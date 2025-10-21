El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
'Vitoria-Gasteiz, escenario de cine'

«El sector se está moviendo mucho más y está aumentando la industria local»

Maite Ruiz de Austri auguró en la industria «un segundo escalón que enriquecerá a la ciudad, al comercio y a todos los sectores»

EL CORREO

Compartir

Que hay muchos más rodajes en la ciudad es una realidad que queda patente también desde la Asociación de Productores Audiovisuales Independientes de Euskadi (Apika), tal y como destacó su presidenta Maite Ruiz de Austri en el ‘Vitoria-Gasteiz, escenario de cine’. «El sector se está moviendo mucho más», hasta el punto de que está «aumentando la industria local», es decir, tanto «el número de productoras -ahora hay alrededor de 50-, como los técnicos que trabajan en ella».

Y lo que es más, Ruiz de Austri auguró «que va a haber un segundo escalón muy interesante para la ciudad, y es quevan a unirse al crecimiento otro tipo de sectores que hasta ahora no habían puesto un pie ni en el cine ni en el audiovisual; un segundo paso que enriquecerá a la ciudad, al comercio y a todos los sectores».

Compartir

Content Service elaborado por SRB Ediciones.