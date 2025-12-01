El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen Generada Con IA

'Un corazón por Navidad', el libro navideño que también es calendario de adviento

Un corazón por Navidad transforma la lectura navideña en una experiencia interactiva y emotiva gracias a su formato de calendario de adviento y una historia que combina superación personal, familia y esperanza.

Redacción De Tiendas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:32

La novela Un corazón por Navidad TBR ha llamado la atención en el panorama editorial español gracias a su propuesta original y su emotiva historia. Escrita por Sophie Jomain y traducida por Cristina Zuil, este libro propone una experiencia de lectura diferente: su formato de calendario de adviento, con 24 capítulos sellados para descubrir uno cada día de diciembre, invita a vivir la espera navideña de manera compartida y pausada. La ambientación en los Alpes y la premisa de una protagonista que se enfrenta a su primer diciembre tras un trasplante de corazón aportan un enfoque fresco y humano a la narrativa juvenil contemporánea.

Entre las características más destacadas de Un corazón por Navidad TBR se encuentran su cuidada edición, con ilustraciones a color y detalles visuales que acompañan la lectura, así como la profundidad de sus temas: recuperación, superación personal y las complejidades de las relaciones familiares.

La historia se desarrolla en Morzine, un pequeño pueblo francés, donde Avril, la protagonista, busca reconectar con su padre y consigo misma tras una etapa marcada por la enfermedad y las restricciones. Esta combinación de formato innovador y tratamiento realista de los desafíos vitales ha hecho que el libro destaque entre las novedades de literatura juvenil, atrayendo tanto a jóvenes lectores como a quienes buscan historias navideñas con un trasfondo emocional auténtico.

LIBRO UN CORAZÓN POR NAVIDAD (TBR)

Comprar en Amazon

