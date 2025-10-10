Largas colas por el cierre de esta tienda

Secciones
House of Kilim se despide de su céntrico local en la calle General Álava 2 con una gran liquidación por cierre. Una ocasión que la gente no ha pasado por alto, con kilims y alfombras únicas a precios irrepetibles.
Tras unos meses valorando la opción de mantener su local y pese al reconocimiento y cariño del público, la firma con sede en Madrid, se ve obligada a tomar esta decisión por el aumento de los gastos fijos así como la ralentización del consumo que afecta gravemente su estabilidad financiera.
Debido a este cierre, el público está reaccionando en el último momento, y desde House of Kilim afirman que no dan a basto. El objetivo de la firma madrileña es el de no trasladar ningún stock a su sede, así como afrontar todas las deudas pendientes, deshaciéndose de toda su colección de kilims y alfombras con descuentos de hasta el 80%.
Fundada hace más de 35 años, House of Kilim lidera el sector a nivel nacional en la importación directa de alfombras orientales, kilims y decoración. Con productos de distintos países de oriente medio, generando ingresos para familias artesanas y apoyando comunidades locales en una tradición milenaria: el arte de tejer alfombras.
Así pues, los clientes tienen la oportunidad de adquirir piezas únicas: auténticos kilims y alfombras anudadas a mano, elaboradas con lana 100% natural y acompañadas de su certificado de origen y calidad. Cada una de estas obras ha sido tejida siguiendo técnicas transmitidas de generación en generación en distintos países de Oriente Medio. Y es que sus colores (tintados con pigmentos naturales) y motivos donde cada símbolo adquiere un significado especial (protección, fertilidad o la prosperidad, por poner algunos ejemplos) y reflejan una tradición que hoy apenas sobrevive frente a la producción industrial. Y es que la primera alfombra que se tiene constancia (expuesta en el museo Hermitage de San Petersburgo) data de hace 2500 años.
Una buena alfombra es siempre la piedra angular de la decoración, que transforma el ambiente y aporta alma al hogar. En House of Kilim se pueden encontrar modelos para todos los estilos y presupuestos, desde kilims ligeros y coloridos hasta alfombras orientales anudadas a mano de gran formato.
Por ello desde la dirección de House of Kilim animan a todos los amantes del diseño y la decoración a visitar su local en la calle General Álava 2 en estos últimos días para poder adquirir estas joyas tejidas a mano a precios irrepetibles antes de bajar la persiana para siempre.