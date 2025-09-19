“La pregunta para los accionistas es si la valoración actual del Sabadell puede alcanzarse en solitario”

San Sebastián y Bilbao acogerán, los días 24 y 25 de septiembre, dos encuentros informativos organizados por BBVA para accionistas del Sabadell. Las citas buscan resolver dudas e informar sobre el proceso de canje. Para participar basta con registrarse en la web del banco o llamar al 800 080 032. En esta entrevista, Marta Alonso, directora de la Territorial Norte de BBVA, anticipa ya algunas claves, como que “tras la fusión, los accionistas del Sabadell podrán obtener hasta un 25% más de beneficio por acción que si la entidad sigue en solitario”.

P. Tras más de un año desde que se anunció la operación ¿Por qué sigue siendo una opción interesante para los accionistas de esa entidad?



M.A. Por varios motivos. La oferta proporciona la mejor valoración para los accionistas del Sabadell en más de diez años, su cotización se encuentra en los niveles más altos. La pregunta que deben hacerse ahora es si esto puede alcanzarse en solitario. Nuestra opinión es que no. Además, la oferta ha aumentado su valor un 43% respecto al año pasado, gracias a la buena evolución de las acciones de BBVA. Tampoco hay que olvidar que los accionistas recibirán una prima de unos 30 puntos porcentuales por encima de la media de operaciones similares en la banca europea en los últimos dos años.

“BBVA tiene un fuerte arraigo en el País Vasco y así seguirá siendo”

P. ¿Qué sentido tiene acudir al canje cuando el Sabadell cotiza en máximos?



M.A. La diferencia fundamental es que la oferta de BBVA ofrece un mismo precio a todos los accionistas y por todas sus acciones, mientras que en el mercado la cotización varía. Los primeros en vender en bolsa podrían obtener un mejor precio, pero esas operaciones presionarían la acción a la baja y quienes vendieran después lo harían más barato. Además, si acuden al canje podrán obtener, tras la fusión, hasta un 25% más de beneficio por acción frente al que lograrían si el Sabadell sigue en solitario. En cambio, quienes no acudan, tras la venta de TSB, quedarán como accionistas de un banco más pequeño y menos diversificado.



P. ¿Qué impacto tendrá en el País Vasco?



M.A. BBVA tiene un fuerte arraigo en el País Vasco y un compromiso claro con su tejido productivo y sus familias, y así seguirá siendo. Es fundamental disponer de bancos con escala suficiente para impulsar el crecimiento y contribuir al bienestar social.



P. ¿Y si un accionista decide aceptar la oferta?



M.A. Puede presentar su declaración de aceptación, sea o no cliente, en cualquiera de nuestras oficinas o a través del teléfono 800 080 032 sí es un particular, o del 911 859 673 si es un inversor institucional. Se resuelve en pocos minutos, sin coste y con el apoyo de un gestor. También puede hacerlo en la entidad donde tengan depositadas sus acciones.