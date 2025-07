Volver al inicio Km 31 Pese a que ha habido numerosos intentos de fuga todavía no ha cuajado una de forma seria. No tardaremos en verla, no obstante... Km 3 La temperatura en la jornada de hoy ha bajado de forma considerable y los corredores competirán a algo menos de 20 grados, incluso algo de nubes. Seguro que lo agradecen. Km 1 Arranca la etapa y vemos a Quinns Simmons, uno de los animadores de este Tour, arrancando como un tiro. Km 0 ¡¡Arranca ya la salida neutralizada!! Km 0 En cualquier caso, parece que el espectáculo está garantizado. Seguro que vivimos momentos apasionantes. Km 0 En la tercera plaza del podio, que por ahora disputan Evenepoel y Lipowitz, sí existe todavía incertidumbre, pues les separan pocos segundos. Km 0 Pogacar domina la carrera cada vez con más autoridad, más tras la cronoescalada de ayer. Le saca más de cuatro minutos a su gran rival, Jonas Vingegaard, que algún día podrá contarle a los suyos que le quitó dos Tours al esloveno. Km 0 ¡Buenos días! Sean bienvenidos a una de las grandes etapas de la presente edición del Tour de Francia. Más de cinco horas sobre el asfalto, alta montaña y la ascensión del mítico Tourmalet y final en alto en Luchon.