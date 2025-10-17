Renueva tu baño por poco dinero con estos muebles modernos y funcionales

Elegir el mueble de baño adecuado marca la diferencia en baños de tamaño medio o reducido. Los modelos de 80 cm ofrecen una solución compacta que combina almacenaje y diseño, permitiendo aprovechar cada centímetro sin renunciar al estilo. Este tipo de mueble se ha convertido en una opción popular para quienes buscan mantener el orden y la estética en espacios donde el espacio es limitado.

A lo largo del artículo se analizan las propuestas más destacadas en esta categoría, mostrando cómo cada modelo puede transformar la organización y el aspecto del baño. Estas opciones ofrecen soluciones prácticas sin perder de vista la importancia de una presencia elegante y bien cuidada en el hogar.

MUEBLE DE BAÑO SUSPENDIDO ARKITMOBEL

Gracias a su formato suspendido, este mueble de baño ARKITMOBEL modelo Cotton aporta ligereza visual y facilita la limpieza del suelo. El acabado Nordik y las líneas rectas encajan fácilmente en ambientes modernos, mientras que el espejo a juego refuerza la sensación de amplitud en espacios reducidos. Sus dos puertas abatibles y el hueco inferior permiten organizar productos de uso diario sin esfuerzo.

MUEBLE DE BAÑO AKTIVA DE ARKITMOBEL

Con un acabado en gris ceniza y líneas depuradas, el mueble de baño Aktiva de ARKITMOBEL destaca por su formato compacto de 80 cm y su diseño contemporáneo. Dispone de dos puertas, dos cajones y un espejo a juego, ofreciendo una solución completa que se adapta a cualquier estilo de baño moderno.

CONJUNTO DE BAÑO CON LAVABO Y ESPEJO BAIKAL

Con fabricación nacional y diseño contemporáneo, el conjunto de baño Baikal combina funcionalidad y estética en un formato de 80 cm. Presenta una estructura robusta en melamina de 16 mm, acabado blanco mate, e incluye un lavabo de cerámica junto a un espejo amplio, aportando luminosidad y sensación de mayor espacio en baños pequeños o medianos.

MUEBLE DE BAÑO CON PATAS BAIKAL

El mueble de baño Baikal Neo con patas combina líneas actuales y materiales resistentes en un formato de 80 cm. La altura extra proporciona espacio para almacenar toallas, productos de higiene o accesorios. El sistema de cierre amortiguado asegura un uso silencioso y cómodo, mientras que el montaje previo ahorra tiempo. Su diseño prioriza orden, estética y funcionalidad diaria.

MUEBLE DE BAÑO CON CAJONES DE DUEHOME

Aportando calidez al baño, el mueble duehome Feel en acabado roble combina tres cajones amplios y un espejo a juego en un formato de 80 cm de ancho. La organización es sencilla gracias al sistema Soft Close, que permite un cierre suave y silencioso. El cajón superior incluye salva-sifón para optimizar el espacio.

MUEBLE DE BAÑO BLANCO BRILLO DE ABITTI

Con líneas contemporáneas y acabado blanco brillo, el mueble de baño Sabela de Abitti transforma el espacio con su presencia luminosa y elegante. Su formato de 80 cm integra dos cajones, dos puertas y un lavabo cerámico, facilitando el almacenaje en baños modernos o clásicos. La estructura de melamina resistente soporta la humedad y el uso diario, mientras que los tiradores y patas metálicas añaden un toque actual. El espejo a juego amplía la sensación de amplitud.

MUEBLE DE BAÑO SENSE EN ROBLE ALASKA DE DUEHOME

Gracias a su acabado en Roble Alaska, el mueble de baño Sense de duehome aporta un toque cálido y actual al baño. El formato de 80 cm de ancho, con dos cajones de cierre suave y patas metálicas en negro mate, facilita la organización y destaca por su resistencia a la humedad.

MUEBLE DE BAÑO SUSPENDIDO ATRIOS EN MADERA ROBLE

Con su formato suspendido y acabado en laminado roble, el conjunto de baño Atrios Leo aporta un aire contemporáneo y natural. Este mueble de baño moderno viene completamente montado, con dos cajones metálicos de extracción total y sistema Soft Close, además de una encimera de cerámica de alta calidad. Los tiradores uñero en blanco y madera suman elegancia y actualidad.

CONJUNTO DE BAÑO BLANCO EL ALMACEN DEL PROFESIONAL

Con un diseño moderno y acabado lacado en blanco, este conjunto Egipto de EL ALMACEN DEL PROFESIONAL transforma el baño en un espacio luminoso y ordenado. El mueble compacto de 80 cm llega completamente montado, incorpora un lavabo de porcelana y un espejo a juego, facilitando la instalación y aportando cohesión visual al ambiente.

