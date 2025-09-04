Volver al inicio

Km 43 Una vez superado el Puerto de Alisas, y tras un descenso que abarca los siguientes 10 kilómetros, los siguientes 50 son un ajuste de transición, subiendo dos pequeños repechos no puntuables antes de desembocar en Barros para la disputa del sprint intermedio.

Km 41 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Marc Soler 5 Puntos

Km 42 Reacciona Marc Soler (UAD) al movimiento de Javier Romo (MOV), y el posterior de Joel Nicolau (CJR), para coronar en cabeza el Puerto de Alisas.

Km 40 Dos implicados en una cañida. Se trata de Ben Turner (IGD), quien se recompone rápidamente, y el guatemalteco Sergio Geovani Chumil (BBH), que parece que tiene algún problema con su bicicleta y tiene que esperar a la llegada del coche de equipo.

Km 39 La cuarta vez de La Vuelta en el Puerto de Alisas en la última década. Tres ciclistas españoles han conquistado en primer lugar este punto de la gran vuelta, lográndolo David López en 2016, Jesús Herrada en 2019 y Rubén Fernández en 2022. La única excepción fue el paso en cabeza del austriaco Stefan Denifl en 2017.

Km 38 Cada vez se suman más corredores a ese grupo de cabeza que ya tiene un símil a pelotón principal. 38 corredores lo conforman actualmente a 3 kilómetros de coronar Alisas.

Km 36 Juan Ayuso(UAD) se pone delante del pelotón y empieza a tirar. Con una brecha de menos de 20 segundos con la cabeza, el ciclista español parece dispuesto a llegar a ese grupo aventajado. Y Santiago Buitrago (TBV) junto a él.

Km 35 El Puerto de Alisas es una cima cuya extensión de ascenso abarca 8'6 kilómetros tendidos al 5'8% de pendiente media. En total, los corredores subirán 505 metros desde Arredondo hasta alcanzar los 670 que componen este pico.

Km 32 Atravesando los corredores la localidad de Arredondo y a punto de alcanzar el pie del puerto de segunda categoría de la jornada, el Puerto de Alisas.

Km 25 Gana terreno un grupo de 18 corredores entre los que se encuentra el maillot verde de Mads Pedersen (LTK). Marc Soler (UAD), Michal Kwiatkowski (IGD), Jesús Herrada (Cofidis), James Shaw (EFE) o Joel Nicolau (CJR) entre otros integrantes destacados.

Km 22 A 10 kilómetros de Arredondo, con recuerdos de victoria para Alberto Contador. Aquí venció el ciclista español en la 17ª etapa de La Vuelta a España 2017, pasando en primer lugar por meta y ganando la primera de sus dos carreras en aquella edición (junto a la 20ª).

Km 15 Laredo comparece por primera vez como salida de una carrera de La Vuelta a España desde 2021. En aquella ocasión, como punto inaugural de la 16ª etapa, acabó dejándonos como ganador al neerlandés Fabio Jakobsen, en un final en sprint en Santa Cruz de Bezana.

Km 6 Su suceden los primeros ataques en el frente de carrera sin que ninguno llegue a ostentar una distancia que nos haga pensar que pueda prosperar. De momento, arranque con mucho pretendientes para la fuga,

Km 1 ¡¡Arranca la 12ª etapa de La Vuelta a España!! Primer tramo de 32 kilómetros que los ciclistas arranca a nivel del mar y desde donde irán ganando poco a poco altura hasta llegar a Arredondo, donde iniciará a pocos metros el ascenso al primero de los dos puertos que componen esta etapa.

Km 0 Tres ciclistas más a la lista de bajas de LaVuelta. En concreto, ni Ramses Debruyne (Alpecin-Deceuninck) ni Paul Ourselin (Cofidis) tomaron la salida, mientras que Christopher Harper (Team Jayco AlUla) tuvo que abandonar en el transcurso de la carrera.

Km 0 Ya ha tenido lugar la salida neutralizada por Laredo, bajo la atenta mirada del mar Cantábrico. Primeros 6'3 kilómetros que transcurrirán de rodaje antes de los jueces de carrera señalen el arranque de la etapa.

Km 0 En el repaso a los maillots, Jonas Vingegaard (TVL) es líder de la general por segunda etapa consecutiva, con 50" de ventaja sobre Joao Almeida (UAD). El verde es para Mads Pedersen (LTK), mientras que Jay Vine (UAD) es líder desmarcado de la clasificación de montaña. El blanco, como sus dos maillots predecesores, se mantiene en las mismas manos, las de Giulio Pellizzari (RBH).

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 14:00h en la localidad de Laredo, la capital de la comarca de la Costa Oriental. La marcha oficial está estipulada que ocurra sobre las 14:13h.

Km 0 Hoy, los ciclistas tendrán dos puntos clave durante la etapa, con los ascensos al Puerto de Alisas, de segunda categoría, y a la Collada de Brenes, de primera categoría, antes de terminar con un final llano en su llegada a los Corrales de Buelna.

Km 0 De esta forma, la etapa concluía sin un ganador de etapa en la capital de Vizcaya. Un desenlace agridulce para un final que prometía darnos un soplo de las condiciones del líder de la general, dispuesto a reforzar su posición.

Km 0 Con el grupo de los favoritos neutralizando al corredor de Bahrain Victorious, Jonas Vingegaard (TVL) se abrochó el maillot rojo para imponer su condición, lanzando un guante que solo agarró Thomas Pidcock (Q36), pero cuando ambos se encontraban aumentando la distancia con sus perseguidores, llegaba la noticia de la cancelación de la meta en Bilbao debido a la manifestación que tenía lugar en meta, poniendo fin a la cuenta del crono 3 kilómetros antes de lo previsto.

Km 0 Sin embargo, los vatios del corredor de UAE Team Emirates - XRG tampoco eran suficientes para aguantar el ritmo de los perseguidores, concluyendo su marcha 59 kilómetros para meta. A partir de este punto, se sucedieron los ataques en la cabeza, con Mikel Landa y Santiago Buitrago protagonizando uno de los más agresivos, pero ni las piernas del vasco estaban lo suficentemente listas, ni el ciclista colombiano era capaz de tal machada en solitario.

Km 0 La jornada de ayer, con un final agrio para el aficionado al ciclismo, transcurrió bajo el dominio inaugural de una fuga de grandes nombres. En ella, partieron Mads Pedersen (Lidl-Trek), Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) y Orluis Aular (Movistar Team), formando un tridente que dejó de funcionar en el Alto de Morga, donde el español se quedó solo en la marcha.