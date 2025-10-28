Estos paragüeros decoran, ordenan y evitan charcos en el suelo los días de lluvia

Redacción De Tiendas Martes, 28 de octubre 2025, 09:20 Compartir

Mantener el orden en la entrada de casa o la oficina resulta mucho más sencillo con un paragüero bien elegido. Este accesorio, pensado para almacenar paraguas mojados y evitar charcos en el suelo, se ha convertido en una pieza funcional que también puede aportar un toque decorativo al recibidor. Los modelos actuales no solo cumplen con su cometido práctico, sino que suman detalles de diseño y materiales resistentes que se adaptan a distintos gustos y necesidades.

En la selección que encontrarás aquí, predominan los paragüeros fabricados en metal, polipropileno o plásticos de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y resistencia frente a la humedad. Algunos modelos incorporan bandejas recoge-gotas extraíbles para proteger el suelo, mientras que otros apuestan por estructuras de malla que favorecen la ventilación y el secado rápido de los paraguas. Los diseños varían desde líneas modernas y minimalistas hasta propuestas con toques vintage o decoraciones talladas que convierten el paragüero en un elemento distintivo del espacio.

PARAGÜERO COMPACTO DE HOMCOM CON DISEÑO DECORATIVO

Con estructura de acero galvanizado, este paragüero HOMCOM presenta un formato compacto y resistente en color blanco. Su bandeja extraíble recoge el agua de los paraguas, manteniendo el suelo seco. Los cuatro ganchos facilitan la organización de diferentes tamaños. El diseño calado favorece la ventilación, aportando un toque decorativo y funcional a cualquier entrada o pasillo.

PARAGÜERO DE MALLA METÁLICA TECHZOCO

Diseñado con estructura de malla metálica, el paragüero TECHZOCO ofrece ventilación eficiente y secado rápido para los paraguas. Su base sólida proporciona estabilidad y orden en cualquier espacio. El acabado en negro y las dimensiones compactas de 50 cm de alto y 25 cm de diámetro combinan durabilidad y estética moderna en un accesorio resistente y funcional para la entrada.

PARAGÜERO CUADRADO DE SONGMICS

Con líneas geométricas y acabado en negro, el paragüero cuadrado SONGMICS presenta una estructura de acero resistente con bandeja de goteo extraíble. Sus cuatro ganchos permiten organizar paraguas plegables y largos, mientras su diseño calado favorece la ventilación. Las almohadillas protectoras cuidan el suelo, combinando funcionalidad y estilo en un formato compacto y moderno.

PARAGÜERO DECORATIVO BARONI HOME

Con estructura metálica robusta, el paragüero Baroni Home presenta un diseño moderno con detalles tallados que aportan un efecto decorativo singular. Incorpora una bandeja de goteo extraíble y un gancho interno para organizar diferentes tamaños de paraguas. Su acabado negro y formato compacto ofrecen funcionalidad y estilo en un solo accesorio para la entrada o la oficina.

PARAGÜERO RECTANGULAR DE SONGMICS CON DISEÑO CALADO

Con estructura metálica y formato rectangular, este paragüero SONGMICS destaca por su diseño tallado y elegante acabado en negro. Incorpora bandeja extraíble para recoger el agua y cuatro ganchos que facilitan la organización de paraguas o bastones. Sus dimensiones compactas y las almohadillas protectoras aseguran estabilidad y cuidado del suelo en la entrada o la oficina.

PARAGÜERO MODERNO DE VERSA

Con líneas sencillas y acabado blanco, el paragüero Versa Rulo combina estructura metálica resistente y formato compacto de 49 x 15,5 x 15,5 cm. Incorpora un plato interno para retener el agua y ofrece estabilidad sin necesidad de montaje. Su diseño es moderno y compacto, adecuado para espacios reducidos como entradas, salones u oficinas.

PARAGÜERO DE POLIPROPILENO COFAN

El paragüero de polipropileno Cofan en blanco tiene un tamaño compacto de 27 x 20,6 x 45 cm, adecuado para espacios pequeños. Su resistencia a la humedad garantiza la durabilidad del paragüero, manteniendo los paraguas secos y protegidos. Este soporte es funcional y se adapta a cualquier ambiente, permitiendo organizar los paraguas de manera eficiente.

PARAGÜERO DE PARED CON SYXLS

Instalación sin agujeros. El paragüero de pared SYXLS tiene un diseño compacto y está fabricado en ABS. Incluye una bandeja de goteo desmontable para facilitar la limpieza y el almacenamiento del agua. Permite organizar hasta cuatro paraguas en espacios reducidos y se instala sin necesidad de perforar las paredes.

PARAGÜERO VINTAGE DE KUAIYIJU

Con un diseño vintage de metal negro, este paragüero KUAIYIJU destaca por su acabado elegante y su asa integrada que facilita el transporte. La base antideslizante aporta estabilidad y seguridad, mientras que la estructura ligera permite organizar paraguas u objetos pequeños con facilidad, aportando un toque decorativo y funcional a cualquier espacio del hogar u oficina.

SOPORTE DE PARAGUAS HOMCOM RECTANGULAR

El paragüero rectangular HOMCOM está fabricado en acero pintado blanco y cuenta con 21 compartimentos y 24 ganchos para organizar paraguas de manera eficiente. Incluye una bandeja recogegotas extraíble para facilitar la limpieza y evitar charcos en el suelo, asegurando un ambiente ordenado y seco.