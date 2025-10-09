El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Retenciones kilométricas en el Txorierri por un accidente múltiple en sentido Galdakao

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Aprender jugando

Con este globo terráqueo interactivo los peques descubrirán países, idiomas y mucho más

El Clementoni Globo Terráqueo Interactivo une el aprendizaje geográfico con la tecnología de realidad aumentada, ofreciendo a los niños una experiencia educativa inmersiva y divertida desde el primer uso.

Redacción De Tiendas

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:08

El Clementoni Globo Terráqueo Interactivo es mucho más que un simple globo terráqueo para niños. Este juguete educativo combina la exploración tradicional del mundo físico con tecnología interactiva, permitiendo a los más jóvenes descubrir países, capitales, idiomas y curiosidades a través de un lápiz óptico y una app gratuita con realidad aumentada. Dirigido a niños a partir de 7 años, destaca por ofrecer más de 500 preguntas y retos que ponen a prueba los conocimientos geográficos de forma dinámica y entretenida.

Entre sus características más relevantes, el Clementoni Globo Terráqueo Interactivo integra sonido en español, información detallada sobre continentes, husos horarios y productos típicos, y la posibilidad de jugar tanto de manera individual como en grupo.

Su diseño robusto, fabricado en PVC y con base de acrílico, garantiza durabilidad y estabilidad, mientras que el uso de pilas incluidas facilita su uso inmediato sin necesidad de montaje. Además, la integración con la app de realidad aumentada amplía la experiencia educativa, permitiendo a los niños visualizar animales, monumentos y datos curiosos en 3D, algo que lo diferencia de otros globos convencionales.

Entre los aspectos positivos, destaca la gran variedad de contenidos interactivos: más de 500 preguntas, información detallada sobre países y culturas, y la integración con una app de realidad aumentada que aporta dinamismo al aprendizaje. El lápiz óptico facilita la exploración autónoma, mientras que la base robusta y los materiales de calidad aseguran una buena durabilidad, algo que no siempre se encuentra en globos convencionales o en otros modelos digitales de menor precio.

Globo Terráqueo Interactivo Clementoni

Comprar en Amazon

