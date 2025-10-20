Secciones
El 70-80% de las mujeres desarrollará miomas a lo largo de su vida; la mayoría son benignos y muchos no dan síntomas, pero cuando los hay, existen tratamientos eficaces y seguros. De hecho, los avances en cirugía permiten hoy abordar estos tumores uterinos con técnicas mínimamente invasivas que reducen el dolor, la estancia y los días de recuperación. «Lo primero que toda mujer debe saber es que los miomas son benignos, no tienen componente oncológico maligno», subraya el doctor Ignacio Lobo, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Bizkaia.
«Los detectamos con facilidad mediante ecografía y, si son pequeños y asintomáticos, se controlan en las revisiones anuales». añade el experto. Se tratan cuando dan problemas. «Las señales de alerta más frecuentes son las reglas muy abundantes o más largas de lo habitual, el sangrado entre reglas, el dolor pélvico acompañado de anemia o cansancio y la distensión abdominal o el aumento del perímetro. Ante estos signos, una valoración ginecológica es fundamental para orientar el diagnóstico y establecer el plan terapéutico adecuado», puntualiza el doctor Lobo.
«El tratamiento de los miomas depende del tamaño, el número y la localización (submucosos, intramurales o subserosos), y el abordaje siempre es progresivo«, explica el jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Bizkaia. «Cuando los miomas no provocan síntomas importantes se pueden controlar médicamente, para ello disponemos de terapias hormonales que ayudan a aliviar el sangrado o a preparar el útero para una cirugía posterior, aunque no siempre son la solución definitiva».
El especialista señala que, cuando los síntomas persisten o afectan a la calidad de vida, se valoran las opciones mínimamente invasivas, que hoy constituyen el estándar para muchas pacientes. «La histeroscopia nos permite tratar los miomas submucosos desde el interior del útero, sin cicatrices externas y con una recuperación muy rápida, normalmente con alta en el mismo día», apunta.
«El mensaje más importante para las mujeres es que no lo dejen, que ante cualquier síntoma acudan a un profesional»Dr. Ignacio Lobo, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Bizkaia
Otra alternativa es la embolización de las arterias uterinas, realizada en colaboración con el servicio de Radiología Intervencionista, con la que «reducimos el riego sanguíneo del mioma para que se vaya encogiendo progresivamente; no es una cirugía como tal, pero sí un procedimiento mínimamente invasivo muy eficaz en mujeres seleccionadas», añade. Asimismo, el doctor Lobo destaca la radiofrecuencia como una opción intermedia. «Consiste en aplicar calor controlado dentro del mioma mediante una fina aguja guiada por ecografía», explica. «Con ello provocamos la destrucción de parte del tejido y el cuerpo lo reabsorbe, de modo que el mioma se reduce y los síntomas mejoran, especialmente los sangrados», prosigue.
«En nuestro servicio priorizamos la vía mínimamente invasiva y, cuando es posible, la técnica V-Notes (cirugía endoscópica transvaginal), que evita incisiones abdominales visibles, reduce el dolor posoperatorio y tiene una recuperación mucho más favorable», explica el doctor Lobo. Esta técnica permite realizar miomectomías (extirpar miomas preservando el útero) o histerectomías en casos indicados, con un acceso natural. «Individualizamos el tratamiento. Si hay deseo gestacional, priorizamos técnicas conservadoras; si no lo hay y los síntomas lo aconsejan, una histerectomía por vía mínimamente invasiva puede mejorar mucho la calidad de vida», afirma el experto.
Uno de los miedos habituales cuando la indicación es histerectomía, es la extracción del útero, el doctor Lobo es claro «el concepto vaciar es erróneo y anticuado, no se ‘vacía’ a la mujer, se retira un órgano enfermo, como puede ser la vesícula y el apéndice y hay que dejar aclarar que se preservan los ovarios cuando está indicado, manteniendo la función hormonal y la vida sexual», aclara el doctor Lobo.
«El mensaje más importante para las mujeres es que no lo dejen, que no normalicen tener reglas muy abundantes, dolorosas o una anemia que se repite», subraya el doctor. «Ante cualquier síntoma, es fundamental acudir a un profesional, porque los miomas tienen tratamiento y, cuanto antes se valore el caso, más opciones existen para resolverlo de forma sencilla y con las técnicas menos invasivas posibles», concluye el doctor Lobo.
