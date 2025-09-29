Hodeitek: Innovación y seguridad digital al servicio de las empresas vascas

Inteligencia artificial al alcance de las empresas

Uno de los grandes diferenciales de Hodeitek es HodeiAI, su gama de soluciones de inteligencia artificial. Bajo esta marca se desarrollan productos que permiten a las empresas automatizar procesos, mejorar la atención al cliente y optimizar campañas de marketing.

• HodeiAI Assistant: chatbots personalizados que responden de forma inteligente a las consultas de clientes, mejorando la experiencia y reduciendo la carga de los equipos humanos.

• HodeiAI Boost: herramientas de automatización que permiten agilizar procesos internos y campañas de comunicación digital, aportando eficiencia y escalabilidad.

Gracias a estas soluciones, una pyme puede contar con la misma capacidad tecnológica que una gran corporación, pero adaptada a sus necesidades y presupuesto.

Ciberseguridad: proteger lo más valioso

En la era digital, la información de una empresa -sus datos, clientes y operaciones- se ha convertido en uno de sus activos más importantes. Sin embargo, también es uno de los más vulnerables: los ciberataques afectan cada vez más a pymes y negocios locales, no solo a grandes corporaciones.

Conscientes de esta realidad, en Hodeitek ofrecen un enfoque integral de ciberseguridad que ayuda a las empresas a estar preparadas frente a cualquier amenaza. Sus servicios incluyen:

• Detección y respuesta avanzada: herramientas que monitorizan los equipos y sistemas en tiempo real para detectar y neutralizar ataques antes de que causen daños.

• Gestión segura de contraseñas: implantan soluciones que permiten a los equipos trabajar de forma más cómoda y segura, evitando las típicas contraseñas fáciles de adivinar o compartidas sin control.

• Formación y concienciación: muchas brechas de seguridad ocurren por un simple descuido humano. Por eso ofrecen talleres y programas de sensibilización para que todos los empleados, desde dirección hasta administración, aprendan a identificar correos sospechosos, evitar fraudes online o manejar datos de forma segura.

• SOC as a Service: un centro de operaciones de seguridad que monitoriza la actividad 24/7, garantizando que siempre haya alguien vigilando los sistemas de la empresa.

Con esta combinación de tecnología y formación, logran que las organizaciones estén no solo protegidas frente a ataques externos, sino también preparadas internamente, con equipos más conscientes y responsables en el uso de las herramientas digitales.

Web as a Service: presencia digital sin complicaciones

Otro de los pilares de la compañía es Web as a Service (WaaS), un modelo de desarrollo y mantenimiento web pensado para aquellas empresas que necesitan una página profesional, segura y escalable, pero que no quieren asumir los costes ni la complejidad de una infraestructura propia.

Con este servicio, Hodeitek no solo construye la web, sino que se encarga de su hosting, mantenimiento, seguridad y optimización continua, lo que permite que los negocios se concentren en lo que realmente importa: crecer.

Desarrollo de software y soluciones cloud a medida

En Hodeitek, la nube no es solo un espacio de almacenamiento, sino la plataforma que hace posible el desarrollo de software innovador y escalable. La compañía cuenta con un equipo especializado en crear aplicaciones web, apps móviles y plataformas empresariales personalizadas, pensadas para responder a los retos específicos de cada cliente.

Desde la definición de la idea hasta el despliegue final, Hodeitek acompaña a las empresas en todo el ciclo de desarrollo, garantizando soluciones que combinan diseño intuitivo, alto rendimiento y seguridad. Además, gracias a su experiencia en entornos cloud como AWS, cada aplicación se construye sobre una infraestructura flexible, preparada para crecer al mismo ritmo que el negocio.

Esto permite a startups lanzar rápidamente productos digitales competitivos y a pymes digitalizar procesos críticos mediante herramientas internas, portales de clientes o sistemas de gestión adaptados a su realidad.

El objetivo es claro: que la tecnología no sea un freno, sino un impulsor del crecimiento y la innovación.

Un socio tecnológico cercano y de confianza

Más allá de la tecnología, lo que diferencia a Hodeitek es su forma de trabajar. La compañía se define como un socio cercano, que entiende las necesidades de sus clientes y diseña proyectos a medida, colaborativos y con un enfoque en la optimización de costes.

Sus valores –innovación, fiabilidad y orientación al cliente– impregnan cada proyecto y han convertido a Hodeitek en un referente para pymes y startups que buscan dar un salto en su digitalización sin perder seguridad ni control.

Mirando hacia el futuro

La visión de Hodeitek no se limita al presente. Su equipo ya trabaja en integrar nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial generativa, machine learning avanzado y automatización de procesos críticos, siempre con un objetivo: que las empresas vascas estén preparadas para competir en el escenario global.