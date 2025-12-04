Estos belenes y figuritas llenarán tu casa de tradición y espíritu navideño

Redacción De Tiendas Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:25

Moranduzzo vende figuras pintadas a mano que reflejan la artesanía italiana con alta calidad y detalle. Estas obras representan la rica tradición artística de Italia, donde cada figura se elabora con técnicas de pintura perfeccionadas a lo largo de los años.

La selección de figuras incluye escenas tradicionales que evocan la nostalgia de tiempos pasados y modelos modernos que aportan un toque contemporáneo.

FIGURA DE TABERNERO MORANDUZZO PARA BELÉN

Fabricada en Italia, la figura Moranduzzo Tabernero con Vino destaca por su elaboración en polímero indestructible y su pintura acabada a mano. El diseño del escultor Martino Landi aporta realismo y detalle, mientras que la escala 1:20 garantiza una integración precisa en belenes tradicionales de 10 cm.

FIGURAS ARTESANAS DE TRICICLO EDITORES PARA BELÉN

La figura de belén artesanal Panadera de Triciclo Editores, parte de la serie de 11 cm diseñada por José Luis Mayo, está fabricada en resina duradera y polvo de alabastro. Cada pieza se entrega en una caja individual, lo que facilita su protección. Esta figura destaca por sus detalles minuciosos y es adecuada para coleccionistas.

TRICICLO EDITORES FIGURAS HUÍDA A EGIPTO

Fabricadas en resina y polvo de alabastro, las figuras de la serie "Huida a Egipto" de Triciclo Editores reproducen con realismo la escena bíblica, gracias al diseño de José Luis Mayo. Cada pieza, de proporción cuidada, aporta un toque tradicional y duradero a cualquier belén navideño, con detalles minuciosos y presentación individual en caja protectora.

TIENDA EURASIA FIGURA DE NACIMIENTO DE RESINA

Pack de ocho figuras para belén de 12 cm, fabricadas en resina. Incluye los Reyes Magos y otras figuras tradicionales para la decoración navideña. El material de resina se caracteriza por su resistencia, lo que permite un uso prolongado durante varias temporadas.

BELÉN DE GATOS DE CAKEEYUM

El set de belén de gatos CAKEEYUM incluye seis figuras decorativas de gatos, elaboradas en resina duradera con acabados coloridos. Cada figura presenta un diseño humorístico que añade encanto a la decoración navideña y garantiza un disfrute prolongado gracias a la calidad de su construcción. Estas figuras de resina destacan por su nivel de detalle y originalidad.

FIGURAS DE LA ANUNCIACIÓN DE ACAN

Con acabados pintados a mano, las figuras de la Anunciación de Acan aportan autenticidad a cualquier belén navideño. Fabricadas en durexina resistente, presentan detalles como el ángel y la hoguera en formato compacto de 7 cm. Su diseño clásico realza la escena tradicional con un toque artesanal y duradero en cada pieza.

FIGURA DE PASTOR WILLOW TREE PARA BELÉN

La figura Willow Tree de pastor es una escultura pintada a mano, diseñada por Susan Lordi. Está elaborada en resina duradera, lo que le confiere resistencia al agua, adecuada para interiores y exteriores. Los detalles pintados a mano aportan un encanto único, convirtiéndola en una pieza decorativa distintiva que realza cualquier espacio.

BELÉN DE RESINA BLANCA BESTALICE - FIGURAS DE DECORACIÓN

Este belén de resina BestAlice tiene un acabado blanco brillante. Las figuras están meticulosamente detalladas, representando la escena del belén con precisión. Su diseño compacto permite una colocación versátil en distintos espacios interiores. La durabilidad del material asegura que esta decoración se mantenga en buenas condiciones.

ETESLOT FIGURA BELÉN TRADICIONAL

Con acabado realista, el pesebre completo de Eteslot incluye doce figuras de resina resistentes y cuidadosamente talladas. Cada pieza presenta detalles precisos que evocan la escena tradicional del nacimiento. El material duradero y la pintura detallada aportan un toque auténtico a la decoración navideña, manteniendo la calidad a lo largo del tiempo.

BELÉN NAVIDEÑO MODERNO DE AHHZYYS

Con líneas modernas, este belén de Navidad de Ahhzyys incluye seis figuras de resina con acabado detallado. La combinación de madera y resina aporta durabilidad y un aspecto contemporáneo. Cada pieza, resistente al agua, mantiene su color y forma durante años, realzando la decoración navideña con un diseño actual y materiales de calidad.