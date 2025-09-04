Secciones
El cambio de nombre se irá realizando de manera progresiva hasta 2026
Kalamazoo, especialista en productos y mobiliario de oficina en España desde hace más de 50 años, ofrece soluciones profesionales para responder a las necesidades de sus clientes.
Hoy, Kalamazoo da un paso clave en su historia y cambia de nombre: Kalamazoo se transforma en Mondoffice. Esta transformación se realizará de forma progresiva hasta 2026.
Mondoffice es ya una marca presente en Francia, España y en Italia, donde lleva 35 años operando. Además, lanza una nueva gama, de marca propia, bajo el sello Mondoffice.
El mundo de la oficina cambia, y Kalamazoo cambia con él. La transición hacia Mondoffice culminará en 2026, momento en el que la marca encarnará plenamente los valores y ambiciones del grupo.
Este cambio refleja un posicionamiento más sólido en tres mercados clave: España, Italia y Francia, donde el Grupo Raja -al que Kalamazoo pertenece con orgullo- está fuertemente implantado.
Mondoffice es la marca elegida para unir competencias en los tres países, lo que permitirá ampliar la oferta de productos, reforzar la competitividad del grupo, acelerar la innovación y compartir mejores prácticas a nivel europeo.
Esta nueva identidad viene acompañada de un firme compromiso de ofrecer un servicio más ágil, relevante y adaptado a las necesidades de los clientes. Una transición fácil. Nada cambia en la organización: contratos, servicios e interlocutores se mantienen, garantizando la continuidad de la relación de confianza construida durante décadas.
El mismo equipo, seguirá acompañando a los clientes en el día a día.
En otoño de 2025 se lanzará la primera selección de productos de marca propia Mondoffice, con más de 1.000 referencias diseñadas, testadas y seleccionadas para satisfacer las exigencias de todos los profesionales.
Incluye una amplia variedad de productos: material de oficina, mobiliario, higiene y limpieza…
Combina calidad, funcionalidad y variedad, y estará disponible tanto en el catálogo de septiembre como en la web
Excelente relación calidad-precio, con ahorros de hasta un 30% frente a productos equivalentes, manteniendo o incluso superando la calidad de las grandes marcas.
Entrega rápida de 24 a 48 horas gracias a un stock permanente.
Más del 50 % de las referencias cuentan con certificación ecorresponsable. Una oferta de mobiliario en constante renovación, adaptada a las últimas tendencias en espacios de trabajo. Con esta evolución, Kalamazoo reafirma su compromiso de ser un socio de confianza, y ahora bajo la marca Mondoffice, podemos ofrecer más y mejor, y reforzando la presencia europea.
Kalamazoo, seguirá acompañando a todo tipo de profesionales -grandes empresas, pymes, administraciones y autónomos- en la creación de espacios funcionales, inspiradores y flexibles.
Este nuevo capítulo se inicia con orgullo y entusiasmo, respaldado por un equipo comprometido y unos valores sólidos, construyendo junto a nuestros clientes el futuro del mundo de la oficina.