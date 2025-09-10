Etapas

Etapa
10 de septiembre
O Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero
0 Km 143Km

Km 1 ¡¡La etapa 17 ya está corriéndose!! Esperemos poder vivir un gran espectáculo en esta jornada de miércoles. Km 0 Se ha iniciado ya el recorrido inicial de la etapa, con los 4.7 kilómetros de la salida neutralizada. Km 0 En breve dará inicio la salida neutralizada. La etapa arranca hoy en O Barco de Valdeorras. Vingegaard sigue de rojo y las opciones de Almeida de darle caza cada vez son menores, aunque el luso lo volverá a intentar hoy en la montaña. Km 0 ¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos a la 17ª etapa de LaVuelta. Una edición que está siendo más accidentada de lo habitual pero que hoy tiene una etapa de montaña con final al emblemático puerto del Morredero.

Clasificación - Vuelta a España

Pos Ciclistas
Tiempo/Puntos
1 Jonas Vingegaard
61:17:23
2 Joao Almeida
+00:00:48
3 Thomas Pidcock
+00:02:38
4 Jai Hindley
+00:03:10
5 Giulio Pellizzari
+00:04:21
6 Felix Gall
+00:04:24
7 Matthew Riccitello
+00:04:53
8 Sepp Kuss
+00:05:46
9 Torstein Træen
+00:06:33
10 Junior Lecerf
+00:08:04
1 Egan Bernal
03:35:10
2 Mikel Landa
+00:00:00
3 Brieuc Rolland
+00:00:07
4 Nico Denz
+00:01:02
5 Clément Braz
+00:01:02
6 Bob Jungels
+00:01:10
7 Kevin Vermaerke
+00:01:12
8 Finlay Pickering
+00:01:12
9 Sean Quinn
+00:02:48
10 Rudy Molard
+00:02:48
1 Nico Denz
20
2 Clément Braz
17
3 Egan Bernal
15
4 Mikel Landa
13
5 Brieuc Rolland
10