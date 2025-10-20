Del tratamiento médico a la cirugía

«El tratamiento de los miomas depende del tamaño, el número y la localización (submucosos, intramurales o subserosos), y el abordaje siempre es progresivo«, explica el jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Bizkaia. «Cuando los miomas no provocan síntomas importantes se pueden controlar médicamente, para ello disponemos de terapias hormonales que ayudan a aliviar el sangrado o a preparar el útero para una cirugía posterior, aunque no siempre son la solución definitiva».

El especialista señala que, cuando los síntomas persisten o afectan a la calidad de vida, se valoran las opciones mínimamente invasivas, que hoy constituyen el estándar para muchas pacientes. «La histeroscopia nos permite tratar los miomas submucosos desde el interior del útero, sin cicatrices externas y con una recuperación muy rápida, normalmente con alta en el mismo día», apunta.

«El mensaje más importante para las mujeres es que no lo dejen, que ante cualquier síntoma acudan a un profesional» Dr. Ignacio Lobo, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Bizkaia

Otra alternativa es la embolización de las arterias uterinas, realizada en colaboración con el servicio de Radiología Intervencionista, con la que «reducimos el riego sanguíneo del mioma para que se vaya encogiendo progresivamente; no es una cirugía como tal, pero sí un procedimiento mínimamente invasivo muy eficaz en mujeres seleccionadas», añade. Asimismo, el doctor Lobo destaca la radiofrecuencia como una opción intermedia. «Consiste en aplicar calor controlado dentro del mioma mediante una fina aguja guiada por ecografía», explica. «Con ello provocamos la destrucción de parte del tejido y el cuerpo lo reabsorbe, de modo que el mioma se reduce y los síntomas mejoran, especialmente los sangrados», prosigue.