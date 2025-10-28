Zabalgarbi: 20 años transformando residuos en energía para Bizkaia

Gracias a esta tecnología de valorización energética, Zabalgarbi ha contribuido de manera decisiva a reducir los vertederos y las emisiones de gases de efecto invernadero, consolidándose como referente europeo en eficiencia energética y economía circular.

Un acto para recordar el pasado y mirar al futuro

El evento comenzó con la proyección de un vídeo conmemorativo sobre la trayectoria de Zabalgarbi, seguido de la intervención de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, quien subrayó la relevancia de la planta en la gestión sostenible de residuos y su aportación al desarrollo del territorio.

A continuación, se celebró una mesa redonda titulada ‘Zabalgarbi, 20 años de compromiso con Bizkaia’, moderada por José Ramón Lizarraga, en la que participaron personas vinculadas al proyecto desde sus inicios. En ella participaron Jon Azua, Jorge Sendagorta Gomendio, María Esther Solabarrieta, Carlos Martínez Oset, José Luis Bastarrica y Roberto Galíndez, seis personas clave que, hace más de 30 años, impulsaron, de una forma u otra, el nacimiento del proyecto. Los ponentes reflexionaron sobre la evolución de Zabalgarbi, su contribución a la innovación tecnológica, la sostenibilidad, la eficiencia energética y el progreso de Bizkaia.

Premios, reconocimientos e innovación tecnológica

A lo largo de estas dos décadas, Zabalgarbi ha recibido numerosos premios y reconocimientos que avalan su trayectoria y compromiso con la sostenibilidad. Entre ellos destacan el premio Thermie de la Comisión Europea, el premio José Ignacio Arrieta, el premio ESGHub de la Cámara de Comercio de Bilbao, el premio Nova 2024, por la renovación de su filtro de mangas, y el premio Cebek al voluntariado corporativo. Además, la planta ha sido anfitriona de importantes congresos internacionales, como Cewep 2018 y Prewin 2019, reforzando así su posición de liderazgo en el sector energético y medioambiental.

Actualmente, Zabalgarbi culmina la instalación de un nuevo sobrecalentador y ha renovado su filtro de mangas, en el marco de un plan de modernización tecnológica que incluye digitalización, mantenimiento predictivo y análisis de datos en tiempo real. En los últimos tres años, ha invertido 20 millones de euros en mejorar su eficiencia ambiental y energética.