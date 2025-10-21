Que hay muchos más rodajes en la ciudad es una realidad que queda patente también desde la Asociación de Productores Audiovisuales Independientes de Euskadi (Apika), tal y como destacó su presidenta Maite Ruiz de Austri en el ‘Vitoria-Gasteiz, escenario de cine’. «El sector se está moviendo mucho más», hasta el punto de que está «aumentando la industria local», es decir, tanto «el número de productoras -ahora hay alrededor de 50-, como los técnicos que trabajan en ella».

Y lo que es más, Ruiz de Austri auguró «que va a haber un segundo escalón muy interesante para la ciudad, y es quevan a unirse al crecimiento otro tipo de sectores que hasta ahora no habían puesto un pie ni en el cine ni en el audiovisual; un segundo paso que enriquecerá a la ciudad, al comercio y a todos los sectores».