La importancia del acompañamiento en un mercado financiero volátil

Nagore Acero
Directora de Patrimonios Norte de BBVA en España
«Estamos cerca de nuestros clientes de banca privada, ofreciéndoles información útil, de confianza y de calidad para la toma de decisiones»
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
En el foro impulsado por BBVA y EL CORREO se destacó que la cercanía con los clientes y conocer de primera mano sus necesidades permite tomar mejores decisiones
La economía vasca mantiene su pulso económico con un avance del 2,2% interanual en el segundo trimestre del año. Lo hace en un escenario global marcado por la volatilidad de los mercados financieros y las tensiones comerciales derivadas de los aranceles impulsados por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Si a principios de 2025 las previsiones apuntaban a un panorama complicado, la economía ha sorprendido con una evolución más favorable y hoy el escenario se percibe como uno de los momentos más estables para hablar de estrategias de inversión «y estar cerca de nuestros clientes de banca privada y ofrecerles información útil, de confianza y de calidad que les permita tomar las mejores decisiones financieras», subrayó Nagore Acero, directora de Patrimonios Norte de BBVA en España, en el foro ‘Decisiones que crean valor: Invertir en un nuevo entorno económico’. Organizado por BBVA y EL CORREO, el encuentro permitió reflexionar sobre cómo orientar el capital en este nuevo entorno y estimular la confianza en proyectos con visión de futuro.
«Estos meses han salido mejor de lo que temíamos a principios de año cuando surgieron los aranceles, las dudas, la sombra de una recesión económica autoinducida por Estados Unidos… Se pensaba que tendríamos crecimiento cero más inflación, pero ahora tenemos una situación macroeconómica razonablemente estable y mucho más favorable de lo que parecía», tranquilizó Álvaro Manteca, responsable de Estrategias de Inversión de Banca Privada de BBVA en España.
De hecho, las previsiones para este año apuntan a un crecimiento de la actividad económica de un 2,3% en el País Vasco y de un 2,5% en la economía española, «con la creación de 14.000 puestos de trabajo para el conjunto del año y una tasa de paro cercana al 7,5%», señaló Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research. Detrás de este crecimiento están el incremento del gasto de extranjeros en España y Euskadi, con máximos históricos cada mes; la progresiva recuperación del consumo de las familias; y el aumento por parte de las administraciones públicas de su propio consumo.
De ahí que el balance tanto de lo que va de año como de lo que queda sea «muy positivo. Estamos alcanzando unas cifras que nos llevan a predecir que vamos a superar los estupendos datos del año pasado», anunció Isabel Gallego, gestora de Patrimonios en Álava de BBVA en España.
Las bolsas tampoco han logrado esquivar un escenario con continuos vaivenes. Hace dos meses las europeas se posicionaban como la apuesta para 2025. Lo hacían, entre otras razones, tras ocho bajadas consecutivas de los tipos de interés, la expectativas de paz en Ucrania o la tranquilidad política. Sin embargo, ahora «se percibe más inquietud política en Europa, con el tema de Francia sobre todo, como el principal argumento de cautela. También vemos una actividad económica que no termina de repuntar, a pesar de todos esos impulsos fiscales y monetarios que hemos tenido», repasó Manteca. El péndulo se ha movido hacia Estados Unidos, pero podría volver a apuntar a Europa. «En las economías europeas tenemos ahora un impulso positivo porque la inflación ha bajado al nivel del 2% y los salarios están subiendo por encima del 2%», matizó. Es decir, los salarios crecen de verdad y con ello se animan la actividad económica, el gasto y la demanda. Además, el impulso fiscal «irá permeando tarde o temprano la economía».
Por eso, en un entorno económico cambiante, la diversificación de carteras y el acompañamiento cercano de expertos son clave para tomar decisiones más sólidas y seguras. Según destacó Gallego, a cierre de mayo, en Banca Privada de España acompañaban a más de 165.000 clientes con más de 149.500 millones de euros en activos bajo gestión. «Hay tres factores por los que nos eligen. El primero, el equipo humano porque, más allá del número de banqueros o de nuestra distribución geográfica, lo que más nos diferencia es nuestra alta especialización y una vocación clara de atender», comenzó a enumerar. En segundo lugar, «la tecnología, con herramientas que les permiten monitorizar o seguir el estado de sus inversiones y, además, continuamos avanzando en las herramientas de gestión remota para que puedan acceder al banco de muchas maneras y con mayor rapidez y seguridad en los procesos de contratación», continuó. Y, por último, «una propuesta de soluciones de inversión amplia y muy adaptada a los perfiles de nuestros clientes».
«La diversificación es importante, porque no es simplemente tener 20 ó 30 proyectos, también juega un papel decorrelativo»Francisco Rodríguez de Achil, miembro del equipo de Desarrollo de Negocio en España de Allianz Global Investor
El acuerdo comercial entre EE.UU. y la UE ha reducido la incertidumbre en los mercados financieros, si bien «hay que seguir vigilantes», advirtió Cardoso. «Estamos ante un incremento de los aranceles y del coste del comercio y, si bien en la economía en su conjunto no hemos visto un impacto negativo, no quiere decir que no lo haya tenido. Lo vemos sobre todo en el comercio internacional. Hay que estar atentos porque el impacto podría continuar y en otros sectores. No estamos todavía fuera de peligro», aseguró el economista jefe para España en BBVA Research.
Aunque todo apunta a que el crecimiento se mantendrá tanto en 2025 como en 2026. Eso «da margen para que las bolsas puedan seguir desplegando ese buen comportamiento que nos ha estado acompañando. Y si a eso le añadimos unos riesgos que se han moderado por el acuerdo comercial y porque tenemos claro que la Reserva Federal en Estados Unidos va a volver a recortar tipos, nos da una cierta tranquilidad de cara a los próximos meses de que la renta variable puede seguir haciéndolo bien», explicó Manteca.
Lo mismo parece que ocurrirá con la renta fija. «Estamos en un entorno de bajada de tipos de interés y, cuando eso ocurre, suben los precios de los bonos, y al revés: cuando suben los tipos de interés, bajan los precios de la renta fija», recordó. Por eso nos encontramos en un momento «bastante favorable para el inversor en general, en el cual tanto la renta fija como la variable pueden dar unos retornos aceptables en 2025 y probablemente en 2026. Es un momento para ser optimista».
En el foro también participó Francisco Rodríguez de Achil, miembro del equipo de Desarrollo de Negocio en España de Allianz Global Investor. El experto abordó la importancia de los mercados privados y ‘megatendencias’ como la inversión en infraestructuras. «No son solo puentes, aeropuertos o carreteras. Son también hospitales, centros de datos, alcantarillado…», enumeró.
Según advirtió, en los próximos 15 años serán necesarios 94 billones de dólares para mejorar las infraestructuras actuales y construir las que vendrán. «La diversificación no es simplemente tener 20 ó 30 proyectos, también juega un papel decorrelativo. Es decir, un activo que en una situación de crisis financiera baje o caiga, o entre en flujos inferiores, tenemos que combinarlo con activos que hagan exactamente lo contrario. Entonces la diversificación sí va a cumplir con su papel principal, que es decorrelacionar de forma negativa los activos que tenemos en la cartera», concluyó Rodríguez de Achil.
Puedes ver el video completo pinchando aquí
El foro también abordó la oferta de BBVA por Banco Sabadell, que la entidad mejoró la semana pasada y que ya ha recibido la autorización de la CNMV, reanudando el periodo de aceptación. Isabel Gallego destacó que se trata de una gran oportunidad para los accionistas de Banco Sabadell. «Con la subida del 10% en la oferta, pueden canjear 4,8376 de sus acciones por una nueva de BBVA. Esto significa valorar la acción del Sabadell a un precio en niveles máximos de los últimos diez años», subrayó.
Además, los accionistas residentes en España no tendrán que pagar impuestos por el canje si el porcentaje de aceptación supera el 50% de los derechos de voto, «ya que al ser un canje enteramente en acciones, las plusvalías no tributan». Y si el 100% de los accionistas acepta, «alcanzarían aproximadamente una participación del 15,3% en BBVA. Estimamos que, tras la fusión, podrán obtener un beneficio por acción de aproximadamente un 41% más del que lograría si el Sabadell continuara en solitario», explicó.
Gallego ahondó en otros factores importantes, especialmente relacionados con la seguridad y la solidez que muchos accionistas valoran. «La acción de BBVA presenta una volatilidad mucho menor que la del Sabadell, es decir, es un activo mucho más estable, que fluctúa menos, lo que también es un aspecto a tener en cuenta por el accionista de Banco Sabadell», comparó.
La presencia en más de 25 países de BBVA es otro de los atractivos para los accionistas de Banco Sabadell. «Esta presencia global ayuda a diversificar los riesgos y abre la puerta a mayores oportunidades de rentabilidad. Además, la unión dará lugar a un banco más fuerte y preparado para afrontar las crecientes inversiones que hoy exige al sector financiero en ámbitos como la digitalización, la ciberseguridad o la inteligencia artificial. Un banco de mayor tamaño puede asumir esos costes con más eficiencia y, de este modo, tener mayor capacidad para financiar a familias y empresas», aseguró. «Es una oportunidad única de sumarse a un gran proyecto, con mayor escala, más potencial de crecimiento y rentabilidad», reiteró.
«Estamos cerca de nuestros clientes de banca privada, ofreciéndoles información útil, de confianza y de calidad para la toma de decisiones»
«Tenemos una situación macroeconómica razonablemente estable y mejor de lo que parecía»
«La buena noticia es que el acuerdo comercial entre EE.UU. y la UE reduce la incertidumbre en los sectores económicos»
«El balance en lo que va de 2025 es muy positivo, lo que nos lleva a predecir que superaremos los datos del año pasado»