantil de Halloween que incluye bata negra, guantes, linterna de cráneo, cadena, gafas luminosas y guadaña. El poliéster de alta calidad aporta suavidad y transpirabilidad. Las gafas con ojos rojos brillantes añaden un toque impactante, mientras que los accesorios luminosos aumentan la visibilidad y realzan el efecto visual durante la celebración.

VESTIDO GÓTICO DE PRINCESA NLMWTI PARA NIÑA

El disfraz gótico de princesa NLMWTI para niña está confeccionado en tejido suave e incluye vestido, peluca, medias, collar y bolso a juego. El diseño presenta detalles cuidados y costuras resistentes. Los materiales son transpirables y adecuados para celebraciones temáticas.

DISFRAZ DE FANTASMA INFANTIL DE RUBIES

Con detalles impresos digitalmente, este disfraz infantil de fantasma de Rubies incluye una túnica blanca con capucha y motivos de cadenas. Está fabricado en poliéster suave y cuenta con cierre pull on. Es un diseño oficial para Halloween y fiestas temáticas.

DISFRAZ DE TUTÚ ANIMAL DE GENERISCH

Con acabado en tul y detalles de animal, este disfraz infantil de Generisch fusiona un diseño llamativo con materiales ligeros y transpirables. El top elástico y el gorro de zorro aportan comodidad y un toque original, mientras que la confección en poliéster facilita el movimiento. El conjunto destaca por su aspecto alegre y su confección cuidada.

CONDE DRÁCULA INFANTIL DE RUBIES

Con detalles clásicos, este disfraz infantil de Conde Drácula de Rubies incluye camisa blanca con chorrera, chaleco rojo, pantalón negro y capa bicolor. Su confección en poliéster garantiza comodidad y resistencia. El cierre de velcro trasero facilita el cambio, y el diseño incorpora acabados inspirados en el personaje, aportando un aspecto elegante y reconocible para Halloween.

DISFRAZ DE PARCA CON ACCESORIOS DE KIMIGO

Con una túnica negra y gris, este disfraz de parca infantil incluye capucha sin rostro, guantes de calavera, guadaña desmontable, gafas rojas luminosas y accesorios a juego. El poliéster ligero y transpirable proporciona comodidad, mientras que los detalles luminosos realzan el efecto visual. El diseño unisex y los accesorios crean una presencia llamativa en cualquier celebración de Halloween.

DISFRAZ ALIENÍGENA HINCHABLE DE MORPH

Diseñado con materiales resistentes, el disfraz hinchable de alienígena de MORPH incorpora un ventilador integrado y cierres elásticos que mantienen el traje inflado de forma continua. Cuenta con un bolsillo externo, es impermeable y tiene un ajuste cómodo y seguro.

DISFRAZ DE PAYASO DE SPOOKTACULAR CREATIONS

Este vestido de payaso de Spooktacular Creations incluye detalles de bufón y acabado en tonos vibrantes. El conjunto tiene una confección resistente y materiales cómodos que facilitan el movimiento. Incluye elementos característicos para celebraciones de Halloween y es adecuado para fiestas de disfraces, eventos escolares o cualquier ocasión divertida.

