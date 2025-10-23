Experiencias exclusivas en Getxo, la escapada perfecta

Experiencias activas en la naturaleza

Equitación para todos los publicos: Aprende y disfruta de todo lo relacionado con el apasionado mundo del caballo, en todas sus disciplinas, para todos los públicos, mayores y pequeños, aficionados y no iniciados, con un claro objetivo: el aprendizaje a través de la diversión. Los paseos, de una hora de duración, tendrán lugar por la mañana, entre las 10.00 y las 13.30, y por la tarde, entre las 16.00 y las 20.00 horas.

Iniciación al Big Sup: Durante 2 horas, sumérgete en una emocionante experiencia deportiva en contacto directo con el mar en Getxo. Vive la sensación única de surcar las aguas de la costa getxotarra en una tabla de big sup llevando el deporte acuático a un nuevo nivel de emoción y libertad.

Getxo cultural

Getxo es también sinónimo de cultura, que este otoño llega con un programa repleto de exposiciones, festivales y eventos. En el apartado musical, el 8 de noviembre, a las 20.00 horas, el cantante cubano Eliades Ochoa actuará en la Sala Ereaga de Muxikebarri. Ganador de cuatro Grammys latinos, Ochoa es probablemente el mejor guitarrista de su generación.

El mismo escenario acogerá, a partir del día 30 de octubre, la 44ª Semana Coral, en la que intervendrán el conjunto vocal masculino alemán Sonat Vox; el coro japonés Yumecan, el concierto conmemorativo del 25 aniversario de Eskuz Ezku Abesbatza y, procedente de Letonia, el coro juvenil Balsis.

En teatro, destaca este próximo domingo, día 26, el musical familiar ‘Hamelingo txirularia’, una producción de Bergara Antzerki Musikala basada en el famoso cuento de los hermanos Grimm con orquesta en directo. Y para un público más adulto, el 22 de noviembre se representará ‘Bodas de sangre’. Esta producción de Utopian adapta el clásico de Federico García Lorca.

Además, el tercer domingo de cada mes se puede asistir a las visitas teatralizadas a las Galerías Punta Begoña. En ellas se recrea las aventuras, intrigas, negocios y legado de un personaje irrepetible. Considerado como el empresario más importante de la historia en el Estado, y uno de los más importantes de Europa, Horacio Echevarrieta generó empresas como Iberdrola, Iberia, Cementos Portland, astilleros, grandes navieras, negocios mineros o prospecciones petrolíferas. Esta ‘cápsula del tiempo única’ también se puede conocer a fondo gracias a las visitas guiadas que tienen lugar los viernes, sábados, domingos y festivos.

Hoteles con encanto

La oferta cultural y deportiva es tan amplia que para disfrutar de ella -o simplemente para descansar, degustar su gastronomía o relajarte en sus paisajes- puede que quieras pernoctar en alguno de sus alojamientos. Hoteles con encanto, pensiones y apartamentos, algunos de ellos situados al borde del mar, componen una oferta única.

Si te alojas un mínimo de 2 noches en los establecimientos turísticos de Getxo, te obsequiarán con diferentes actividades. Puedes encontrar más información en la promoción GetxHotel.