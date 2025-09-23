VILLA-LUCÍA ESPACIO GASTRONÓMICO

En un entorno idílico y único de viñedos y bodegas, en Laguardia, bajo la atenta mirada de la Sierra de Cantabria, encontramos Villa-Lucía Espacio Gastronómico, un lugar en el que disfrutar de la mejor enogastronomía tradicional vasco-riojana con toques de innovación, así como de los mejores vinos. Un innovador espacio gastronómico, inspirado por las raíces de la gastronomía local y las recetas tradicionales de Luchi Santamaría.

En nuestra apuesta por una vuelta a las raíces de la gastronomía local, con recetas tradicionales con guiños de vanguardia, tenemos claro que lo más importante es el uso de las mejores materias primas, siendo fieles a la filosofía de Km. 0, trabajando mano a mano con productores locales, productos de caserío y de Eusko-Label.

El Menú Asador Vintage y el Menú de Temporada son las alternativas que desde Villa-Lucía ofrecemos para este otoño, menús que incluyen propuestas como: Carpaccio de novilla de Sierra de Cantabria con lascas de Idiazabal, sal de Añana y helado de AOVE Arróniz, croquetas artesanas de chuleta a la brasa, lomo de bacalao de Islandia a baja temperatura a la riojana, nuestras yemas de huevo de caserío, aceite de trufa de Montaña Alavesa, jamón, jugo de carne, lámina de queso fundente, parmentier, setas y patatas paja de Álava, chuleta de vaca de Montaña Alavesa a la brasa con pimientos asados al sarmiento y patatas fritas de Álava, cremoso de queso al revés, crumble crujiente, Fresaraba y vino o torrija con crema de la abuela Luchy.

El Asador Villa-Lucía es el primer restaurante Km. 0 de la D. O. Ca. Rioja, acreditado y homologado por el movimiento internacional Slow Food; y cuenta además con un Solete Repsol.



Y como complemento a la experiencia enogastronómica, Villa-Lucía cuenta con el primer Museo del Vino del mundo 100% inclusivo en lengua castellana. Un lugar pensado para todos, donde conocer, sentir, oler, ver y degustar el vino con los 5 sentidos, con un recorrido que mezcla artesanía con las tecnologías y efectos más vanguardistas, de forma accesible e inclusiva. Allí tocaréis cepas y sarmientos, descubriréis la actividad del tonelero y los tipos de madera para fabricar barricas… A lo largo del recorrido, realizaréis una cata virtual, jugando a descubrir los aromas, colores y sabores del vino; y hallaréis estaciones táctiles etiquetadas en braille.

El Museo ofrece, además, la experiencia en 4D ‘En tierra de sueños’ un original cortometraje, inclusivo, con más de 18 premios cinematográficos internacionales, en el que un Vinfo (duende del vino) invita al público a conocer el patrimonio, tradición y cultura de Rioja Alavesa. Realizado con las técnicas de domótica más novedosas y cámaras estereoscópicas de captura de movimiento, así como un montaje que aúna la imagen real con la generada por ordenador (animación) y con efectos sensoriales.