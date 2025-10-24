Cuatro promociones de obra nueva en Álava para empezar a definir tu hogar

SALBURUA LIVING

Liben Confort Homes presenta Salburua Living, un exclusivo proyecto residencial en una de las zonas más demandadas y en constante crecimiento de Vitoria-Gasteiz. Situado en el entorno natural del Parque de Salburua, este nuevo conjunto de viviendas ofrece un equilibrio perfecto entre la vida urbana y la tranquilidad de la naturaleza. Su ubicación privilegiada, a pocos minutos del centro de la ciudad, permite disfrutar de un estilo de vida relajado, sostenible y conectado.

Salburua Living se integra en una moderna urbanización con amplios paseos peatonales, carriles bici y zonas verdes que invitan al paseo y al descanso. El entorno cuenta con todos los servicios necesarios —colegios, comercios, centros deportivos y transporte público— para disfrutar de la máxima comodidad sin renunciar a la calidad de vida.

Las viviendas han sido diseñadas con criterios de eficiencia, confort y luminosidad. Sus amplios ventanales y orientaciones privilegiadas permiten aprovechar al máximo la luz natural y las vistas hacia el pulmón verde de la ciudad. En su interior, los espacios de día se conciben de forma abierta: salón y cocina se comunican de manera fluida, generando amplitud y continuidad visual con las terrazas exteriores.

Todas las viviendas disponen de amplias terrazas cubiertas accesibles desde el salón y la cocina, que amplían la zona de estar y se convierten en un espacio perfecto para disfrutar del aire libre durante todo el año. En las plantas primeras y áticos destacan las terrazas XXL, auténticos salones exteriores con orientación sur, ideales para crear rincones de descanso o comedor al aire libre.

El proyecto cuida cada detalle de calidad y bienestar. La calefacción por suelo radiante, el sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor, y la carpintería de alta eficiencia con triple acristalamiento, garantizan un confort térmico óptimo y un importante ahorro energético. La promoción cuenta con calificación energética doble A, tanto en emisiones como en demanda, asegurando un hogar eficiente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Los acabados interiores son personalizables, permitiendo elegir entre una cuidada selección de materiales para suelos, revestimientos y carpinterías, de forma que cada vivienda refleje la personalidad y el estilo de sus propietarios.

El conjunto dispone de ascensor adaptado, trasteros y garaje, y se ha proyectado siguiendo criterios contemporáneos de funcionalidad y diseño. En Salburua Living, cada elemento se ha pensado para ofrecer una experiencia residencial de máximo confort y bienestar, en un entorno natural privilegiado y con todas las ventajas de la vida moderna.

Salburua Living no es solo una promoción de viviendas: es un nuevo concepto de hogar, abierto a la luz, al aire puro y a la vida. Un espacio donde cada día se disfruta con calma, rodeado de naturaleza, confort y eficiencia.

Liben Confort Homes – Tu nuevo hogar, más cerca de ti.