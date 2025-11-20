Accede a una vivienda funcional con estas modernas casas prefabricadas

HogarAccede a una vivienda funcional con estas modernas casas prefabricadas
Las casas prefabricadas son una opción interesante que ofrece diversas opciones personalizables con diferentes materiales y niveles de aislamiento. Además, permiten ampliar los espacios según las necesidades de la familia.
Redacción De Tiendas
Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:06
Las casas prefabricadas han transformado la forma de acceder a una vivienda funcional, evitando los largos plazos y complicaciones de la construcción tradicional. Actualmente, existen modelos que se montan en cuestión de semanas y se entregan completamente equipados, con instalaciones eléctricas, fontanería y acabados listos para su uso. Muchas de estas opciones utilizan un sistema modular, lo que permite adaptar el espacio a diferentes necesidades, desde familias pequeñas hasta quienes requieren un espacio adicional en el jardín o una residencia temporal.
En este artículo se comparan las principales casas prefabricadas disponibles, centrándose en sus características diferenciales y en cómo pueden responder a necesidades reales de vivienda, ya sea para uso permanente, como segunda residencia o como espacio adicional en la propiedad.
CASA MODULAR EXPANDIBLE DE GENERIC
Con estructura modular expandible, esta casa prefabricada ofrece desde uno hasta cuatro dormitorios, cocina equipada y baño completo. El aislamiento integrado y los paneles sándwich ignífugos proporcionan confort y seguridad en cualquier clima. Su diseño permite montaje rápido y personalización, facilitando una vivienda eficiente, resistente y adaptable a distintas necesidades habitacionales en espacios compactos o ampliados.
GENERIC CASA MODULAR EXPANDIBLE
Diseñada con estructura de acero galvanizado, esta casa modular prefabricada expandible de 20 pies combina resistencia y aislamiento en un formato compacto. El interior incluye cocina y baño completamente equipados, además de instalaciones preinstaladas para mayor comodidad. Su diseño plegable permite un montaje rápido y flexible, adaptándose a diferentes configuraciones de espacio y ofreciendo eficiencia y durabilidad en cada detalle.
CASA MODULAR EXPANDIBLE S.E.Q QUICK.SIMPLE.EASY
Con estructura de acero galvanizado y paneles aislantes, esta casa prefabricada de 30 pies presenta un diseño expandible con dormitorio, baño y cocina completamente equipados. El sistema de aislamiento avanzado garantiza confort térmico y acústico, mientras que las ventanas de doble acristalamiento y acabados personalizables aportan seguridad y estilo en una vivienda eficiente y resistente.
CASA MODULAR PERSONALIZABLE DE SOLUTION´S HOUSE
Con materiales de alta calidad, esta casa prefabricada modular ofrece estructura de acero galvanizado, aislamiento térmico y acústico, y acabados personalizables. Incorpora cocina y baño completos, instalaciones eléctricas y fontanería incluidas. El diseño permite adaptar la distribución interior, garantizando confort, eficiencia energética y durabilidad en una vivienda moderna lista para habitar desde el primer día.
CASA PREFABRICADA PORTÁTIL DE OFFICER OWL
Casa Prefabricada de 20 Pies fabricada con una estructura de acero resistente y aislamiento de alta calidad. Esta vivienda incluye dos dormitorios, un baño y una cocina equipada. Su diseño modular permite transporte y montaje, adaptándose a diferentes entornos. Ofrece confort y eficiencia energética para diversas aplicaciones.
ZOLYNDO CASA PREFABRICADA AMPLIABLE
Con estructura de acero y paneles de espuma ignífuga, la casa prefabricada Zolyndo de 3 x 6 m ofrece un espacio resistente y bien aislado. El diseño ampliable y las ventanas de doble capa aportan luminosidad y confort, mientras que los materiales impermeables y el suelo antideslizante refuerzan la seguridad y durabilidad en cualquier entorno residencial o profesional.
CASA MODULAR EXPANDIBLE DE S.E.Q QUICK.SIMPLE.EASY
Con estructura de acero galvanizado y paneles ignífugos, esta casa prefabricada expandible de 40 pies combina dormitorio, baño, cocina y salón en un espacio de 76 m². Sus ventanas de doble acristalamiento y acabados resistentes refuerzan el aislamiento y la seguridad. El sistema modular permite una instalación rápida y personalización de acabados para una vivienda eficiente y moderna.
GENÉRICO CASA PORTÁTIL CON DISEÑO ANDORRA
Gracias a su estructura robusta y diseño expansible, la casa prefabricada Modelo Andorra de 27 m² incorpora cuatro ventanas, puertas, sistema eléctrico completo y suelo vinílico tricapa. Su armazón de acero resistente y paredes de espuma ignífuga ofrecen durabilidad, aislamiento térmico y protección frente a condiciones extremas, garantizando un espacio habitable seguro y adaptable durante más de 30 años.
HUGHEARTS CASA PREFABRICADA PORTÁTIL
Con estructura plegable y dimensiones de 20 x 20 pies, esta casa prefabricada portátil HUGHEARTS está fabricada en acero resistente y cuenta con un diseño expandible. Incorpora baño, ventilación y accesorios integrados. Su formato móvil y materiales duraderos permiten su transporte y uso en espacios habitables compactos.