Cuatro promociones de obra nueva en Álava para empezar a definir tu hogar

Álava vive un momento de auge inmobiliario con proyectos residenciales que aúnan modernidad, confort y sostenibilidad. Desde Vitoria-Gasteiz hasta las zonas rurales más tranquilas, en estas promociones de obra nueva encontrarás viviendas pensadas para quienes buscan un nuevo comienzo.
Liben Confort Homes presenta Salburua Living, un exclusivo proyecto residencial en una de las zonas más demandadas y en constante crecimiento de Vitoria-Gasteiz. Situado en el entorno natural del Parque de Salburua, este nuevo conjunto de viviendas ofrece un equilibrio perfecto entre la vida urbana y la tranquilidad de la naturaleza. Su ubicación privilegiada, a pocos minutos del centro de la ciudad, permite disfrutar de un estilo de vida relajado, sostenible y conectado.
Salburua Living se integra en una moderna urbanización con amplios paseos peatonales, carriles bici y zonas verdes que invitan al paseo y al descanso. El entorno cuenta con todos los servicios necesarios —colegios, comercios, centros deportivos y transporte público— para disfrutar de la máxima comodidad sin renunciar a la calidad de vida.
Las viviendas han sido diseñadas con criterios de eficiencia, confort y luminosidad. Sus amplios ventanales y orientaciones privilegiadas permiten aprovechar al máximo la luz natural y las vistas hacia el pulmón verde de la ciudad. En su interior, los espacios de día se conciben de forma abierta: salón y cocina se comunican de manera fluida, generando amplitud y continuidad visual con las terrazas exteriores.
Todas las viviendas disponen de amplias terrazas cubiertas accesibles desde el salón y la cocina, que amplían la zona de estar y se convierten en un espacio perfecto para disfrutar del aire libre durante todo el año. En las plantas primeras y áticos destacan las terrazas XXL, auténticos salones exteriores con orientación sur, ideales para crear rincones de descanso o comedor al aire libre.
El proyecto cuida cada detalle de calidad y bienestar. La calefacción por suelo radiante, el sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor, y la carpintería de alta eficiencia con triple acristalamiento, garantizan un confort térmico óptimo y un importante ahorro energético. La promoción cuenta con calificación energética doble A, tanto en emisiones como en demanda, asegurando un hogar eficiente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Los acabados interiores son personalizables, permitiendo elegir entre una cuidada selección de materiales para suelos, revestimientos y carpinterías, de forma que cada vivienda refleje la personalidad y el estilo de sus propietarios.
El conjunto dispone de ascensor adaptado, trasteros y garaje, y se ha proyectado siguiendo criterios contemporáneos de funcionalidad y diseño. En Salburua Living, cada elemento se ha pensado para ofrecer una experiencia residencial de máximo confort y bienestar, en un entorno natural privilegiado y con todas las ventajas de la vida moderna.
Salburua Living no es solo una promoción de viviendas: es un nuevo concepto de hogar, abierto a la luz, al aire puro y a la vida. Un espacio donde cada día se disfruta con calma, rodeado de naturaleza, confort y eficiencia.
Liben Confort Homes – Tu nuevo hogar, más cerca de ti.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/ General Álava, 2 (Vitoria-Gasteiz)
Teléfono: 945 029 048
Vivantis presenta la última vivienda en venta de Elegance Living, un complejo residencial ubicado en el sur de Vitoria-Gasteiz. Se trata de un ático moderno y funcional de obra nueva para entrar a vivir.
Situado en la última parcela de Aretxabaleta, con unas vistas inmejorables, un entorno de viviendas de baja densidad y total privacidad.
Con una distribución muy práctica, se caracteriza por la abundancia de la luz natural, los grandes espacios abiertos, el aprovechamiento real de la superficie, suelo radiante mediante aerotermia frío-calor, ventilación forzada con recuperador de calor, máxima calificación energética (A) y dos amplias plazas de garaje más tratero.
En el precio se incluye la cocina completamente amueblada y equipada, armarios empotrados, iluminación, cortinas y los baños montados.
Con posibilidad de comprarlo amueblado; en dicho caso se valoraría el precio del resto del mobiliario y decoración.
Son 570.000€ + 10% Iva con dos plazas grandes de garaje, trastero, cocina amueblada y equipada, baños montados, iluminación y cortinas.
Visítalo y enamórate de vivir en un entorno natural en Vitoria-Gasteiz.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/ Dato, 37 (Vitoria-Gasteiz)
Teléfono: 945 15 65 55
Email: info@vivantis.es
Salburua Estar2 es la promoción que comercializa la inmobiliaria Adania en una de las mejores zonas de Vitoria-Gasteiz. Actualmente quedan solo cinco viviendas a la venta: tres de tres dormitorios cada una de entre 98,83 y 103,04 metros cuadrados de superficie, y dos de dos habitaciones de 84 y 90,14 metros cuadrados. Todas ellas incluyen cocinas completamente equipadas con muebles y electrodomésticos (horno, frigorífico, lavavajillas, lavadora, microondas, placa de inducción y campana extractora), así como la instalación de suelo radiante con termostato de regulación independiente por estancias. Las viviendas de Salburua Estar2 cuentan también con un sistema individual de aerotermia para la producción de ACS, calefacción y suelo refrescante. La fachada es ventilada, con acabado exterior de cerámica y ladrillo caravista. Todo ello le ha valido la obtención de la calificación energética A, la más alta de todas.
Otra de caracaterísticas de esta promoción son los excelente acabados interiores. El pavimento es de primera calidad, de imitación madera. Las puertas interiores son lacadas en blanco de altura superior a la estándar. Cocinas y baños incorporan cerámica de primera calidad, con posibilidad de elección entre varios modelos. En este sentido, Adania ofrece la posibilidad de personalizar la vivienda eligiendo entre diferentes opciones de acabado (pavimento, color de la pintura…) y equipamiento (cambio de bañera por plato de ducha, armarios empotrados, iluminación Led…) en unas condiciones excelentes.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Plaza Amárica, 5 bajo (Vitoria)
Teléfono: 945 143 308
Email: ventavitoria@adania.es
Engel&Völkers Vitoria tiene en venta preciosas y luminosas viviendas con terraza, todas con bonitas y despejadas vistas que invitan al relax y al bienestar. La promoción se encuentra en su fase final, con solo cuatro viviendas disponibles: una vivienda de 2 dormitorios y 1 baño, y tres viviendas de 3 dormitorios y 2 baños.
Con una distribución cómoda y funcional, destacan por su excelente orientación, que garantiza una abundante luz natural durante todo el día. Estas viviendas cuentan con alta eficiencia energética, sistema de aerotermia y suelo radiante, zonas comunes exclusivas para residentes, garaje con acceso directo y trastero incluido.
Ubicadas en el barrio de Borinbizkarra, una zona residencial de fácil acceso y con todos los servicios a tu alcance, a pocos minutos de Zabalgana y San Martín, disfrutarás de un entorno tranquilo, moderno y con excelente conexión.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/ Independencia, 18 (Vitoria-Gasteiz)
Teléfono: 945 141 170
Web: www.engelvoelkers.com/es/es/agencia-inmobiliaria/pais-vasco/vitoria-gasteiz