Peritaciones y marketing industrial como nuevos servicios a empresas

Hay que trabajar la autoridad, la confianza y la relación a largo plazo con los clientes Mónica Carratalá | Fundadora de Irudigital

La evolución tecnológica de la industria y los cambios en los modelos de producción han dado como resultado una demanda de productos industriales cada vez más especializada y segmentada. El marketing industrial existe para dar una mejor respuesta a esta demanda, facilitando las relaciones entre las empresas vendedoras y compradoras. Pero… ¿qué es el marketing industrial? Es la rama del marketing que se aplica en el sector B2B (Business To Business), es decir, en empresas que tienen por clientes a otras empresas. Como resultado, el marketing industrial adopta un enfoque distinto al implementado en los negocios B2C (Business To Consumers), si bien ambos comparten un aspecto esencial: están centrados en internet.

Mónica Carratalá lleva más de 30 años en el mundo de la comunicación y el marketing. Hace una década nació Irudigital, un proyecto que ha crecido hasta convertirse en un ecosistema de marcas especializadas en formación, comercio electrónico, marketing industrial y proyectos europeos. «Mis valores han sido siempre los mismos: estrategia, formación continua y trabajo en equipo. No somos una agencia que vende ‘humo digital’, creemos en los datos, en la planificación y en la creatividad alineada con los objetivos de negocio de nuestros clientes; y, sobre todo, creemos en la evolución porque lo que valía hace cinco años, hoy ya no sirve, y por eso nuestra capacidad de adaptación es clave», describe.

De hecho, la oferta de servicios de irudigital abarca todo lo que una empresa necesita para crecer digitalmente, pero sus cinco áreas clave son SEO y captación de leads (posicionamiento web, análisis de palabras clave, contenidos optimizados y estrategias de conversión), publicidad online (campañas en Google Ads, Social Ads y Programática para atraer tráfico cualificado), E-commerce y automatización de marketing (desde la creación de tiendas online hasta la optimización de funnels de venta con herramientas de automatización), marketing industrial B2B (digitalización de empresas industriales y soluciones para la mejora de captación de clientes), y formación y mentoría (a través de Irudilab, ayudamos a empresas y profesionales a entender y aplicar estrategias digitales).

¿Qué es el marketing industrial y qué soluciones y beneficios ofrece?

El marketing industrial es una de nuestras especialidades y, además, un gran desconocido en el sector. A diferencia del B2C, donde las compras son más emocionales e impulsivas, en el marketing industrial las decisiones son racionales, largas y estratégicas. Aquí no basta con hacer un anuncio bonito en redes sociales, hay que trabajar la autoridad, la confianza y la relación a largo plazo con los clientes. Con IrudiB2B trabajamos estrategias de SEO internacional, LinkedIn Ads, email marketing y automatización de lead nurturing para que las empresas industriales generen oportunidades de negocio reales. Trabajamos con fabricantes, distribuidores y empresas del sector para que dejen de depender del boca a boca y las ferias y empiecen a captar clientes a través de estrategias digitales bien estructuradas. El beneficio está claro: más visibilidad, más leads y más oportunidades de negocio con menos costes comerciales.

¿Qué influencia tiene el marketing digital en la venta online?

La venta online ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación para cualquier negocio que quiera crecer. Hoy en día, si no estás en internet, no existes. Pero ojo, vender online no es solo abrir una tienda en Shopify y esperar que los clientes lleguen solos. El marketing digital es la clave del éxito en el e-commerce. Estrategias como el SEO, el remarketing, la publicidad en redes sociales y la automatización de emails son fundamentales para atraer tráfico y convertir visitas en ventas. Y lo más importante, la experiencia del usuario: si tu web no está bien diseñada, si el checkout es complicado o si el servicio postventa es malo, la gente se va y no vuelve. En Irudigital trabajamos con comercios electrónicos desde pequeñas tiendas locales hasta grandes retailers, ayudándoles a optimizar cada paso del proceso de compra para aumentar la conversión y fidelizar clientes.

¿Qué clientes utilizan este servicio?

Nuestros clientes son muy variados pero comparten una característica común: saben que el marketing digital es clave para su negocio, pero no saben por dónde empezar o necesitan mejorar su estrategia. Trabajamos con profesionales, pymes y grandes empresas de sectores como la industria, el retail, el turismo, la educación y la tecnología. En el sector industrial, por ejemplo, trabajamos con empresas que buscan expandirse a nivel internacional o mejorar su captación de leads. En el retail y e-commerce, ayudamos a optimizar tiendas online y aumentar las ventas.

¿Qué hace diferente a Irudigital?

Si tuviera que decir qué nos hace diferentes sería nuestro enfoque estratégico y nuestro compromiso real con cada proyecto. No somos una agencia más que hace ‘lo de siempre’, cada cliente es único y por eso analizamos cada caso y diseñamos soluciones personalizadas que realmente aporten valor. Somos transparentes, realistas y trabajamos con datos. Si algo no funciona, lo decimos. Si un cliente quiere resultados milagrosos en un mes, también lo decimos. Por otro lado, somos más que Irudigital, ya que hemos creado un ecosistema de marcas especializadas: Irudilab (formación en marketing digital), Irudicommerce (especialistas en e-commerce), Irudib2b (estrategias digitales para el sector industrial) e Irudi.eu (proyectos europeos de innovación digital). Este modelo nos permite adaptarnos a cualquier tipo de cliente y necesidad. Y, sobre todo, nos encanta lo que hacemos. Porque al final, el marketing digital es eso: estrategia, datos, creatividad y mucha pasión.