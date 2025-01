Más importante que el delito del que se te acusa, es el abogado que te defiende Ibon Infante | Abogado penalista

En el mundo del derecho penal, donde la libertad y los derechos fundamentales de las personas están en juego, destaca la figura de Ibon Infante Ceberio. Este abogado penalista es un referente en su campo gracias a su dedicación, experiencia y resultados. Con más de 20 años de práctica profesional, Ibon Infante se ha ganado la confianza de sus clientes y el respeto de sus colegas por su enfoque ético, estratégico y los buenos resultados obtenidos en cada caso.

Desde su Despacho ubicado en Bilbao, en Elcano, 2, Ibon Infante brinda asesoramiento y representación en una amplia gama de asuntos penales, incluyendo tanto acusaciones como defensas en todo tipo de delitos penales (tráfico de drogas, delitos sexuales, robos, violencia de género, homicidios, asesinatos, delitos cometidos por menores, etc.). Al haberse centrado casi exclusivamente en el derecho penal, le permite ofrecer un servicio altamente especializado.

El trato personalizado es uno de los pilares de su práctica profesional. Los clientes destacan su empatía, discreción y compromiso en los momentos más difíciles de sus vidas. Ibon Infante entiende que cada caso penal tiene implicaciones emocionales y legales profundas, por lo que se esfuerza por mantener una comunicación clara y cercana con sus clientes. Este enfoque humano, combinado con su habilidad técnica, lo convierte en un aliado indispensable para quienes enfrentan desafíos legales en el ámbito penal. Infante comparte su visión sobre esta rama del derecho y por qué es vital contar con un abogado experimentado cuando está en juego la libertad de una persona.

Señor Infante, su nombre es muy reconocido en el ámbito penal en Bilbao. ¿Qué le llevó a especializarse en derecho penal?

Siempre me ha gustado el derecho penal, es lo que siempre he vivido en mi casa desde pequeño. Soy la tercera generación de abogados, siguiendo los pasos de mi abuelo Isidro Infante y mi padre Juan Infante. Cuando yo comencé mi carrera profesional, la gran mayoría de los clientes que venían al despacho era por problemas relacionados con el derecho penal, eso hizo que me especializara en este campo del derecho. Si cuando empiezas a trabajar te gusta el derecho penal pero te contratan para llevar pleitos civiles, tienes muchas posibilidades de acabar siendo un abogado civilista. Yo siempre digo que a un abogado le especializa el cliente.

¿Cómo describiría su trayectoria profesional?

He dedicado mi carrera casi exclusivamente al derecho penal, algo que considero esencial para ofrecer un servicio altamente especializado. En mi despacho, abordo todas las áreas del derecho penal (robos, estafas, delitos contra la salud pública, violencia de género, alcoholemias, lesiones, delitos sexuales, homicidios, asesinatos, recursos de apelación, casación, indultos. etc. Cada caso es único, y creo que mi experiencia y el trato cercano que me gusta dar a las personas me ha permitido construir una metodología efectiva y personalizada para defender a mis clientes con el máximo rigor, buscando las mejores estrategias para defender sus intereses.

¿Qué diferencia a un abogado penalista especializado de un abogado generalista? ¿Qué importancia tiene la especialización en el derecho penal?

El derecho penal es extremadamente técnico y sensible. Las consecuencias de un error en esta área pueden ser devastadoras, porque estamos hablando de la libertad y el futuro de las personas. Un especialista en la materia sabe cómo analizar pruebas, identificar errores procesales y anticipar estrategias de la parte contraria. Sabe cuando hay que llegar a un acuerdo con la Fiscalía y cuando no. Conoce la mejor estrategia para cada caso y el mejor enfoque para cada recurso, así como las distintas posibilidades de suspender la condena aunque ésta exista, bien sustituirla por trabajos en beneficio de la comunidad, por una multa o por un tratamiento de deshabituación, según el caso concreto. Es un enfoque mucho más preciso que como consecuencia conlleva mejores resultados.

¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al enfrentarse a un caso penal?

El más frecuente es no buscar ayuda especializada desde el principio. Hay quienes no valoran la importancia de una buena defensa hasta que es demasiado tarde. En un proceso penal, cada paso cuenta, y es crucial que un especialista asesore desde el inicio para evitar errores irreparables.

Su trabajo abarca desde detenciones hasta recursos en casos complejos. ¿Cómo afronta cada caso?

Lo primero es escuchar y entender al cliente. Cada cliente tiene una historia, y mi trabajo es analizar todos los detalles para construir la mejor estrategia posible. Siempre me aseguro de que mis clientes comprendan el proceso legal y sepan qué esperar en cada etapa del mismo. La comunicación es clave, así como el trato cercano y discreto.

¿Qué sucede cuando uno ingresa en prisión?, ¿lleva usted casos de personas que ya están presas?

Sí, por supuesto, muchos de mis clientes me contratan cuando ya están presos y yo les ayudo en su situación penitenciaria. Les visito asiduamente en prisión, me reúno y hablo con sus familiares habitualmente y presento recursos ante el Juzgado de vigilancia penitenciaria para tratar de conseguirles permisos y régimen abierto para que puedan salir a trabajar en el menor tiempo posible. Lo peor para una persona presa y sus familiares es la incertidumbre, el no saber cuánto tiempo te queda para un permiso, para un régimen semiabierto, libertad condicional, etc.

¿Qué recomendaría a alguien que se enfrenta un problema penal?

Sin duda, acudir a un abogado penalista con experiencia. Enfrentar un caso penal es una situación estresante y emocionalmente desafiante, por lo que contar con un profesional que sepa cómo manejar estos casos puede marcar la diferencia. Mi consejo es actuar rápidamente, porque cuanto antes contactes con un abogado especializado en tu caso, mayores serán las posibilidades de éxito.

¿Qué considera lo más importante para ser un buen abogado penalista?

Que de verdad te importe el problema que tenga tu cliente. De esta forma se podrá defender su caso de la forma más adecuada a sus intereses.

Para finalizar, ¿qué es lo que más le satisface de su trabajo?

Sin duda, ayudar a las personas en momentos tan complicados. Ayudar a los demás es la mayor recompensa que uno puede recibir.

Definitivamente, Ibon Infante se ha consolidado como uno de los referentes en Derecho Penal en Bilbao gracias a su dedicación exclusiva, su experiencia, su enfoque estratégico y sus buenos resultados. En un ámbito tan delicado, donde la libertad y los derechos fundamentales están en juego, contar con un abogado de su calibre es una garantía de calidad, compromiso y buenos resultados. Como él mismo dice: «Más importante que el delito que se te acusa, es el abogado que lo defiende».