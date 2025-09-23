Secciones
El comienzo del otoño invita a realizar escapadas que combinan paseos por los entornos naturales de Álava con experiencias gastronómicas de primer nivel. Te presentamos cuatro restaurantes situados a menos de una hora de Vitoria-Gasteiz, donde podrás degustar algunas de las creaciones culinarias más sabrosas e innovadoras del territorio.
En un entorno idílico y único de viñedos y bodegas, en Laguardia, bajo la atenta mirada de la Sierra de Cantabria, encontramos Villa-Lucía Espacio Gastronómico, un lugar en el que disfrutar de la mejor enogastronomía tradicional vasco-riojana con toques de innovación, así como de los mejores vinos. Un innovador espacio gastronómico, inspirado por las raíces de la gastronomía local y las recetas tradicionales de Luchi Santamaría.
En nuestra apuesta por una vuelta a las raíces de la gastronomía local, con recetas tradicionales con guiños de vanguardia, tenemos claro que lo más importante es el uso de las mejores materias primas, siendo fieles a la filosofía de Km. 0, trabajando mano a mano con productores locales, productos de caserío y de Eusko-Label.
El Menú Asador Vintage y el Menú de Temporada son las alternativas que desde Villa-Lucía ofrecemos para este otoño, menús que incluyen propuestas como: Carpaccio de novilla de Sierra de Cantabria con lascas de Idiazabal, sal de Añana y helado de AOVE Arróniz, croquetas artesanas de chuleta a la brasa, lomo de bacalao de Islandia a baja temperatura a la riojana, nuestras yemas de huevo de caserío, aceite de trufa de Montaña Alavesa, jamón, jugo de carne, lámina de queso fundente, parmentier, setas y patatas paja de Álava, chuleta de vaca de Montaña Alavesa a la brasa con pimientos asados al sarmiento y patatas fritas de Álava, cremoso de queso al revés, crumble crujiente, Fresaraba y vino o torrija con crema de la abuela Luchy.
El Asador Villa-Lucía es el primer restaurante Km. 0 de la D. O. Ca. Rioja, acreditado y homologado por el movimiento internacional Slow Food; y cuenta además con un Solete Repsol.
Y como complemento a la experiencia enogastronómica, Villa-Lucía cuenta con el primer Museo del Vino del mundo 100% inclusivo en lengua castellana. Un lugar pensado para todos, donde conocer, sentir, oler, ver y degustar el vino con los 5 sentidos, con un recorrido que mezcla artesanía con las tecnologías y efectos más vanguardistas, de forma accesible e inclusiva. Allí tocaréis cepas y sarmientos, descubriréis la actividad del tonelero y los tipos de madera para fabricar barricas… A lo largo del recorrido, realizaréis una cata virtual, jugando a descubrir los aromas, colores y sabores del vino; y hallaréis estaciones táctiles etiquetadas en braille.
El Museo ofrece, además, la experiencia en 4D ‘En tierra de sueños’ un original cortometraje, inclusivo, con más de 18 premios cinematográficos internacionales, en el que un Vinfo (duende del vino) invita al público a conocer el patrimonio, tradición y cultura de Rioja Alavesa. Realizado con las técnicas de domótica más novedosas y cámaras estereoscópicas de captura de movimiento, así como un montaje que aúna la imagen real con la generada por ordenador (animación) y con efectos sensoriales.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Carretera de Logroño s/n (Laguardia)
Teléfono: 945 600 032
Reservas: reservas@villa-lucia.com
Web: www.villa-lucia.comwww.villa-lucia.com
En el corazón de Salinas de Añana, frente al imponente Valle Salado, se encuentra Almazen, un espacio gastronómico que ha hecho de la sostenibilidad y el arraigo al territorio su razón de ser. Más que un restaurante, es un laboratorio vivo donde la tradición se transforma en experiencia y el producto local se eleva a través de la creatividad.
La chef Beatriz Pascual y su equipo, formado íntegramente por mujeres, reciben a un reducido grupo de comensales en torno a la barra que rodea los fogones. Allí, la cocina sucede en directo, sin cartas fijas ni guiones, en un ejercicio de complicidad con la temporada y con los productores de la comarca. Cada plato nace del diálogo entre la sal de Añana, símbolo de la identidad de este valle, y el producto cercano: desde un tartar de potro con yema curada en muera hasta verduras ecológicas de Valdegovía o quesos artesanos de la zona.
El espacio elegido encierra un mensaje profundo. El restaurante ocupa un antiguo almacén de sal, rehabilitado con respeto por su historia y convertido hoy en escenario de una propuesta que conecta el pasado con los desafíos del presente. Desde sus ventanales, el visitante contempla el paisaje único del Valle Salado, recordando que cada bocado es también una declaración de compromiso con el entorno.
En Almazen no hay menú cerrado: cada semana se diseña una experiencia distinta que integra un aperitivo, tres entrantes, pescado, carne y dos postres, siempre moldeados según el perfil de los comensales. La puntualidad y la reserva previa refuerzan el carácter colectivo de la cita, donde cada persona se convierte en parte de la experiencia.
La magia de Almazen está en esa fusión: la sal de la tierra como hilo conductor, la sostenibilidad como compromiso y el producto local como protagonista. Degustar sus propuestas es emprender un viaje sensorial en el que cultura, memoria y paisaje se convierten en sabor.
Visitar Almazen es, en definitiva, descubrir un lugar con encanto que invita a disfrutar de la gastronomía otoñal y consciente, a menos de una hora de Vitoria-Gasteiz.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Real, 57 (frente al Valle Salado)
Teléfono: 628175079
En la localidad riojana de Casalarreina se alza La Vieja Bodega, un restaurante con más de tres décadas de historia que ocupa una casa del siglo XVII restaurada con esmero. Desde sus inicios, este espacio ha cultivado una reputación intachable gracias a su fidelidad a la cocina riojana tradicional, elaborada con producto de calidad y un respeto absoluto por los sabores auténticos. Su jefe de cocina, Félix Sarceda, prefiere definirse como cocinero antes que chef, reflejando la sencillez y naturalidad con las que dirige un equipo entregado a crear experiencias memorables para sus comensales.
El restaurante ha recibido distinciones tan relevantes como un Sol de la Guía Repsol, el reconocimiento Best Of Tourism Great Wine Capitals en 2022 o el Premio a la Iniciativa Gastronómica otorgado en los V Premios La Rioja Capital. En 2017, incluso alcanzó el sexto puesto en el ranking de los mejores restaurantes de España según TripAdvisor. Estos galardones son reflejo del esfuerzo constante de un equipo cohesionado, liderado por Ángel, alma mater del proyecto, que ha sabido hacer de La Vieja Bodega un lugar de referencia para quienes buscan comer bien y disfrutar de un entorno único.
La carta del restaurante es amplia y tentadora, combinando recetas clásicas con guiños actuales. Entre sus especialidades destacan la terrina de foie gras casera, los huevos escalfados con patata trufada y papada ibérica, el arroz meloso con hongos, la menestra tradicional con rebozados y las croquetas, consideradas de campeonato. Los platos de cuchara riojanos, como las pochas estofadas o el pisto con bacalao, conviven con carnes de largo recorrido, desde carrilleras de ternera en su jugo hasta el rabo de vaca en salsa. Los asados tienen un lugar privilegiado, con opciones tan celebradas como el cordero y el cochinillo al horno de leña o las chuletillas de cordero a la brasa. Para cerrar, los postres caseros mantienen el nivel, con la tarta de manzana caliente con helado de vainilla o la tarta de queso con sorbete de manzana verde entre los favoritos de los clientes.
La experiencia gastronómica se completa con una bodega excepcional, que aprovecha la riqueza vinícola de La Rioja y su entorno. En un ambiente acogedor y elegante, rodeado de historia y tradición, La Vieja Bodega se ha convertido en un punto de encuentro para familias, viajeros y amantes del buen comer. Su éxito radica en la pasión, la constancia y la autenticidad, ingredientes que han hecho de este restaurante un emblema de la cocina riojana contemporánea, donde cada visita se transforma en un motivo para regresar.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Avenida de La Rioja, 17 (Casalarreina)
Teléfono: 941 324 254
Web: www.laviejabodega.es
En pleno corazón del Valle de Ayala, rodeado de naturaleza y tradición, se encuentra el Restaurante Arcos de Quejana, un espacio que combina gastronomía, arte y paisaje para ofrecer al visitante una experiencia única. Ubicado en un palacio del siglo XVII, cuya arquitectura típica vasca evoca historia y elegancia, este restaurante se ha convertido en un referente culinario en Álava.
Desde 1995, Arcos de Quejana ha trabajado para crear momentos memorables en la mesa. Su propuesta culinaria se basa en la cocina tradicional reinterpretada con un enfoque moderno y atrevido, siempre con la premisa de respetar el producto de temporada y la cercanía de las materias primas. Ese compromiso le ha valido su inclusión en la Guía Michelin 2025, siendo el único restaurante de la zona en contar con tan prestigiosa recomendación.
La carta refleja la esencia del restaurante: platos cuidados en los que se percibe la riqueza del entorno. Entre las especialidades destacan la cecina especial de vacuno IGP Cecina de León con un toque de aceite de oliva virgen extra, el foie mi-cuit acompañado de mermelada de fresa lureder, las láminas de hongos confitadas con mollejas de cordero de Orduña y yema de huevo de caserío, o las alcachofas naturales con parmentiere de patata alavesa y pilpil de zanahoria. También brillan las propuestas del mar, con lubina, merluza y tataki de bonito del Cantábrico, además de carnes de gran calidad como el solomillo a la brasa con risotto de hongos y crema de queso Idiazabal de Agiñiga, el cordero de Orduña asado al estilo tradicional o las carrilleras de ganado mayor estofadas al vino tinto de Rioja.
Para quienes buscan una experiencia más completa, el restaurante ofrece su menú degustación Bertako, compuesto por ocho platos que permiten recorrer la esencia de su cocina de manera divertida y sorprendente.
Arcos de Quejana también forma parte del movimiento Slow Food, lo que le otorga la distinción de Restaurante Km 0. Esto significa que gran parte de los ingredientes provienen de productores locales situados a menos de 100 kilómetros, garantizando frescura, sostenibilidad y un vínculo real con el territorio.
El resultado es una cocina que no solo alimenta, sino que conecta con la historia, el paisaje y la identidad de Álava. Sentarse en una de sus mesas, con vistas al entorno natural del Valle de Ayala, es una invitación a detener el tiempo y dejarse llevar por los sabores de otoño, donde cada bocado es un homenaje al producto y a la tradición reinventada.
A menos de una hora de Vitoria-Gasteiz, el Restaurante Arcos de Quejana es el destino perfecto para quienes buscan una experiencia gastronómica que une proximidad, calidad y el encanto de un lugar con historia.
Ondua se consolida en Laudio como referente gastronómico que fusiona tradición, creatividad y producto de calidad. Situado en pleno centro, en Zubiaur Kalea, 2, este bar restaurante ha sido concebido para convertirse en un espacio acogedor y de primer nivel, donde cada detalle importa: desde la cuidada decoración firmada por la consultoría Verno hasta la selección de materias primas que nutren su carta.
Encontrar la clave del éxito en hostelería nunca ha sido sencillo. Influyen factores tan diversos como la ubicación, el interiorismo, el producto, la técnica o el servicio. Pero hay algo que marca la diferencia: la experiencia. Y precisamente de eso va sobrado Ondua. Detrás del proyecto se encuentran los hermanos Fede, Javi y José De Miguel, herederos de una larga tradición familiar ligada a la restauración en Laudio. Sus padres ya fueron responsables de locales emblemáticos como Martina o Palacio Anuncibai, y ellos mismos crecieron entre fogones y comedores.
A su lado, completan el equipo dos profesionales de confianza y trayectoria contrastada: Ana Domínguez, al frente de la sala tras tres décadas trabajando con la familia, y Ramón Gastaka, que dirige la cocina con una propuesta innovadora. Aunque ambos formaron parte del histórico Palacio, Ondua no es su continuación, sino un concepto nuevo y más personal. Como explica Gastaka, «la intención es contar con una carta fresca, tradicional con pequeños detalles de modernidad».
El restaurante ocupa el local donde antaño estuvo el Martina, ahora transformado en un espacio actual y versátil con capacidad para un centenar de comensales y una terraza exterior para treinta personas, ideal para un picoteo informal. En Ondua se puede disfrutar tanto de la carta como de varios menús adaptados a diferentes ocasiones: menú del día (19 €), menú especial Ondua (45 €), menú de fin de semana y festivos (50 €) y propuestas más gastronómicas como el menú Tradición (62 €) o los menús de celebración, que oscilan entre 55 y 95 €.
La cocina se caracteriza por el mimo al producto y la exigencia en su calidad. No faltan pescados como rodaballos o lubinas salvajes, carnes de primera y recetas que sorprenden con su toque contemporáneo. Entre las especialidades destacan la ensaladilla rusa con gamba curada y spicy mayo, el pan bao con morcilla de Laudio, pimientos asados y yema de huevo, las colas de cigala en tempura con emulsión de algas y ramallo o el cachopo de entrecote con jamón ibérico y parmesano.
Con esta apuesta, los hermanos De Miguel han querido regresar a la hostelería por la puerta grande. Ondua es, en definitiva, un espacio donde tradición y modernidad conviven, y donde el comensal encuentra una cocina honesta, creativa y cercana que sitúa a Laudio en el mapa gastronómico con fuerza renovada.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/ Zubiaur,2 (Laudio)
Teléfono: 946 182 437
Web: www.ondualaudio.com
Menús fin de semana: 50 €
Menú del día: 19 €
Menú de celebración grupos: Desde 55 €
Excelente barra de aperitivos