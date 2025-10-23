Secciones
Radio en directo, visitas teatralizadas, rutas paisajísticas, charlas, performances artísticas, actuaciones musicales… Las terrazas y balcones de este histórico espacio se llenan de actividades culturales en octubre
Durante octubre las Galerías Punta Begoña se llenan de cultura viva y abierta al público, de visitas teatralizadas sobre Horacio Echevarrieta, recorridos temáticos sobre la arquitectura de Ricardo Bastida, rutas paisajísticas, intervenciones y performances artísticas, sesiones prácticas para universitarios, presentaciones de libros, charlas y música en directo.
Además, por segundo año consecutivo, se llevará a cabo el Ciclo de Radio y Patrimonio de Punta Begoña, una actividad que ha sido incorporada al Programa Oficial del Consejo de Europa y por la que la Fundación Punta Begoña Fundazioa recibió una felicitación por parte de la entidad. La segunda edición del ciclo de Radio y Patrimonio, Punta Begoña Zuzenean. En vivo y en directo reúne todos los viernes de octubre entre las 10 y las 13 horas, y de mano de Radio Popular, a un elenco excepcional de profesionales, con entrevistas, actuaciones, diálogos, presentaciones de libros e investigaciones, música, teatro… Con público en directo, las Galerías se convierten en un espacio de encuentro, transmitido a través de las ondas y redes, y de la colaboración con emisoras internacionales.
La web puntabegonagetxo.eus ofrece información detallada de las diversas actividades programadas, así como de la forma de participar en las mismas. Para asistir como público al programa de radio y conocer los invitados: puntabegonagetxo.eus/proyectos/punta-begona-zuzenean-2025
Además del programa de radio, se ha programado el recorrido arquitectónico dedicado a la figura de Ricardo Bastida que permite conocer su relevancia profesional y la influencia europea de sus trabajos. También se podrá participar en las visitas teatralizadas sobre Horacio Echevarrieta que descubren a un personaje excepcional en los ámbitos económico, político, emprendedor, aventurero, deportivo, cultural, etc., y revelan los rincones del extraordinario monumento desde el que transformó la historia y la sociedad de su tiempo.
Las Jornadas Europeas de Patrimonio de Punta Begoña en octubre son una expresión más de la propuesta cultural, artística y formativa que se desarrolla en las Galerías a lo largo de todo el año y que forman parte esencial del proceso de recuperación del monumento.
Información integral del proceso de recuperación, funcionalización y uso social de Punta Begoña en puntabegoñagetxo.eus.