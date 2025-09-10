Despachos BK ETL GLOBAL refuerza su posición en Álava con la integración de Gestoría Aguilera

Esta operación, materializada a través de la compra de cartera y la incorporación de los profesionales del equipo de Gestoría Aguilera, refuerza áreas clave como el departamento laboral y consolida a Despachos BK como el despacho más grande de la ciudad.

Gestoría Aguilera, con sede en Bizkaia, está especializada en el ámbito del asesoramiento laboral y destaca por su dilatada experiencia en la prestación de servicios a colegios, fundaciones y asociaciones a nivel nacional. Esta incorporación no solo potencia las capacidades del área laboral del despacho, sino que también permite a Despachos BK reforzar su posicionamiento estratégico, al sumar una cartera altamente especializada y un equipo con un profundo conocimiento del tercersector.

Con esta integración, Despachos BK suma ya en Vitoria-Gasteiz a más de 60 profesionales, lo que le sitúa como la firma líder en número de empleados, volumen de servicios y facturación en el ámbito del asesoramiento profesional en la ciudad. A ello se une el respaldo del resto de profesionales que forman parte de la firma en otras regiones de España, garantizando una cobertura nacional sólida y especializada.

Este movimiento estratégico responde al compromiso de Despachos BK con la excelencia, la cercanía y la especialización, apostando por incorporar talento y experiencia local que refuerce la calidad de su servicio y permita a sus clientes acceder a un asesoramiento aún más completo e integral.

Desde el área laboral, uno de los pilares fundamentales de la firma, la llegada de este nuevo equipo supone un impulso a la capacidad operativa del despacho, con una atención aún más ágil y personalizada tanto para pymes y grandes empresas como para autónomos y particulares.

«Esta incorporación refuerza nuestra apuesta por el crecimiento sostenible y el talento local. Seguimos sumando experiencia y consolidándonos como el despacho de referencia en Vitoria Gasteiz, sin perder de vista lo más importante: ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento de máxima calidad, cercano y adaptado a sus necesidades reales», destaca Salomón Monzón, director general de Despachos BK en Vitoria-Gasteiz.

La integración de Gestoría Aguilera se enmarca en la estrategia de expansión del grupo ETL GLOBAL, presente en más de 60 países y avalado por 50 años de experiencia. En España, esta estrategia ha sido liderada en el norte por Despachos BK, con presencia consolidada en Álava, Asturias, Burgos, La Rioja, Navarra, Salamanca, Vizcaya y Zamora.

Con esta nueva incorporación, Despachos BK afianza su compromiso con el desarrollo del tejido empresarial local y regional, ofreciendo un servicio multidisciplinar, especializado y cercano, a la altura de los nuevos retos que enfrentan las empresas.