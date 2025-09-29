La importancia del acompañamiento en un mercado financiero volátil

La economía vasca mantiene su pulso económico con un avance del 2,2% interanual en el segundo trimestre del año. Lo hace en un escenario global marcado por la volatilidad de los mercados financieros y las tensiones comerciales derivadas de los aranceles impulsados por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Si a principios de 2025 las previsiones apuntaban a un panorama complicado, la economía ha sorprendido con una evolución más favorable y hoy el escenario se percibe como uno de los momentos más estables para hablar de estrategias de inversión «y estar cerca de nuestros clientes de banca privada y ofrecerles información útil, de confianza y de calidad que les permita tomar las mejores decisiones financieras», subrayó Nagore Acero, directora de Patrimonios Norte de BBVA en España, en el foro ‘Decisiones que crean valor: Invertir en un nuevo entorno económico’. Organizado por BBVA y EL CORREO, el encuentro permitió reflexionar sobre cómo orientar el capital en este nuevo entorno y estimular la confianza en proyectos con visión de futuro.

«Estos meses han salido mejor de lo que temíamos a principios de año cuando surgieron los aranceles, las dudas, la sombra de una recesión económica autoinducida por Estados Unidos… Se pensaba que tendríamos crecimiento cero más inflación, pero ahora tenemos una situación macroeconómica razonablemente estable y mucho más favorable de lo que parecía», tranquilizó Álvaro Manteca, responsable de Estrategias de Inversión de Banca Privada de BBVA en España.

De hecho, las previsiones para este año apuntan a un crecimiento de la actividad económica de un 2,3% en el País Vasco y de un 2,5% en la economía española, «con la creación de 14.000 puestos de trabajo para el conjunto del año y una tasa de paro cercana al 7,5%», señaló Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research. Detrás de este crecimiento están el incremento del gasto de extranjeros en España y Euskadi, con máximos históricos cada mes; la progresiva recuperación del consumo de las familias; y el aumento por parte de las administraciones públicas de su propio consumo.

De ahí que el balance tanto de lo que va de año como de lo que queda sea «muy positivo. Estamos alcanzando unas cifras que nos llevan a predecir que vamos a superar los estupendos datos del año pasado», anunció Isabel Gallego, gestora de Patrimonios en Álava de BBVA en España.

Las bolsas tampoco han logrado esquivar un escenario con continuos vaivenes. Hace dos meses las europeas se posicionaban como la apuesta para 2025. Lo hacían, entre otras razones, tras ocho bajadas consecutivas de los tipos de interés, la expectativas de paz en Ucrania o la tranquilidad política. Sin embargo, ahora «se percibe más inquietud política en Europa, con el tema de Francia sobre todo, como el principal argumento de cautela. También vemos una actividad económica que no termina de repuntar, a pesar de todos esos impulsos fiscales y monetarios que hemos tenido», repasó Manteca. El péndulo se ha movido hacia Estados Unidos, pero podría volver a apuntar a Europa. «En las economías europeas tenemos ahora un impulso positivo porque la inflación ha bajado al nivel del 2% y los salarios están subiendo por encima del 2%», matizó. Es decir, los salarios crecen de verdad y con ello se animan la actividad económica, el gasto y la demanda. Además, el impulso fiscal «irá permeando tarde o temprano la economía».