La medicina se vuelve digital

En plena era de transformación digital, la medicina ha dado un salto exponencial que está cambiando nuestra manera de cuidar la salud. Lo que hace apenas una década parecía ciencia ficción, hoy es una realidad cotidiana para miles de personas: consultar con un médico especialista desde el sofá de casa, recibir un diagnóstico profesional mientras estamos de viaje, o acceder a sesiones de rehabilitación personalizadas sin movernos del salón. La telemedicina ha dejado de ser una alternativa excepcional para convertirse en un pilar fundamental de la atención sanitaria moderna.​

La revolución de la medicina online

La creciente digitalización sanitaria no representa únicamente un avance en comodidad o modernidad, sino también una revolución profunda que está redefiniendo el acceso a los servicios de salud. La medicina digital no viene a sustituir la atención presencial, pero sí a complementarla de manera eficiente, creando un modelo híbrido que permite elegir la mejor opción según las necesidades de cada momento. ​

La telemedicina permite realizar consultas médicas a pacientes con variadas patologías, solucionando sus problemas sin necesidad de trasladarse a un centro de salud con el consiguiente ahorro de tiempo. Una videoconsulta puede resolverse en apenas diez minutos, un ahorro de tiempo que resulta crucial con el ritmo de vida actual, donde conciliar horarios laborales y familiares con citas médicas supone un desafío para muchas personas. ​

IMQ ofrece un completo ecosistema de medicina online totalmente gratuito para las miles de personas que confían en sus seguros de salud, convirtiéndose en referente de innovación sanitaria en Euskadi. Su compromiso con la transformación digital se materializa en una plataforma integral que combina múltiples servicios diseñados para cubrir todas las necesidades de atención médica a distancia.

IMQ transforma la salud digital en Euskadi

La medicina digital se basa en la posibilidad de que un médico, a través de una consulta online (desde tu móvil, tablet u ordenador) te proporcione un diagnóstico rápido y seguro, y haga un seguimiento, si fuese preciso, de cualquier dolencia. Lo único necesario es un dispositivo y una conexión a Internet, herramientas con las que la mayoría de la población ya cuenta.

• Chat médico disponible sin límites. El chat médico de IMQ representa uno de los servicios más valorados por las personas aseguradas, ofreciendo atención profesional sin barreras horarias. Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año para consultas de medicina general, garantizando que siempre haya un profesional médico colegiado al otro lado de la pantalla. Además, proporciona atención en más de 10 especialidades médicas durante 40 horas semanales, incluyendo Pediatría, Ginecología, Psiquiatría, Dermatología, Traumatología, Oftalmología, Cardiología, Alergología, Psicología, Nutrición y entrenamiento personal.​

La funcionalidad del chat es intuitiva y sencilla: basta con acceder desde la App IMQ, seleccionar la especialidad deseada y plantear la consulta de forma escrita. Las y los profesionales médicos responden en tiempo real, proporcionando orientación, recomendaciones y, cuando es necesario, recetas electrónicas e informes médicos que quedan registrados en el historial clínico digital del paciente. Esta inmediatez resulta especialmente valiosa para resolver dudas urgentes sin necesidad de acudir a urgencias o esperar citas presenciales.​

• Videoconsulta con profesionales. La videoconsulta constituye otro pilar fundamental, permitiendo una interacción cara a cara con profesionales médicos desde cualquier lugar. El servicio pone a disposición de las personas usuarias profesionales de Medicina General durante 12 horas de lunes a sábado, y pediatría durante 8 horas de lunes a viernes. Este formato de atención resulta especialmente útil cuando se requiere una exploración visual o una conversación más detallada que la que permite el chat escrito.​

El funcionamiento, que está finalizando su evolución, es muy sencillo: solo es necesario entrar en la App de IMQ, elegir la especialidad, seleccionar el día y la hora que resulte conveniente y confirmar la cita. La aplicación permite guardar el recordatorio directamente en el calendario del móvil, y llegado el momento programado, se recibe la videollamada del profesional médico. Al finalizar la consulta, el paciente puede descargarse de manera segura la hoja de medicación prescrita, los volantes para análisis clínicos o pruebas, o el propio informe de la consulta.​

Un aspecto especialmente valorado es que estos servicios incluyen la emisión de recetas electrónicas e informes médicos tras cada consulta, garantizando la continuidad asistencial y la trazabilidad de todos los procesos. Esta funcionalidad elimina la necesidad de desplazamientos adicionales para recoger documentación médica, optimizando completamente el proceso de atención.​

• Fisioterapia digital potenciada con inteligencia artificial. IMQ ofrece un innovador servicio de fisioterapia digital disponible 24 horas al día, los 365 días del año, que posibilita la creación de programas personalizados para múltiples objetivos. Esta plataforma, potenciada con inteligencia artificial, permite aliviar el dolor, evitar molestias, fortalecer la espalda o mejorar la postura mediante sesiones guiadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada usuario. Los resultados son contundentes: un 95,6% de los pacientes mejoran sus síntomas con tan solo 10 sesiones en esta herramienta, según estudios realizados con más de 3.000 pacientes.​

El servicio se integra con los Centros de Rehabilitación de IMQ, donde los fisioterapeutas utilizan la versión profesional de la aplicación para prescribir al cliente la continuación del programa de rehabilitación en su hogar. Tras cada sesión, el paciente responde a unas breves preguntas cuyas respuestas llegan de forma inmediata al profesional, permitiendo ajustes en el tratamiento si fuera necesario. Esta combinación de tecnología avanzada y supervisión profesional garantiza resultados óptimos manteniendo la comodidad de poder realizar las sesiones desde casa.​

• Historial clínico digital siempre accesible. La App IMQ ofrece un completo historial clínico digital que permite acceder a toda la información médica personal y la de hijos e hijas menores de 16 años desde el móvil. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para llevar un control exhaustivo de la salud, pudiendo consultar y descargar informes médicos, analíticas, enfermedades, alergias y antecedentes en cualquier momento. El historial está validado por profesionales médicos e incluye la posibilidad de descarga en PDF, garantizando que toda la información relevante esté siempre al alcance, debidamente organizada y actualizada.​

Además, la aplicación permite crear alarmas para recordar la toma de medicación prescrita o sincronizar las citas médicas con el calendario del móvil, facilitando así el seguimiento de tratamientos y la organización de la agenda médica. Otra función destacada es el médico asesor personal, un profesional asignado a cada cliente que revisa y valida la información aportada al historial clínico digital. Las personas usuarias pueden contactar con su médico asesor mediante mensajería, recibiendo respuesta en un plazo máximo de 48 horas.​

Nutrición y entrenamiento personalizado. Para quienes buscan mantener hábitos de vida saludables que aseguren su bienestar, IMQ pone a disposición expertos en nutrición y entrenamiento personal accesibles de forma digital. Este servicio complementa la atención médica tradicional con un enfoque preventivo que busca evitar la aparición de patologías mediante la adopción de comportamientos más saludables. Las y los profesionales proporcionan recomendaciones y consejos médicos dependiendo de la salud, edad y antecedentes familiares de cada persona, estableciendo un sistema personalizado de consultas y seguimiento.​

Usos más frecuentes de los servicios digitales

Las consultas pediátricas representan uno de los usos más habituales, especialmente para resolver dudas sobre síntomas leves como fiebre, erupciones cutáneas o molestias digestivas que preocupan a las familias fuera del horario tradicional de consulta. La posibilidad de consultar inmediatamente con un pediatra profesional aporta tranquilidad a madres y padres, evitando desplazamientos innecesarios a urgencias.​

Las consultas dermatológicas también figuran entre las más demandadas, aprovechando que muchas afecciones de la piel pueden diagnosticarse visualmente mediante fotografías o videollamada. Del mismo modo, las consultas de medicina general para dolencias leves, renovación de recetas o seguimiento de tratamientos crónicos representan un porcentaje significativo del uso de estos servicios. La atención psicológica online ha experimentado un notable crecimiento, facilitando el acceso a este tipo de servicios para personas que antes encontraban barreras para acudir a consulta presencial.​

Ventajas que transforman la experiencia sanitaria

Los servicios digitales de IMQ aportan múltiples ventajas que transforman radicalmente la experiencia de cuidado de la salud. En primer lugar, acortan distancias, permitiendo que personas residentes en zonas rurales o alejadas de grandes núcleos urbanos de Euskadi accedan a especialistas sin necesidad de largos desplazamientos.

Personas mayores con movilidad reducida, personas con discapacidad o quienes tienen dificultades para conciliar horarios laborales/familiares con visitas médicas encuentran en estos servicios una solución que mejora significativamente su calidad de vida. Durante viajes, estancias fuera de casa o desplazamientos laborales, poder acceder al médico de cabecera habitual proporciona continuidad asistencial y tranquilidad, evitando tener que acudir a servicios médicos desconocidos.​

La integración de todos estos servicios en una única plataforma facilita enormemente su uso, eliminando la necesidad de gestionar múltiples aplicaciones o sistemas. Desde la misma app se puede pasar de una videoconsulta a revisar el historial médico, programar una sesión de fisioterapia digital o solicitar una autorización administrativa.