Odontología 2.0: Diagnóstico y tratamientos guiados por Inteligencia Artificial en Plus Dental

¿Qué papel está jugando la Inteligencia Artificial en Plus Dental?

Se ha convertido en una herramienta fundamental en nuestras clínicas. Utilizamos sistemas avanzados capaces de analizar miles de imágenes radiográficas 2D y 3D en décimas de segundo, lo que nos permite identificar de forma precoz caries incipientes, fracturas dentales o pérdida ósea, incluso antes de que aparezcan síntomas clínicos visibles. Gracias a esta tecnología, podemos ofrecer tratamientos menos invasivos y con mejores resultados a largo plazo. Además, la Inteligencia Artificial elimina el error humano en la interpretación de las radiografías, aportando un análisis más objetivo y fiable.

¿Cómo está cambiando la odontología digital el día a día en las clínicas?

En Plus Dental trabajamos con un enfoque avanzado en odontología digital, lo que significa ir un paso más allá. Utilizamos escáneres intraorales de alta precisión para generar modelos 3D de la boca del paciente, sobre los que podemos planificar con más exactitud procedimientos complejos, imprimir estructuras óseas y simular toda la cirugía antes de llevarla a cabo reduciendo al mínimo los imprevistos. Pero el verdadero salto tecnológico está en la incorporación de Inteligencia Artificial a los sistemas CAD-CAM. Gracias a esta tecnología, diseñamos prótesis dentales totalmente personalizadas con una precisión milimétrica, optimizando tanto la estética como la funcionalidad.

¿Qué beneficios aporta al paciente esta apuesta tecnológica?

Sobre todo, tranquilidad, confianza y una mejor experiencia. Y eso es lo que conseguimos gracias a diagnósticos más precisos, tratamientos más personalizados y la posibilidad de ver cómo va a ser su nueva sonrisa antes de empezar el tratamiento. En Plus Dental apostamos por una odontología mínimamente invasiva, sin puntos de sutura, que reduce las molestias y acelera la recuperación. Contamos con sedación consciente, que permite vivir el tratamiento con calma y sin angustia. En Plus Dental creemos firmemente que la tecnología no sustituye al profesional, sino que amplifica su criterio y experiencia. Por eso, combinamos Inteligencia Artificial, planificación digital y visión médica, para ofrecer diagnósticos más certeros, tratamientos más cómodos y resultados que se ven y se sienten más naturales.