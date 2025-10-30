Hace un año Moyua Homes abría las puertas de su punto comercial en un enclave emblemático de Bilbao, a escasos metros del Hotel Ercilla. Aquella inauguración no solo significó la apertura de un espacio de atención comercial y exposición: era el punto de partida de una nueva forma de entender la promoción inmobiliaria en Bizkaia. Hoy, apenas doce meses después, la firma celebra su consolidación como una de las promotoras de referencia en el territorio, con promociones que han tenido una gran acogida, y un crecimiento que refleja la confianza del público en su buen hacer.

Una nueva forma de crear hogares y generar ilusión

Desde su llegada, Moyua Homes ha marcado la diferencia. Frente a otros modelos de gestión, la compañía apuesta por la promoción propia, con la garantía de contar en su grupo con una constructora centenaria. Una independencia que le permite ofrecer un producto propio y diferencial y un servicio más ágil, coherente y orientado al cliente. En palabras del equipo, “no vendemos una vivienda, vendemos una experiencia. Un viaje compartido en el que cada decisión importa”.

Ese “viaje del cliente” es, precisamente, la esencia de su filosofía: acompañar a quien busca una vivienda hasta convertir su sueño en algo tangible. Y finalmente, construir lugares en los que se hace comunidad, donde convivir, compartir y construir presente y futuro.

Una 'casa abierta' en el corazón de Bilbao

El showroom de Bilbao es símbolo de esta forma de hacer hogar. Concebido como una casa abierta, es un punto de encuentro donde los clientes pueden ver de primera mano materiales, soluciones y formas de vivir. Conocer los proyectos en toda su expresión. Además, su excepcional ubicación en la ciudad refleja el compromiso de la compañía con Bizkaia: invertir, aportar y construir de forma local.

No son palabras, son proyectos

En tan solo un año, Moyua Homes ha logrado consolidar proyectos de diferentes dimensiones pero con una visión común: construir ilusión, afrontando desafíos y solucionando retos en un tiempo récord.

Jardines de Bilbao, ya en construcción y con entrega prevista a finales de 2027, es un proyecto que ha cambiado el modo de vivir en Bilbao. Y lo ha hecho devolviendo además la ilusión a muchas familias y convirtiéndolo en realidad. Situado en una ubicación en plena transformación, Jardines de Bilbao cuenta con una urbanización privada que ofrece viviendas con todas las comodidades (piscina, zonas verdes, espacios comunes) para quienes buscan quedarse en Bilbao y vivirlo plenamente. Un gran éxito de ventas en el que aún es posible adquirir alguna de las últimas 118 viviendas que conforman la promoción.

Terrazas de Getxo, una exclusiva promoción de 18 viviendas, que ha sido concebida pensando en las necesidades de cada persona. Y que gracias a ello ha tenido una acogida extraordinaria en el mercado.