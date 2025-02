Las mejores hamburguesas de Bizkaia, 11 locales que no te puedes perder

Taberna Astuy

Hace más de 40 años que la Taberna Astuy es un referente entre los locales de Santutxu. Ubicado en Juan de la Cosa, abrió sus puertas en 1981, uno de aquellos típicos locales de txikiteo de barrio en el que la gente se conocía por el nombre y en el que no tenías ni que decir lo que querías y ya te lo estaban sirviendo. Ugaitz Albestain Irineo, hijo de los fundadores, heredó de sus padres ese gusto por las cosas cercanas y bien hechas, y aunque empiezan a dar comidas mucho antes, es en 2010 cuando decide reconvertir el Astuy en la hamburguesería que es hoy. «Ahora es un boom pero entonces no era tan habitual y nos costó hacernos hueco en el mercado», explica. En su caso además, ofrecen «lo que ahora más cuesta encontrar» la hamburguesa tradicional, aunque con toques modernos. «Modificamos las hamburguesas con nuestras propias salsas, pero no lo llevamos a algo tan radical como meter una crema de lotus, que para mí no tiene ningún sentido. Nosotros empezamos a meter aros de cebolla, salsa alioli, guacamole, jalapeños, cosas así, pero trabajando los ingredientes tradicionales». Y por supuesto dando la importancia a la carne, la protagonista de una buena hamburguesa. «Utilizamos carne de Eusko Label de una carnicería de confianza, sabrosa, que gusta, y dentro de la relación calidad-precio que podemos ofrecer».

Eso sí, aunque su especialidad es la hamburguesa, sobre todo la Astuy, en su amplia carta se pueden encontrar múltiples opciones. «Hay unos bocadillos que se venden muy bien, con carne picada mezclada en la plancha, que es como una boloñesa. Las patatas al horno con queso o con nuestras salsa», enumera Ugaitz.

Entre sus últimas innovaciones destaca el servicio Boumba, un producto apto para celíacos, y con el que han reinventado las clásicas salchipapas o el pollo con patatas. «Estábamos pensando en sacar un nuevo producto y estando en Italia comí algo con un concepto parecido. A ti te sacaban una caja, por un lado estaban las patatas y por otro lado estaba el pollo. Traía unas salsas y tú lo mezclabas todo a tu gusto».

En el caso del Boumba del Astuy hay dos opciones, pollo o salchichas, acompañadas en ambos casos de unas bolas de patata crujientes y dos toppings, entre los que se encuentran las salsas, cebolla crujiente, bacon, pepinillo… además de bebida y postre.

Tanto los pack de Boumba como el resto de sus especialidades pueden degustarse en el propio local como a domicilio. «Repartimos por todo Bilbao, Basauri y Etxebarri y contamos con servicio de motorista propio. También tenemos a una persona dedicada a la centralita para que ante cualquier duda o problema con alguno de los pedidos pueda estar disponible para solucionarlo lo antes posible».

Por si atender el local y llevar más de 1.000 pedidos a domicilio al mes fuera poco. Ugaitz es también responsable de hostelería del Frontón Bizkaia. «Somos empresa gestora del frontón desde hace 10 años, y ofrecemos servicio de catering».