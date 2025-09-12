Secciones
Bilbao acoge el 4º Congreso de la Abogacía de Bizkaia los días 2 y 3 de octubre, un espacio que busca consolidarse como un referente a nivel nacional dentro del mundo jurídico
«Nuestro deseo con este congreso es ‘hacer Colegio’, potenciar los vínculos entre compañeros, en una profesión cada vez más demandante»
Los próximos días 2 y 3 de octubre, la capital vizcaína será escenario del cuarto Congreso de la Abogacía de Bizkaia. A menos de un mes de la cita, la Decana del Colegio, Maite Morillo, sostiene que el objetivo principal es convertirlo en un «foro de encuentro de las/os abogadas/os de Bizkaia que nos permita compartir dos jornadas de intensa actividad formativa y de reflexión sobre una amplia selección de temas de actualidad jurídica, y a su vez que sea un foro de debate para intercambiar conocimientos, experiencias y y opiniones».
«Creemos que el congreso ha de ser precisamente un espacio de reflexión, y no solo de formación»
Nos van a acompañar ponentes como el magistrado Jose Ramón Chávez García, la fiscal Elvira Tejada de la Fuente, la profesora de Derecho Internacional y Unión Europea Mariola Urrea Corres, y profesionales del mundo del derecho referentes en campos como la mediación, el derecho penal, societario…
Creemos que el congreso ha de ser precisamente un espacio de reflexión, y no solo de formación. Mediante el debate, el intercambio de ideas y el análisis en profundidad queremos ofrecer una alternativa a esa crispación que se ha instalado en la sociedad.
Esta nueva edición del congreso nace con vocación de consolidarse en un referente a nivel nacional dentro del mundo jurídico, elevando la importancia que tiene el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia.
Tras la ponencia inaugural, se irá debatiendo sobre jurisprudencia laboral; mediación; extraterritorialidad en delitos de violencia de género; las últimas legislaciones en arbitraje; procesos de familia; tratamiento en el IRPF de las resoluciones de la relación laboral desde la perspectiva de normativa común foral y muchos más asuntos
Habrá un destacado especial para analizar el presente y futuro de la Deontología profesional, así como la responsabilidad del sistema público sanitario. Sin olvidar la protección integral de los menores en entornos digitales y la importancia de tratar asuntos de salud mental en la empresa.
«Nuestro deseo con este congreso es ‘hacer Colegio’, potenciar los vínculos entre compañeros, en una profesión cada vez más demandante y en un entorno de mayores exigencias y responsabilidades».
Información práctica
La asistencia al congreso requiere inscripción previa.
El plazo de inscripción finaliza el 25 de septiembre de 2025.
Cada asistente deberá seleccionar, en el momento de la inscripción, aquellas ponencias o talleres a los que desea asistir, pudiendo elegir una ponencia o taller por cada franja horaria.
Las ponencias se desarrollarán en castellano o euskera según programa.
La asignación de plazas a cada ponencia se realizará por riguroso orden de inscripción.
Las inscripciones al congreso se realizarán a través de la extranet del Colegio, en la web
Los asistentes al congreso tendrán acceso a toda la documentación facilitada por las/os ponentes, incluida la de aquellas ponencias a las que no hayan asistido. Cualquier duda con el funcionamiento del congreso será resuelta por el comité organizador, a través de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio: Tel. 94 435 62 07 / epj@icabizkaia.com