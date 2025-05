El primer Foro Internacional ASETT (Arizmendiarrieta Social Economy Think Tank) ha convertido esta semana a Donostia en el epicentro del debate sobre el papel de la economía social en la reducción de desigualdades y la inclusión sociolaboral. Un encuentro que ha reunido a más de 400 personas entre representantes institucionales locales, estatales e internacionales y entidades privadas, así como más de un centenar de referentes internacionales de más de 30 países (ministros, parlamentarios…) que han abordado once retos sociales y han marcado las líneas de acción para un futuro más integrador traccionado desde la red empresarial. Y sobre todo ha congregado en Donostia/San Sebastián los protagonistas y emprendedores de casos reales de innovación social de lugares tan distintos como la India, New York, México, Canadá, Italia, Kenia o Japón.