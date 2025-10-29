Eslora brinda oportunidades irresistibles en el SIE

El Salón Inmobiliario de Viviendas y Decoración de Euskadi SIE HOME abrirá sus puertas durante los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2025. Definitivamente, merece la pena no dejar de visitar el stand de Eslora, que presenta un nuevo desarrollo residencial en Portugalete de próximo lanzamiento, así como proyectos cuya comercialización está en fase muy avanzada como Bilbao-Amets 5, Zamudio-Landaetxe y Ortuella San Félix.

PORTUGALETE- PROXIMO LANZAMIENTO

En Portugalete, próximo a Ballonti y Pando, se presencia como primicia en el Salón un nuevo desarrollo residencia de gran relevancia en el corazón del municipio. Será de próximo lanzamiento, con lo que no hay más que acercarse al stand y dejar un contacto, para ser los primeros en recibir información sobre esta oportunidad única.

AMETS5

Ubicado en Amezola, una de las nuevas zonas residenciales con gran proyección y avance en Bilbao, y diseñado y construido por Eslora Proyectos. Amets5 se encuentra en una fase avanzada de comercialización, y han sido ya muchos los clientes que se han decidido a formar parte de este proyecto. Mucho más que un lugar para vivir: es el hogar en el que los sueños cobran vida. Una arquitectura que destaca por su diseño moderno y vanguardista, con un enfoque que plasma la belleza del exterior al interior. Sus amplias terrazas y ventanales ofrecen vistas espectaculares, y permiten que la luz natural inunde cada rincón de sus 113 viviendas, de 1 a 4 dormitorios. Por último, no conviene olvidar sus maravillosos áticos: con todas las comodidades y amplias terrazas, desde las que contemplar las maravillosas vistas de Bilbao.

Amets5 ofrece un hogar, donde cada detalle está diseñado para mejorar la vida diaria: amplios salones y dormitorios, y una distribución inteligente, que separa las zonas de día y de noche. Aquellos que residan aquí disfrutarán de un espacio de confort y seguridad. Las zonas están diseñadas para ser funcionales y prácticas, permitiendo mantener todo en orden. Los dormitorios y baños reflejan un estilo contemporáneo, ofreciendo la comodidad y calidad que hacen de cada rincón un placer cotidiano.

Además, como cada hogar es único, Eslora Proyectos ofrece opciones de personalización para poder adaptar la vivienda a un estilo y necesidades personales. «Sabemos que cada detalle importa, y que los pequeños toques personales son los que hacen de una casa, un hogar».

La obra dispone de espacios exclusivos, diseñados para relajarse y desconectar. La terraza chill-out en la azotea de Amets5 es un lugar único, creado para vivir momentos de paz y disfrute, o para compartir los mejores instantes con personas especiales.

Un refugio especial donde se podrá disfrutar del aire libre y dejar atrás el estrés de cada día. Un espacio pensado para el bienestar y la comodidad.

LANDAETXE – ZAMUDIO

Landaetxe es una promoción ya avanzada de 52 viviendas libres de 2 y 3 dormitorios, con un moderno diseño que da forma a todo el edificio y continúa en el interior, cuidando hasta el último detalle. Está ubicada en un entorno excepcional: el Barrio de Arteaga, en Zamudio, junto al colegio y la parada de autobús. Con la estación de tren a cinco minutos, permite vivir alejado del estrés de la ciudad, pero a un paso de ella.

Viviendas con amplias terrazas y grandes ventanales, por no hablar de unas magníficas vistas a los montes Larrauzmendi y Berreaga. Además, su doble orientación permite que la luz natural entre en el interior, creando espacios luminosos, serenos y equilibrados. Sin olvidar sus áticos, con espectaculares terrazas, para descansar, respirar aire puro, relajarse…

Las viviendas de Landaetxe han sido diseñadas para satisfacer las necesidades del día a día, con espacios independientes y cuidadas distribuciones, además de zonas de noche y día diferenciadas. Las cocinas de Landaetxe son el lugar perfecto para comenzar el día: abiertas al salón y totalmente equipadas, su flexible distribución permite conciliar la vida familiar y profesional, la rutina diaria con el ocio… La zona de comedor dispone de amplios ventanales con impresionantes vistas al exterior. Espacios multifuncionales donde compartir una buena comida o teletrabajar, con un ambiente luminoso y acogedor que se adapta a todos los gustos.

ORTUELLA SAN FELIX

Ortuella cuenta con obras muy avanzadas, un lujo natural visto como nunca antes

Con una excepcional situación en pleno centro de Ortuella: junto al Ayuntamiento, en la zona de regeneración urbana más importante del municipio, que consiste en la ampliación de la Plaza de los Derechos Humanos y la recuperación de la Plaza Primero de Mayo, creando más de 5.000m2 de nuevos y renovados espacios libres públicos. Para uso y disfrute de los vecinos, se ubica Residencial Ortuella San Félix.

El diseño del edificio, con una privilegiada orientación y unas despejadas vistas hacia los montes de Triano, lo hace único y diferente.

75 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios pensadas para adaptarse a cualquier estilo de vida y que cuentan con zonas exclusivas comunes. Todas las viviendas disponen de una o dos terrazas y las últimas plantas cuentan con espectaculares azoteas.

Las viviendas de Ortuella San Félix están diseñadas para satisfacer las necesidades del día a día, con amplios salones y dormitorios espaciosos, cuidadas distribuciones con zonas de día y de noche diferenciadas y con salones luminosos que, gracias a sus grandes ventanales, se prolongan hacia el exterior uniéndose a sus terrazas acristaladas, lo que permite que la luz natural entre en el interior, creando espacios luminosos, serenos y equilibrados.

Además, se podrá complementar la vivienda con parcela de garaje y trastero, con acceso directo, para mayor comodidad.

Para descansar, para respirar aire puro, para desconectar del estrés laboral… para disfrutar del esparcimiento y ocio al aire libre. Así son los espacios comunes de Ortuella San Félix, gimnasio y gastroteca en planta baja y solárium en la zona de cubierta donde pasar momentos de tranquilidad, porque pocos lugares hay más agradables para leer el periódico o una novela que una terraza con vistas. Pocos lugares más apetecibles para tomar el sol o descansar, o simplemente para estar solo o con la familia.

«VISITANOS EN EL SIE, 7, 8 9 NOVIEMBRE STAND 13 PALACIO EUSKALDUNA»