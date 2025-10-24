Nerea Garmendia, la sonrisa de MVOCA, la nueva clínica de estética dental avanzada llega a Bilbao

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
El Grupo Vericat inaugura una clínica que combina tecnología, arte y naturalidad para transformar sonrisas
La sonrisa más auténtica de Bilbao tiene nombre propio: MVOCA. Este jueves se ha inaugurado oficialmente su nueva clínica de estética dental avanzada en Gran Vía, 51, con un evento que reunió a numerosos invitados y rostros conocidos, entre ellos la actriz Nerea Garmendia, embajadora de la marca MVOCA. El acto estuvo amenizado por un show cooking en directo del chef Fernando Canales Etxanobe.
Durante el evento, el doctor Alberto Vericat, fundador y director del grupo, destacó que esta apertura «significa mucho más que abrir unas puertas: significa comenzar una nueva etapa en una ciudad que admiramos profundamente, Bilbao«.
«Bilbao merecía tener un espacio como este, y nosotros queríamos formar parte de su energía, su carácter y su visión de futuro. En MVOCA creemos que la belleza no se impone, se acompaña; no se trata de transformar, sino de revelar lo mejor de cada persona», subrayó el doctor Vericat.
MVOCA Bilbao nace con una filosofía clara: ‘La belleza de una sonrisa está en su naturalidad’. Su concepto fusiona la estética dental más avanzada con una visión artística del diseño dental, creando sonrisas únicas, armónicas y personalizadas.
La clínica ofrece tratamientos de:
• Carillas de porcelana y disilicato de litio
• Carillas de composite y microcarillas
• Blanqueamiento dental Philips Zoom
• Contorneado y reconstrucción estética
Cada sonrisa se diseña digitalmente con tecnología de última generación, garantizando resultados naturales y personalizados en tan solo siete días.
La actriz Nerea Garmendia, reconocida por su energía y naturalidad, encarna la filosofía de MVOCA en su campaña de lanzamiento, bajo el lema «En Bilbao no exageramos, solo tenemos la mejor sonrisa del mundo».
El Grupo Vericat refuerza con esta inauguración su presencia en el norte de España, donde ha decidido realizar una doble apuesta médica y estética: por un lado, MVOCA como su firma de estética dental avanzada; y por otro, Vericat Implantología Inmediata Bilbao especializada en implantes dentales de carga inmediata, recuperando dientes fijos en un solo día. La clínica de implantología, situada en Alameda Urquijo, 56, ha elegido al conocido chef Fernando Canales Etxanobe embajador de su marca.
Ambas clínicas comparten la misma filosofía de excelencia médica, innovación y atención personalizada, valores que definen al grupo pionero en implantología con más de 25 años de trayectoria.
«Bilbao representa transformación, autenticidad y calidad, valores que sentimos muy nuestros. Queremos formar parte de su energía y contribuir a su bienestar y salud», concluyó el doctor Vericat.
SOBRE MVOCA
MVOCA es una clínica de estética dental avanzada del Grupo Vericat, con sedes en Valencia y Bilbao, que combina tecnología de vanguardia, diseño estético personalizado y atención humana para transformar sonrisas con naturalidad. Su misión es revelar la mejor versión de cada persona a través de la excelencia médica, la innovación y el arte dental.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Gran Vía, 51 (Bilbao)
Teléfono: 900 100 110