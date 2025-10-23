Experiencias exclusivas en Getxo, la escapada perfecta

Secciones
Un entorno natural privilegiado, un rico patrimonio y una oferta cultural en la que tienen cabida numerosas disciplinas artísticas convierten a este municipio en el mejor destino de este otoño
Con un ritmo pausado, una arquitectura palaciega que invita a revivir el pasado, un puerto viejo que mantiene su esencia auténtica y un entorno natural donde vivir experiencias, Getxo es un destino perfecto para disfrutar de una escapada. Hoteles exclusivos, restaurantes con firmas de autor y brindis al atardecer en un velero son algunas de las experiencias que redondearán este viaje a la costa vasca.
En este bello entorno, lo suficientemente cercano como para escaparse cualquier fin de semana, os invitamos a descubrir un abanico de experiencias exclusivas que podéis incluir en vuestro viaje en esta época del año según sean vuestros gustos.
Navegar en velero supone una forma única de conectar con el mar y sentir la brisa del viento: navegar en velero en un entorno privilegiado como es la Bahía del Abra. Esta experiencia te permitirá iniciarte o perfeccionar tus conocimientos en la navegación a vela, disfrutando del mar y su espectacular costa. Un plan perfecto si buscas ocio activo, contacto con la naturaleza y una formación práctica en el apasionante mundo de la navegación marítima.
¿Te imaginas una escape room a bordo de un velero? En el Volans Primero, viviréis en primera persona una aventura pirata de la búsqueda del tesoro sobre las aguas de la costa de Getxo.
Equitación para todos los publicos: Aprende y disfruta de todo lo relacionado con el apasionado mundo del caballo, en todas sus disciplinas, para todos los públicos, mayores y pequeños, aficionados y no iniciados, con un claro objetivo: el aprendizaje a través de la diversión. Los paseos, de una hora de duración, tendrán lugar por la mañana, entre las 10.00 y las 13.30, y por la tarde, entre las 16.00 y las 20.00 horas.
Iniciación al Big Sup: Durante 2 horas, sumérgete en una emocionante experiencia deportiva en contacto directo con el mar en Getxo. Vive la sensación única de surcar las aguas de la costa getxotarra en una tabla de big sup llevando el deporte acuático a un nuevo nivel de emoción y libertad.
Getxo es también sinónimo de cultura, que este otoño llega con un programa repleto de exposiciones, festivales y eventos. En el apartado musical, el 8 de noviembre, a las 20.00 horas, el cantante cubano Eliades Ochoa actuará en la Sala Ereaga de Muxikebarri. Ganador de cuatro Grammys latinos, Ochoa es probablemente el mejor guitarrista de su generación.
El mismo escenario acogerá, a partir del día 30 de octubre, la 44ª Semana Coral, en la que intervendrán el conjunto vocal masculino alemán Sonat Vox; el coro japonés Yumecan, el concierto conmemorativo del 25 aniversario de Eskuz Ezku Abesbatza y, procedente de Letonia, el coro juvenil Balsis.
En teatro, destaca este próximo domingo, día 26, el musical familiar ‘Hamelingo txirularia’, una producción de Bergara Antzerki Musikala basada en el famoso cuento de los hermanos Grimm con orquesta en directo. Y para un público más adulto, el 22 de noviembre se representará ‘Bodas de sangre’. Esta producción de Utopian adapta el clásico de Federico García Lorca.
Además, el tercer domingo de cada mes se puede asistir a las visitas teatralizadas a las Galerías Punta Begoña. En ellas se recrea las aventuras, intrigas, negocios y legado de un personaje irrepetible. Considerado como el empresario más importante de la historia en el Estado, y uno de los más importantes de Europa, Horacio Echevarrieta generó empresas como Iberdrola, Iberia, Cementos Portland, astilleros, grandes navieras, negocios mineros o prospecciones petrolíferas. Esta ‘cápsula del tiempo única’ también se puede conocer a fondo gracias a las visitas guiadas que tienen lugar los viernes, sábados, domingos y festivos.
La oferta cultural y deportiva es tan amplia que para disfrutar de ella -o simplemente para descansar, degustar su gastronomía o relajarte en sus paisajes- puede que quieras pernoctar en alguno de sus alojamientos. Hoteles con encanto, pensiones y apartamentos, algunos de ellos situados al borde del mar, componen una oferta única.
Si te alojas un mínimo de 2 noches en los establecimientos turísticos de Getxo, te obsequiarán con diferentes actividades. Puedes encontrar más información en la promoción GetxHotel.