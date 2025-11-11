El alma textil del Casco Viejo que sigue marcando tendencia en Bilbao

Secciones
El comercio ofrece un trato personalizado para la elección de cortinas, estores, alfombras, colchas
Entrar en Pedro Salcedo es como abrir una puerta al pasado sin renunciar al presente. Este histórico comercio del Casco Viejo de Bilbao, ubicado en Tendería 23, lleva 127 años llenando de color, textura y calidez los hogares vizcaínos. Detrás de su escaparate, junto a la Catedral de Santiago, se conserva el espíritu de aquellas tiendas de barrio donde la atención era personal y cada tela se elegía con mimo.
En su interior, el visitante descubre un universo de tejidos y complementos para el hogar: cortinas a medida, colchas, sábanas, toallas o cojines, todos elaborados con materiales de primera calidad. Su especialidad, las cortinas confeccionadas a medida, son el reflejo del gusto y la dedicación con que este establecimiento sigue trabajando cada proyecto, ofreciendo resultados impecables que combinan tradición y actualidad.
Además, Pedro Salcedo cuenta con una amplia colección de alfombras que abarca desde los diseños más clásicos hasta las propuestas más modernas. Hay modelos pensados para resistir el día a día familiar, fáciles de mantener y adaptables a cualquier estilo. Y para el descanso, nada falta: ropa de cama, nórdicos, colchas y mantas de las mejores firmas nacionales, seleccionadas por su durabilidad, suavidad y diseño.
No en vano, Pedro Salcedo puede presumir de ser distribuidor de las mejores marcas textiles de fabricación nacional y de disponer de un amplio surtido a precios imbatibles y ofertas «únicas» en el sector. Son especialistas en hacer de tu casa el lugar perfecto para que te sientas cómodo y en sintonía con un ambiente fresco y único.
Más que una tienda, Pedro Salcedo es un referente que ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Ludy Fernández y Diego Muñoz, actuales responsables del negocio, representan ese equilibrio entre la experiencia y las nuevas ideas. Ludy conoce la casa como pocos: tras más de tres décadas detrás del mostrador, decidió hace ocho años continuar la historia del establecimiento que la vio crecer profesionalmente. Hoy, junto a su equipo, asesoran a cada cliente con la cercanía y el criterio que solo dan los años de oficio.
Con más de 300 modelos de telas distintas, el comercio sigue apostando por la calidad, el trato directo y los precios competitivos, valores que lo han mantenido en pie generación tras generación. Porque en Pedro Salcedo no solo se venden tejidos: se crean hogares con alma, espacios donde cada detalle cuenta y donde la tradición sigue marcando la diferencia.