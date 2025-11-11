El alma textil del Casco Viejo que sigue marcando tendencia en Bilbao

Además, Pedro Salcedo cuenta con una amplia colección de alfombras que abarca desde los diseños más clásicos hasta las propuestas más modernas. Hay modelos pensados para resistir el día a día familiar, fáciles de mantener y adaptables a cualquier estilo. Y para el descanso, nada falta: ropa de cama, nórdicos, colchas y mantas de las mejores firmas nacionales, seleccionadas por su durabilidad, suavidad y diseño.

Calidad, precio y trato directo

No en vano, Pedro Salcedo puede presumir de ser distribuidor de las mejores marcas textiles de fabricación nacional y de disponer de un amplio surtido a precios imbatibles y ofertas «únicas» en el sector. Son especialistas en hacer de tu casa el lugar perfecto para que te sientas cómodo y en sintonía con un ambiente fresco y único.

Más que una tienda, Pedro Salcedo es un referente que ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Ludy Fernández y Diego Muñoz, actuales responsables del negocio, representan ese equilibrio entre la experiencia y las nuevas ideas. Ludy conoce la casa como pocos: tras más de tres décadas detrás del mostrador, decidió hace ocho años continuar la historia del establecimiento que la vio crecer profesionalmente. Hoy, junto a su equipo, asesoran a cada cliente con la cercanía y el criterio que solo dan los años de oficio.

Con más de 300 modelos de telas distintas, el comercio sigue apostando por la calidad, el trato directo y los precios competitivos, valores que lo han mantenido en pie generación tras generación. Porque en Pedro Salcedo no solo se venden tejidos: se crean hogares con alma, espacios donde cada detalle cuenta y donde la tradición sigue marcando la diferencia.