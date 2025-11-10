Jornada de puertas abiertas para conocer el tratamiento robótico que revoluciona la salud prostática

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Noviembre se deja bigote por una buena causa. Es el mes de ‘Movember’, un movimiento global que recuerda a los hombres la importancia de cuidar y prevenir su salud urológica. Más allá del símbolo, la medicina está dando pasos decisivos para mejorar su bienestar. Una de las patologías más comunes es la hiperplasia benigna de próstata (HBP), que afecta a más del 50% de los varones mayores de 50 años y provoca obstrucción urinaria, dificultad al orinar y una considerable pérdida de calidad de vida.
En este terreno, Urología Clínica Bilbao se sitúa a la vanguardia con la incorporación del sistema robótico AquaBeam, una tecnología que utiliza un chorro de agua controlado por robot para eliminar el tejido prostático sobrante de manera precisa y segura.
El procedimiento, conocido como Aquablation, representa una auténtica revolución: combina la potencia del agua con la exactitud digital para tratar la HBP sin bisturí térmico, reduciendo el riesgo de sangrado y preservando tanto la función sexual como la urinaria.
Con más de dos décadas de experiencia en cirugía robótica, el equipo de Urología Clínica Bilbao ha incorporado esta técnica como parte de su compromiso con una urología moderna, mínimamente invasiva y centrada en la calidad de vida del paciente. Bajo la dirección del doctor José Gregorio Pereira, y con especialistas como el doctor Jorge Mora, el servicio se consolida como un referente en Euskadi en tratamientos de alta precisión: desde la cirugía y la terapia focal para el cáncer hasta la litotricia avanzada. Todo ello, con una apuesta firme por la actualización y la incorporación de las últimas tecnologías.
Por otro lado, la plataforma robótica HIFU Focal One es una solución avanzada para el tratamiento focal del cáncer de próstata. Este sistema combina imágenes de alta precisión con tecnología de ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU), lo que permite tratar, en pacientes seleccionados, únicamente las áreas afectadas por el cáncer sin dañar los tejidos sanos circundantes.
Focal One ofrece una opción de tratamiento no invasiva, robótica y de precisión, que reduce los tiempos de recuperación y mejora los resultados clínicos, reforzando el compromiso de Urología Clínica Bilbao con una urología personalizada y de vanguardia.
En sintonía con el espíritu de Movember, Urología Clínica Bilbao celebrará una jornada de puertas abiertas el próximo 27 de noviembre, de 18.00 a 20.00 horas, en el auditorio de la Clínica IMQ Zorrotzaurre. El doctor Jorge Mora y, como invitado especial, el doctor Jorge Rioja, facultativo especialista en Urología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, ofrecerán una charla abierta al público en la que explicarán las ventajas del sistema AquaBeam y de la plataforma Focal One.
Una cita pensada para conocer de cerca la tecnología que está cambiando la forma de tratar la hiperplasia prostática, como el cáncer de próstata: procedimientos más rápidos, recuperaciones más cortas y resultados que marcan la diferencia.
Doctor Jorge MoraMédico especialista en Urología
El doctor Jorge Mora forma parte del equipo de Urología Clínica Bilbao desde el 2015. Se centra en la atención integral de la enfermedad litiásica, manejo y diagnóstico metabólico, tratamiento con técnicas endourológicas y cirugía mínimamente invasiva. Posee experiencia en la atención integral de la patología funcional y del suelo pélvico. Es el fundador y responsable de la unidad de urodinamia, especialista en el tratamiento de la incontinencia de orina masculina y femenina. También está especializado en la atención integral de los pacientes con diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata y disfunciones del a micción en hombres y mujeres, con las últimas tecnologías, especialista en cirugía laser de la prostata, Aquablation y técnicas mínimamente invasivas.
Doctor Jose Gregorio PereiraMiembro fundador y Jefe de servicio de Urología Clínica Bilbao
El doctor Jose Gregorio Pereira es experto en tratamiento integral de la patología litiásica del adulto e infantil. Experto en Crioterapia del Cáncer de Próstata con el Cryocare System, habiendo realizado más de 260 tratamientos. Pionero en la Cirugía Urológica laparoscópica desde finales de los 90 en el País Vasco, con amplia experiencia en el ejercicio profesional y docente. Posee una amplia experiencia en Cirugía Oncológica, aplicando técnicas de ultima generación en el diagnóstico y tratamiento del cáncer renal, vesical, prostático, testicular, retroperitoneal. Director de la Unidad de Cirugía laparoscópica robótica de la Clínica Zorrotzaurre (sistema Da Vinci) desde enero de 2006 con experiencia de 17 años y mas de en más de 1000 intervenciones.
PUERTAS ABIERTAS EN IMQ ZORROTZAURRE
Fecha: 27 de noviembre
Hora: 18.00 a 20.00
Ballets Olaeta kalea, 4 (Deusto)
EQUIPO UROLOGÍA CLÍNICA BILBAO
» Txetxu Pereira
» Mikel Gamarra
» Jorge Mora
» Luis Urdaneta
» Andrea Sánchez
» Sonia Rodríguez
» Fernando Natal
» Leire Rius
» Jorge Robalino
MÁS INFORMACIÓN
Urología Clínica Bilbao
Dirección: Ballets Olaeta, 4 (Bilbao)
Teléfono: 944 393 510
Email: infoweb@urologiaclinica.biz
Web: urologiaclinica.biz