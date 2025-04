Del instinto al dato: el nuevo perfil del director de marketing

Más allá del título: una evolución profesional

«Lo más importante no fue el título sino todo lo que cambió en mi forma de pensar y de actuar. Me abrió los ojos, me abrió oportunidades y, sobre todo, me abrió puertas», resume Marta Carazo. Y es que en un mundo donde todo cambia tan deprisa, el verdadero valor profesional no está en lo que uno ya sabe, sino en la capacidad de aprender, conectar y liderar desde la visión. Porque el marketing de hoy no solo comunica. También escucha, analiza, predice y transforma. Y para eso, hacen falta líderes preparados.