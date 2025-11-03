Escaleras plegables de aluminio: la solución que necesitas para casa

Redacción De Tiendas Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:28 Compartir

Las escaleras plegables de aluminio se utilizan para realizar tareas en altura tanto en el hogar como en espacios profesionales. Su estructura ligera facilita el transporte y el almacenaje, lo que permite su adaptación a espacios reducidos y su desplazamiento entre diferentes estancias. La variedad de diseños incluye modelos telescópicos, que pueden extenderse para alcanzar mayores alturas, así como versiones compactas adecuadas para tareas cotidianas en la cocina, la oficina o el garaje.

La siguiente selección incluye escaleras plegables de aluminio que cubren un amplio abanico de situaciones, desde pequeños arreglos domésticos hasta trabajos en exteriores o interiores.

ESCALERA RESISTENTE GYMOUNT

Con estructura de aluminio resistente a la corrosión, esta escalera telescópica gymount alcanza hasta 3,8 metros y soporta 150 kg. Incorpora barra estabilizadora y ganchos extraíbles que refuerzan la seguridad. El mecanismo de extensión y plegado facilita el transporte y almacenamiento, ofreciendo un diseño compacto y portátil que optimiza el espacio sin renunciar a la estabilidad.

ESCALERA DE TIJERA ANTIDESLIZANTE DE T-LOVENDO.ES

Con estructura metálica robusta, la escalera plegable de T-LOVENDO.ES ofrece cuatro peldaños anchos con superficie antideslizante y base estable. El sistema de bloqueo de seguridad y las patas con tapones de goma refuerzan la confianza en cada paso. Su diseño compacto facilita el almacenamiento y el transporte, combinando funcionalidad y comodidad en espacios domésticos u oficinas.

ESCALERA PLEGABLE UZIRO PARA EL HOGAR Y OFICINA

Gracias a su estructura en aluminio y acero aeronáutico, la escalera plegable UZIRO de cinco peldaños combina solidez y ligereza en un formato compacto. Los peldaños anchos con textura antideslizante aportan seguridad, mientras que el diseño plegable permite guardarla fácilmente. Su capacidad de carga de hasta 150 kg garantiza resistencia y estabilidad en cada uso.

ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO KTL

Con estructura ligera de aluminio, la escalera plegable KTL de cuatro peldaños destaca por su diseño compacto y fácil manejo. Alcanza una altura de hasta 279 cm, permitiendo llegar cómodamente a zonas elevadas. Su peso reducido de 3,2 kg y sistema plegable facilitan el transporte y el almacenamiento en cualquier espacio, sin renunciar a la estabilidad.

ESCALERA PLEGABLE MULTIFUNCIÓN DE T-LOVENDO.ES

Con estructura metálica robusta, la escalera plegable de T-LOVENDO.ES de tres peldaños combina seguridad y portabilidad. Los peldaños anchos y antideslizantes aportan firmeza en cada paso, mientras que el sistema de bloqueo automático y las patas con tapones de goma refuerzan la estabilidad. Su diseño compacto facilita el almacenamiento y el transporte en cualquier espacio.

ESCALERA PLEGABLE CON BANDEJA DE SONGMICS

Con estructura de aluminio resistente y peldaños de 12 cm, la escalera SONGMICS de seis peldaños ofrece estabilidad y seguridad en cada subida. Incorpora una bandeja para herramientas integrada y pies antideslizantes, facilitando tanto el uso como el almacenamiento. Su diseño plegable y peso ligero permiten transportarla cómodamente sin renunciar a la robustez.

ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO AMIG

Fabricada en aluminio ligero, la escalera plegable Amig de siete peldaños ofrece una estructura resistente y fácil de transportar. Los peldaños anchos proporcionan una base estable, mientras que el diseño compacto permite guardarla cómodamente en cualquier rincón. Soporta hasta 150 kg, combinando durabilidad y comodidad en un formato pensado para un uso eficiente y seguro.

ESCALERA MULTIPOSICIÓN MOONLIGHT MANOR

Este modelo de Moonlight Manor tiene estructura de aluminio reforzado, sistema multiposición y ruedas integradas para facilitar el transporte. Alcanza hasta 5,18 metros e incluye peldaños antideslizantes y barras de equilibrio que aportan estabilidad y seguridad. El diseño permite múltiples posiciones y combina robustez y comodidad durante su uso.

ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO LIGERA KTL 3 PELDAÑOS

Con estructura de aluminio ligera, la escalera de tijera KTL de tres peldaños destaca por su diseño compacto y peso reducido de solo 2,8 kg. Alcanza hasta 258 cm de altura, ofreciendo una base estable y antideslizante. Su formato plegable facilita el transporte y almacenamiento, proporcionando comodidad y seguridad en cada subida sin renunciar a la resistencia.

ESCALERA PLEGABLE PACKER PRO DE ALUMINIO

Con estructura robusta de acero inoxidable y aluminio, la escalera plegable packer PRO de tres peldaños soporta hasta 150 kg y ofrece una altura de trabajo de 260 cm. Los peldaños y patas cuentan con relieves antideslizantes y protecciones de goma, aportando estabilidad y seguridad. Su diseño compacto facilita el almacenamiento y el transporte en cualquier entorno.