Zabalgarbi: 20 años transformando residuos en energía para Bizkaia

La celebración del 20 aniversario de la planta reunió en el Palacio Euskalduna a 150 invitados
Zabalgarbi celebró el pasado lunes, 20 de octubre, su 20º aniversario bajo el lema ‘Zabalgarbi, 20 años de compromiso con Bizkaia’, en un acto que tuvo lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao y que reunió a más de 150 invitados, entre autoridades, representantes del sector, empresas colaboradoras, miembros de la sociedad civil y personal de la propia empresa.
Hace dos décadas, Zabalgarbi inició su actividad con un propósito claro: aprovechar los residuos que ya no pueden reciclarse para generar electricidad limpia, evitando su envío al vertedero y ofreciendo una solución energética sostenible para Bizkaia.
Desde entonces, la planta ha tratado casi cinco millones de toneladas de residuos, una cantidad que llenaría ocho veces el estadio de San Mamés, y ha producido en torno al 35% de la electricidad consumida por los hogares del territorio.
Gracias a esta tecnología de valorización energética, Zabalgarbi ha contribuido de manera decisiva a reducir los vertederos y las emisiones de gases de efecto invernadero, consolidándose como referente europeo en eficiencia energética y economía circular.
El evento comenzó con la proyección de un vídeo conmemorativo sobre la trayectoria de Zabalgarbi, seguido de la intervención de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, quien subrayó la relevancia de la planta en la gestión sostenible de residuos y su aportación al desarrollo del territorio.
A continuación, se celebró una mesa redonda titulada ‘Zabalgarbi, 20 años de compromiso con Bizkaia’, moderada por José Ramón Lizarraga, en la que participaron personas vinculadas al proyecto desde sus inicios. En ella participaron Jon Azua, Jorge Sendagorta Gomendio, María Esther Solabarrieta, Carlos Martínez Oset, José Luis Bastarrica y Roberto Galíndez, seis personas clave que, hace más de 30 años, impulsaron, de una forma u otra, el nacimiento del proyecto. Los ponentes reflexionaron sobre la evolución de Zabalgarbi, su contribución a la innovación tecnológica, la sostenibilidad, la eficiencia energética y el progreso de Bizkaia.
A lo largo de estas dos décadas, Zabalgarbi ha recibido numerosos premios y reconocimientos que avalan su trayectoria y compromiso con la sostenibilidad. Entre ellos destacan el premio Thermie de la Comisión Europea, el premio José Ignacio Arrieta, el premio ESGHub de la Cámara de Comercio de Bilbao, el premio Nova 2024, por la renovación de su filtro de mangas, y el premio Cebek al voluntariado corporativo. Además, la planta ha sido anfitriona de importantes congresos internacionales, como Cewep 2018 y Prewin 2019, reforzando así su posición de liderazgo en el sector energético y medioambiental.
Actualmente, Zabalgarbi culmina la instalación de un nuevo sobrecalentador y ha renovado su filtro de mangas, en el marco de un plan de modernización tecnológica que incluye digitalización, mantenimiento predictivo y análisis de datos en tiempo real. En los últimos tres años, ha invertido 20 millones de euros en mejorar su eficiencia ambiental y energética.