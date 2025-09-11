La fibrolísis diacutánea, más conocida como técnica de los ganchos, es una terapia manual muy extendida en la rehabilitación física y la fisioterapia debido a su eficacia en algunos trastornos musculoesqueléticos. Indicada en todo tipo de lesiones mecánicas o de carácter inflamatorio, consiste en el uso de unos ganchos para aplicar movimientos con el objetivo de movilizar y destruir fibrosis y adherencias que se encuentran en músculos, ligamentos, tendones o en el tejido conectivo que los envuelve, también llamado fascia.

En el día a día, las fibrosis son la causa de la mayoría de patologías tratadas en Fisioterapia Deportiva. Son inflamaciones que causan dolor al paciente y que se producen en regiones donde el tejido conjuntivo se engrosa produciendo adherencias, fijaciones y pérdida de flexibilidad, que derivan en una pérdida de movilidad. Este tipo de fibrosis o adherencias se pueden producir entre músculo y hueso (adherencias); entre tendón y hueso (tendinitis) o entre ligamento y músculo (esguinces).

Por eso, es necesario abordar el problema con un tratamiento que resulte eficaz para el paciente y que alivie sus molestias. En este sentido, la técnica de los ganchos permite al fisioterapeuta acceder a mayor profundidad que con la manipulación puramente manual. Los ganchos ayudan, además, a producir un estímulo mecánico de mayor fuerza sobre determinados puntos.

¿Cómo se realiza?

La técnica se desarrolla en tres fases. La primera es la de palpación digital, que se realiza con la mano que no dirige el gancho y sirve para delimitar de forma grosera las zonas anatómicas a tratar. La segunda, denominada fase de palpación instrumental, se lleva a cabo con el gancho y permite localizar con precisión las adherencias y los corpúsculos fibrosos existentes. Y la tercera y última es la fase de fibrolísis propiamente dicha, que consiste en una tracción suplementaria que se efectúa con el gancho al final de la fase de palpación instrumental, y que está destinada a alargar, o incluso romper, las adherencias y corpúsculos fibrosis.

¿En qué casos se usa?

La fibrolísis diacutánea es una técnica indicada en casos de adherencias fibrosas causadas por traumatismos; fibrosis cicatriciales producidas tras una intervención quirúrgica; algias del aparato locomotor, que pueden ser inflamatorias o no inflamatorias, como miositis, epicondilitis, tendinitis, periartritis escapulo-humeral, pubalgias, lumbago, tortícolis, etc. También es un tratamiento efectivo en neuralgias consecutivas a una irritación mécanica de los nervios periféricos, como occipitalgia de Arnold, neuralgia cervico-braquial e intercostal, ciatalgia, cubitalgia, etc; así como en síndromes tróficos de los miembros, por ejemplo algoneurodistrofia, síndrome del túnel carpiano o síndrome compartimental muscular.

¿Qué beneficios tiene?

Esta técnica, descubierta Kurt Ekman, fisioterapeuta sueco que colaboró junto al doctor J. Cyriax en los años posteriores de la Segunda Guerra Mundial, ofrece tres efectos principales. Por un lado, ejecuta una acción mecánica sobre las adherencias fibrosas y los corpúsculos fibrosos que limitan el movimiento entre los planos de deslizamiento y también sobre cicatrices, hematomas, etc. Por otro, tiene una acción circulatoria, debido a que se estimulan a nivel local la circulación sanguínea y linfática, con una probable liberación de histamina en la zona tratada. Y por último, una acción refleja, por inhibición de puntos reflejos (Knapp, Jones, Travell, etc.).

Aunque la técnica de los ganchos es eficaz en el tratamiento de fibrosis y adherencias de tejidos, está contraindicada cuando existen diversos problemas de piel, como piel diáfana o melanomas; o un mal estado trófico del sistema circulatorio, como fragilidad capilar, varices o adenomas. Además, tampoco se debe usar en pacientes que reciban tratamientos anticoagulantes, así como en niños y ancianos.