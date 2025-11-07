Secciones
Emprender es una decisión que combina ilusión, energía y, también, muchas dudas. A quienes deciden poner en marcha un proyecto propio suelen preocuparles cuestiones como los trámites, los tiempos, los costes o los pasos legales a seguir. Para dar respuesta a estas necesidades y facilitar el acceso a la creación y consolidación de negocios, Cámarabilbao actúa como Punto de Atención a la persona Emprendedora (PAE), ofreciendo un servicio integral pensado para que constituir una empresa o darse de alta como autónomo/a sea un proceso más ágil, claro y económico.
Como Centro PAE, Cámarabilbao tiene la capacidad de realizar todos los trámites de constitución de empresas o alta de trabajadores autónomos de manera telemática. Esto supone una ventaja determinante frente al método tradicional: se reducen desplazamientos, tiempos, costes y complejidad administrativa. El objetivo es que la persona emprendedora pueda centrarse en lo verdaderamente importante: impulsar su proyecto.
Uno de los servicios más destacados es la Constitución de Sociedades Limitadas. Todos los procedimientos necesarios para crear una SL se gestionan desde un único punto: desde la obtención del NIF hasta la inscripción en el Registro Mercantil, pasando por la coordinación directa con la notaría elegida. Este proceso, que antes podía prolongarse durante semanas, puede completarse ahora en un plazo máximo de 72 horas, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos.
Este servicio no solo agiliza el proceso: también lo hace más accesible económicamente, evitando gestiones duplicadas y ofreciendo una tramitación centralizada en manos de personal experto. Lo mismo ocurre con el alta de personas autónomas, que se puede realizar de manera telemática y acompañada, resolviendo dudas y asegurando que se realiza correctamente y sin contratiempos.
En los últimos años, más de 700 empresas han sido creadas en Bizkaia gracias a este servicio. Una de ellas ha sido Countdown Parties, proyecto encabezado por Carlos Aguiriano, Ibon Costela y Andrea Donati, y que lleva revolucionado la oferta de ocio y eventos en Bilbao desde hace una década. Los pioneros en introducir el ‘tardeo’ en Bilbao no lo dudaron a la hora de constituir su proyecto. «Decidimos dar el salto y profesionalizar la actividad. Cámarabilbao nos guio paso a paso a la hora de constituir la empresa», reconoce Costela.
Las personas interesadas en poner en marcha su empresa podrán acceder a un servicio 100% subvencionado de información y asesoramiento. Para posteriormente, y a un coste asequible, llevar a cabo todos los trámites administrativos en un breve espacio de tiempo.
Además de la gestión telemática de los trámites administrativos, el Punto de Atención a la persona Emprendedora ofrece más facilidades para las personas que se encuentran en pleno proceso de puesta en marcha de su proyecto:
• Realizamos un asesoramiento personalizado para definir la idea de negocio y elegir la forma jurídica más adecuada (personas físicas, sociedades limitadas…)
• Te informamos sobre ayudas y financiación para la puesta en marcha de tu negocio, tanto públicas como privadas.
• Te recomendamos formación empresarial adaptada a tus necesidades en gestión, marketing, digitalización…
• Valoramos la viabilidad económica y financiera del proyecto.
Este servicio está dirigido tanto a personas que inician su camino en el emprendimiento, como a empresas consolidadas que desean cambiar su forma jurídica o estén considerando crear nuevas empresas. El objetivo es claro: hacer que el proceso sea sencillo, seguro y eficiente.
Emprender no tiene por qué ser una aventura en soledad. En Bizkaia, existe un recurso cercano, profesional y comprometido para hacerlo posible. Si estás pensando en hacerte autónomo/a o crear tu empresa, el Centro PAE de Cámarabilbao está para ayudarte. Accede a este servicio subvencionado con el que ahorrarás costes y tiempo para poner en marcha tu proyecto.
Solicita tu cita previa y da el primer paso con el respaldo de profesionales que te acompañarán en todo el proceso.
Más información y contacto aquí