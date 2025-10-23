Durante octubre las Galerías Punta Begoña se llenan de cultura viva y abierta al público, de visitas teatralizadas sobre Horacio Echevarrieta, recorridos temáticos sobre la arquitectura de Ricardo Bastida, rutas paisajísticas, intervenciones y performances artísticas, sesiones prácticas para universitarios, presentaciones de libros, charlas y música en directo.

Además, por segundo año consecutivo, se llevará a cabo el Ciclo de Radio y Patrimonio de Punta Begoña, una actividad que ha sido incorporada al Programa Oficial del Consejo de Europa y por la que la Fundación Punta Begoña Fundazioa recibió una felicitación por parte de la entidad. La segunda edición del ciclo de Radio y Patrimonio, Punta Begoña Zuzenean. En vivo y en directo reúne todos los viernes de octubre entre las 10 y las 13 horas, y de mano de Radio Popular, a un elenco excepcional de profesionales, con entrevistas, actuaciones, diálogos, presentaciones de libros e investigaciones, música, teatro… Con público en directo, las Galerías se convierten en un espacio de encuentro, transmitido a través de las ondas y redes, y de la colaboración con emisoras internacionales.

La web puntabegonagetxo.eus ofrece información detallada de las diversas actividades programadas, así como de la forma de participar en las mismas. Para asistir como público al programa de radio y conocer los invitados: puntabegonagetxo.eus/proyectos/punta-begona-zuzenean-2025