Jornada de puertas abiertas para conocer el tratamiento robótico que revoluciona la salud prostática

Noviembre se deja bigote por una buena causa. Es el mes de ‘Movember’, un movimiento global que recuerda a los hombres la importancia de cuidar y prevenir su salud urológica. Más allá del símbolo, la medicina está dando pasos decisivos para mejorar su bienestar. Una de las patologías más comunes es la hiperplasia benigna de próstata (HBP), que afecta a más del 50% de los varones mayores de 50 años y provoca obstrucción urinaria, dificultad al orinar y una considerable pérdida de calidad de vida.

En este terreno, Urología Clínica Bilbao se sitúa a la vanguardia con la incorporación del sistema robótico AquaBeam, una tecnología que utiliza un chorro de agua controlado por robot para eliminar el tejido prostático sobrante de manera precisa y segura.

El procedimiento, conocido como Aquablation, representa una auténtica revolución: combina la potencia del agua con la exactitud digital para tratar la HBP sin bisturí térmico, reduciendo el riesgo de sangrado y preservando tanto la función sexual como la urinaria.

Tratamientos

Con más de dos décadas de experiencia en cirugía robótica, el equipo de Urología Clínica Bilbao ha incorporado esta técnica como parte de su compromiso con una urología moderna, mínimamente invasiva y centrada en la calidad de vida del paciente. Bajo la dirección del doctor José Gregorio Pereira, y con especialistas como el doctor Jorge Mora, el servicio se consolida como un referente en Euskadi en tratamientos de alta precisión: desde la cirugía y la terapia focal para el cáncer hasta la litotricia avanzada. Todo ello, con una apuesta firme por la actualización y la incorporación de las últimas tecnologías.

Por otro lado, la plataforma robótica HIFU Focal One es una solución avanzada para el tratamiento focal del cáncer de próstata. Este sistema combina imágenes de alta precisión con tecnología de ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU), lo que permite tratar, en pacientes seleccionados, únicamente las áreas afectadas por el cáncer sin dañar los tejidos sanos circundantes.

Focal One ofrece una opción de tratamiento no invasiva, robótica y de precisión, que reduce los tiempos de recuperación y mejora los resultados clínicos, reforzando el compromiso de Urología Clínica Bilbao con una urología personalizada y de vanguardia.

En sintonía con el espíritu de Movember, Urología Clínica Bilbao celebrará una jornada de puertas abiertas el próximo 27 de noviembre, de 18.00 a 20.00 horas, en el auditorio de la Clínica IMQ Zorrotzaurre. El doctor Jorge Mora y, como invitado especial, el doctor Jorge Rioja, facultativo especialista en Urología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, ofrecerán una charla abierta al público en la que explicarán las ventajas del sistema AquaBeam y de la plataforma Focal One.

Una cita pensada para conocer de cerca la tecnología que está cambiando la forma de tratar la hiperplasia prostática, como el cáncer de próstata: procedimientos más rápidos, recuperaciones más cortas y resultados que marcan la diferencia.