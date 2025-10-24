Nerea Garmendia, la sonrisa de MVOCA, la nueva clínica de estética dental avanzada llega a Bilbao

La sonrisa más auténtica de Bilbao tiene nombre propio: MVOCA. Este jueves se ha inaugurado oficialmente su nueva clínica de estética dental avanzada en Gran Vía, 51, con un evento que reunió a numerosos invitados y rostros conocidos, entre ellos la actriz Nerea Garmendia, embajadora de la marca MVOCA. El acto estuvo amenizado por un show cooking en directo del chef Fernando Canales Etxanobe.

Durante el evento, el doctor Alberto Vericat, fundador y director del grupo, destacó que esta apertura «significa mucho más que abrir unas puertas: significa comenzar una nueva etapa en una ciudad que admiramos profundamente, Bilbao«.

«Bilbao merecía tener un espacio como este, y nosotros queríamos formar parte de su energía, su carácter y su visión de futuro. En MVOCA creemos que la belleza no se impone, se acompaña; no se trata de transformar, sino de revelar lo mejor de cada persona», subrayó el doctor Vericat.

MVOCA Bilbao: arte, tecnología y naturalidad

MVOCA Bilbao nace con una filosofía clara: ‘La belleza de una sonrisa está en su naturalidad’. Su concepto fusiona la estética dental más avanzada con una visión artística del diseño dental, creando sonrisas únicas, armónicas y personalizadas.

La clínica ofrece tratamientos de:

• Carillas de porcelana y disilicato de litio

• Carillas de composite y microcarillas

• Blanqueamiento dental Philips Zoom

• Contorneado y reconstrucción estética

Cada sonrisa se diseña digitalmente con tecnología de última generación, garantizando resultados naturales y personalizados en tan solo siete días.