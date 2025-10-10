Largas colas por el cierre de esta tienda

House of Kilim se despide de su céntrico local en la calle General Álava 2 con una gran liquidación por cierre. Una ocasión que la gente no ha pasado por alto, con kilims y alfombras únicas a precios irrepetibles.

Tras unos meses valorando la opción de mantener su local y pese al reconocimiento y cariño del público, la firma con sede en Madrid, se ve obligada a tomar esta decisión por el aumento de los gastos fijos así como la ralentización del consumo que afecta gravemente su estabilidad financiera.

Debido a este cierre, el público está reaccionando en el último momento, y desde House of Kilim afirman que no dan a basto. El objetivo de la firma madrileña es el de no trasladar ningún stock a su sede, así como afrontar todas las deudas pendientes, deshaciéndose de toda su colección de kilims y alfombras con descuentos de hasta el 80%.

Fundada hace más de 35 años, House of Kilim lidera el sector a nivel nacional en la importación directa de alfombras orientales, kilims y decoración. Con productos de distintos países de oriente medio, generando ingresos para familias artesanas y apoyando comunidades locales en una tradición milenaria: el arte de tejer alfombras.