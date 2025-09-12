«Creemos que el congreso ha de ser precisamente un espacio de reflexión, y no solo de formación»

En pocas semanas organizan en el Colegio de la Abogacía de Bizkaia un acontecimiento con relevancia a nivel nacional, debido a la reunión de importantes ponentes del mundo de la justicia. ¿Nos puede desvelar algunos nombres de las personalidades relevantes?

Nos van a acompañar ponentes como el magistrado Jose Ramón Chávez García, la fiscal Elvira Tejada de la Fuente, la profesora de Derecho Internacional y Unión Europea Mariola Urrea Corres, y profesionales del mundo del derecho referentes en campos como la mediación, el derecho penal, societario…

El congreso será inaugurado el jueves 2 de octubre con la asistencia de autoridades y tratarán temas de suma actualidad para nuestra sociedad. ¿Cómo afronta el Colegio de la Abogacía este congreso en un momento de tanta convulsión?

Creemos que el congreso ha de ser precisamente un espacio de reflexión, y no solo de formación. Mediante el debate, el intercambio de ideas y el análisis en profundidad queremos ofrecer una alternativa a esa crispación que se ha instalado en la sociedad.

Esta nueva edición del congreso nace con vocación de consolidarse en un referente a nivel nacional dentro del mundo jurídico, elevando la importancia que tiene el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia.

Temas muy variados

Tras la ponencia inaugural, se irá debatiendo sobre jurisprudencia laboral; mediación; extraterritorialidad en delitos de violencia de género; las últimas legislaciones en arbitraje; procesos de familia; tratamiento en el IRPF de las resoluciones de la relación laboral desde la perspectiva de normativa común foral y muchos más asuntos

Habrá un destacado especial para analizar el presente y futuro de la Deontología profesional, así como la responsabilidad del sistema público sanitario. Sin olvidar la protección integral de los menores en entornos digitales y la importancia de tratar asuntos de salud mental en la empresa.

«Nuestro deseo con este congreso es ‘hacer Colegio’, potenciar los vínculos entre compañeros, en una profesión cada vez más demandante y en un entorno de mayores exigencias y responsabilidades».