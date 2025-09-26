Secciones
El mundo del motor no deja de evolucionar, y los principales concesionarios de Álava presentan sus últimas novedades, apostando por la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. Desde vehículos eléctricos de alto rendimiento hasta SUV con lo último en conectividad, los nuevos modelos prometen marcar un antes y un después en el parque móvil alavés. Con este contenido, exploramos los lanzamientos más esperados y las tendencias que definirán el futuro.
En el nuevo concesionario Kia-Deltavi para la provincia de Álava podrás encontrar el Kia EV3, que ofrece movilidad eléctrica accesible y sostenible combinada con una experiencia SUV. Un exterior atrevido, un interior novedoso que maximiza la funcionalidad y una gran autonomía (de 600 kilómetros) caracterizan al nuevo crossover eléctrico Kia EV3, que comparte una sofisticada tecnología con su hermano mayor EV9.
El EV3 mide 4.30 metros de largo, 1.85 de ancho y 1.56 de alto. Está equipado con un sistema de propulsión eléctrica de última generación con tracción delantera. En la versión estándar se ofrece exclusivamente con una batería de 58,3 kWh, mientras que la variante EV3 Long Range está equipada con una batería de 81,4 kWh. En ambas versiones el motor eléctrico genera 150 kW y 283 newton-metro, lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. La velocidad máxima del EV3 es de 170 km/h. Más adelante la gama se ampliará con una variante de tracción total, así como una versión GT. Además, el Sistema de Gestión de Carga del Vehículo de Kia permite pasar del 10 al 80% en aproximadamente 31 minutos.
Asimismo, Kia ha equipado el EV3 con una serie de dispositivos avanzados de seguridad, conducción, funcionalidad y carga, normalmente reservados a vehículos de segmentos superiores. Incluye el Control eléctrico de vectorización dinámica de par para garantizar que el EV3 transfiera su potencia a la carretera de forma suave y estable. La asistencia para evitar colisiones frontales, la asistencia de seguimiento del carril y la asistencia para conducción en carretera proporcionan también ayuda adicional y tranquilidad a los conductores en cada trayecto.
El EV3 es además el primer modelo de la firma equipado con la nueva tecnología de frenado regenerativo i-Pedal 3.0 de Kia, con la cual el conductor puede ajustar el nivel de retención según sus preferencias, lo cual hace posible la conducción con un solo pedal. Al maximizar la eficiencia energética y reducir notablemente la fatiga en los trayectos largos, puede recorrer más distancia con una carga. Otra novedad del EV3 es que ofrece a los ocupantes la posibilidad de alimentar dispositivos externos como ordenadores portátiles, pequeños frigoríficos, cafeteras o secadores de pelo.
El Kia EV3 estrena también la tecnología de Sistema Regenerativo Inteligente 3.0, que utiliza sensores e información de navegación para detectar la distancia con el vehículo que circula por delante y puede, en caso de que sea necesario, desacelerar automáticamente hasta una velocidad segura. Otro equipamiento, el sistema de estacionamiento remoto con llave de Kia, permite maniobrar el EV3 para entrar y salir de espacios reducidos, sin necesidad de estar en el vehículo. Por su parte, el Head-up Display de 12 pulgadas proyecta información en el parabrisas para minimizar las distracciones del conductor.
Para complementar la experiencia transformadora que proporciona el interior, comparable a la de un auténtico salón, Kia ha equipado el EV3 con un conjunto integral de funciones de conectividad y entretenimiento. La mayoría de ellas están concebidas para disfrutarlas de forma segura mientras el vehículo está en movimiento, y otras pueden experimentarse exclusivamente cuando el coche está parado y se selecciona el modo Park. Otra innovadora tecnología del EV3 es la tecnología AI Assistant de Kia, un asistente que facilita al conductor la manera de controlar diferentes sistemas del vehículo de forma directa e intuitiva.
Por lo que respecta al diseño del EV3, ofrece una combinación de estilo lúdico y funcionalidad inteligente. El exterior compacto de estética futurista se une a un interior espacioso con nuevos materiales orgánicos. Con un maletero delantero de 25 l y uno trasero de 460 l, el EV3 ofrece la mayor capacidad de carga de su clase.
El Cupra Tavascan combina a la perfección las prestaciones con la electrificación. La versión más potente tiene tracción total, dos motores y entrega 250 kW (340 CV). El nuevo Tavascan mide 4,64 metros de largo, 1,86 m de ancho y 1,60 m de alto, y tiene una distancia entre ejes de 2,76 metros. La capacidad de maletero es de 540 litros. El frontal, dotado de faros Matrix LED con firma lumínica de tres triángulos, es reconocible al instante.
Basado en la plataforma eléctrica del Grupo Volkswagen, el Tavascan incorpora la última tecnología (motor, chasis, conectividad, seguridad y confort), con control de chasis adaptativo, la suspensión deportiva y la dirección progresiva. Estos elementos, sumados a los neumáticos de altas prestaciones montados en llantas de aleación de 53 cm (21 pulgadas), ofrecen una experiencia de conducción muy deportiva. El primer SUV coupé totalmente eléctrico de Cupra está disponible con dos niveles de potencia: 286 y 340 caballos. La versión más potente cuenta con dos motores, uno en cada eje, que le otorgan tracción total. El Tavascan ofrece una autonomía máxima de alrededor de 550 kilómetros gracias a su batería de 77 kWh de capacidad neta.
El rasgo característico en torno al cual gira el diseño poco convencional del habitáculo del Tavascan es la ‘espina dorsal’, una pieza estructural sobre la que se construye todo el interior. Esta columna vertebral une el cuerpo de la consola central con el salpicadero. La zona superior de la pantalla de información proporciona acceso directo a los menús principales, agilizando su uso. El nuevo Tavascan también incorpora el sistema inalámbrico Full Link, que integra en el coche el contenido del teléfono móvil mediante Apple CarPlay y Android Auto. La gran pantalla de información de 38 cm (15 pulgadas) de la consola central se complementa con otra pantalla de 13,4 cm (5,3 pulgadas) de la instrumentación Digital Cockpit, que muestra información a la altura de los ojos. Otro sistema relevante es el Head-up Display con realidad aumentada, que proyecta información en el parabrisas. Los asistentes a la conducción, la velocidad o las indicaciones del sistema de navegación, se presentan frente a la mirada del conductor, haciéndolo todo más legible y evitando cualquier tipo de distracción.
El Tavascan dispone de una pléyade de sistemas avanzados de conducción asistida semiautónoma: como el asistente de crucero adaptativo y predictivo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente inteligente de velocidad, asistente lateral o de ángulo muerto, asistente de cambio involuntario de carril, asistente de salida segura, detector de fatiga y cámara 360º. Incluye, además, funciones avanzadas de seguridad activa como el asistente de frenada automática de seguridad, con asistente de giro y asistente de esquiva, que previene o mitiga posibles daños en una situación de emergencia, teniendo en cuenta a otros usuarios de la vía como automóviles, peatones y bicicletas. La vista de 360 grados, mediante el asistente lateral y de salida involuntaria de carril, permite vigilar los ángulos muertos y ofrece una señal visual y acústica si intuye que el conductor no ha advertido la presencia de algo oculto. La alerta de salida, por su parte, emite una advertencia sonora si alguien o algo se acerca al vehículo cuando está estacionado y el conductor desea bajarse.
El concesionario oficial Hyundai en Álava dispone, en las instalaciones de Autolasa, del nuevo Hyundai Inster. Se trata de un coche eléctrico compacto con cuatro plazas reales, disponible en dos versiones: una de 97 CV y 327 km de autonomía, y otra de 115 CV y 370 km de autonomía. Con estas cifras, el Inster se posiciona como el modelo con mayor batería y autonomía dentro de su segmento.
El Inster es muy estrecho —es solo tres centímetros más ancho que un Dacia Spring— lo que facilita su uso en ciudad, especialmente a la hora de aparcarlo en garajes con plazas poco amplias. No obstante, la estabilidad en carretera a alta velocidad del Inster es superior. También está mejor aislado del ruido que el Dacia. La versión de 97 CV tiene una batería de 42 kWh que se puede cargar a un máximo de 73 kW con corriente continua, mientras que la batería de la versión de 115 CV tiene 49 kWh y admite hasta 85 kW. Con corriente alterna la carga se produce a un máximo de unas 4,5 horas; 4 horas en el caso de la batería más pequeña). La batería además puede utilizarse para suministrar corriente a equipos eléctricos externos
Hay tres niveles de equipamiento: Klass (solo con el motor de 97 CV), Maxx (con ambos motores) y Tecno (solo con 115 CV). En todos son de serie elementos como las dos pantallas de 10,25 pulgadas, la compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, el programador de velocidad activo, los sensores traseros de aparcamiento (los delanteros se incluyen en Maxx y Tecno) y los retrovisores exteriores con plegado eléctrico. El nivel Maxx añade cosas interesantes como los asientos delanteros abatibles y con calefacción (conductor y pasajero), el volante con calefacción y el cargador de inducción. En Tecno entran elementos como los faros de led, el sistema de cámaras de 360 grados, la alerta por presencia de vehículos en el ángulo muerto y un sistema de iluminación ambiental con 64 colores a elegir.
Un nuevo lenguaje de diseño confiere a la cuarta generación del BMW X3 una mayor presencia exterior y más dinamismo. Los materiales de alta calidad, una especificación estándar mucho más generosa, la digitalización avanzada y el nuevo sistema BMW iDrive marcan la pauta para crear el ambiente de calidad que se respira en el interior del habitáculo. La seguridad y el confort del nuevo BMW X3 también se benefician de una amplia selección de sistemas semiautomáticos de conducción y aparcamiento.
La gama incluye no solo motores de gasolina y turbodiésel de alta eficiencia, sino también un sistema híbrido enchufable de última generación que permite a la versión BMW X3 30e xDrive una autonomía eléctrica de hasta 90 kilómetros y un aumento de la potencia hasta 398 caballos. El nuevo BMW X3 es 34 milímetros más largo que su predecesor, con 4,75 metros, mientras que su ancho ha aumentado 29 milímetros hasta alcanzar los 1,92 metros. Todas las luces de conducción diurna, las luces laterales y los intermitentes de los faros Led se fabrican ahora con fuentes de luz superpuestas en forma de L. Los faros delanteros Led adaptativos, con sistema antideslumbramiento, funciones de luz de carretera, alumbrado urbano y luz angular, además de detalles decorativos en azul, están disponibles opcionalmente. La luneta trasera empotrada está bordeada por un alerón de techo largo y los deflectores de aire laterales contiguos.
La cabina del nuevo BMW X3 combina ofrece un amplio espacio y un ambiente premium. La pantalla curva del sistema de información y entretenimiento (compuesta por dos pantallas, la del tablero de instrumentos de 12,3 pulgadas y la principal de 14,9 pulgadas) los volantes de fondo plano y la nueva palanca selectora de marchas son los elementos que definen la moderna versión del habitáculo. El espacio de carga se puede aumentar de 570 litros a un máximo de 1.700 litros; como opción se puede montar un acoplamiento de remolque que se extiende y se retrae eléctricamente; la carga máxima permitida por remolque es de 2.500 kilogramos
El modelo líder de gama, el nuevo BMW X3 M50 xDrive, cuenta con el motor de gasolina de seis cilindros y 3 litros de cilindrada combinado con la tecnología híbrida de 48 V. Su potencia máxima de 398 CV se canaliza mediante una caja de cambios automática Steptronic Sport de ocho velocidades y la tracción integral inteligente xDrive. El nuevo X3 M50 xDrive emplea apenas 4,6 segundos para alcanzar los 100 km/hora desde parado. Este tren motriz potente se combina con la tecnología de suspensión M Sport con dirección deportiva variable, los frenos Sport, las llantas de aleación ligera de 20 pulgadas y el diferencial Sport integrado en el eje trasero vienen de serie. También está disponible opcionalmente una suspensión M adaptativa con amortiguadores controlados electrónicamente, así como cuatro tubos de escape.
El crecimiento del segmento SUV y la electrificación son las tendencias dominantes en el mercado europeo actual y seguirán siéndolo en el futuro. Por ello, el lanzamiento de la nueva generación del Mitsubishi ASX resulta tan oportuno como decisivo para la marca japonesa. La nueva generación del ASX está basada en la plataforma de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, de cuyas sinergias se beneficia. Esto ha permitido ofrecer una amplia variedad de motores, entre ellas el híbrido enchufable (PHEV), el híbrido (HEV) y el microhíbrido (MHEV), así como sistemas avanzados de seguridad y funciones de información y digitalización a la altura de las expectativas de los conductores de hoy.
La nueva generación del ASX incluye una amplia gama de opciones de propulsión electrificadas. La opción de propulsión de acceso, con un precio que parte desde los 23.490 euros, es un motor de gasolina turboalimentado de tres cilindros y 1.0 litros de cilindrada, está disponible en combinación con una caja de cambios manual de seis velocidades. Esta unidad proporciona 90 caballos de potencia, y ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 14 segundos. Los consumos medios homologados se sitúan en los 5,7 litros, con unas emisiones de CO2 de 130 gramos por kilómetro
Para los clientes que buscan mayores prestaciones, la versión 130T MHEV (desde 25.990 euros) ofrece un motor de gasolina turbo de inyección directa de 1.3 litros combinado con un sistema de electrificación microhíbrido provisto de un alternador de arranque accionado por correa y acoplado a una batería de ion de litio de 12 V, que facilita la recuperación de energía tanto durante la deceleración como durante el frenado, así como un asistente de par-motor eléctrico. Esta unidad motriz puede elegirse con caja de cambios manual de seis velocidades o una transmisión automática tipo ‘doble embrague’ de siete velocidades. Esta versión de motorización proporciona 140 CV de potencia y 260 newton-metro de par-motor con la caja manual, así como 160 CV de potencia y 270 n-m de par con la transmisión automática de ‘doble embrague’, lo que permite alcanzar los 100 km/h en solo 10,3 segundos con la transmisión manual y 8,5 segundos con la automática. Los consumos registrados se sitúan en torno a los 5,7 litros/100 km.
Para satisfacer el creciente interés por la sostenibilidad y la demanda de mayor eficiencia y reducción de emisiones, la nueva generación del ASX será el primer modelo de Mitsubishi en Europa con la configuración de híbrido auto recargable 160 HEV (desde 31.970 euros), que combina una unidad de gasolina de 1.6 litros con dos motores eléctricos y una caja de cambios automática. Con 145 caballos de potencia, cuenta con una asistencia eléctrica que ayuda a reducir las emisiones de CO2 (de solo 104 g/km) y a mejorar la eficiencia de consumo de combustible. Este motor consume apenas 4,7 litros/100 km.
La joya de la corona será sin duda la versión híbrida enchufable 160 PHEV (desde 38.390 euros), con un sistema motriz sistema compuesto por un motor de gasolina de 1.6 litros de cilindrada acompañado por dos motores eléctricos y una batería de 10,5 kWh. La combinación de las tecnologías de combustión y eléctrica permite alternar distintos modos de alimentación para maximizar la eficiencia. Gracias a un potente paquete de baterías, el ASX híbrido ofrece una autonomía de hasta 63 km en modo exclusivamente eléctrico durante la conducción por ciudad. Y recupera toda su capacidad en solo 3 horas en una toma de corriente doméstica. Las emisiones de CO2 son de apenas 30 g/km y alcanza unas cifras de eficiencia de consumo de gasolina de 1,3 litros/100 km, mientras proporciona 160 caballos de potencia.
Con 4,23 metros de largo, el Volvo EX30 es un vehículo eléctrico que presenta un habitáculo con estilo minimalista, con un salpicadero presidido por una pantalla de gran tamaño y muy pocos mandos mecánicos. La versión más asequible, dentro de que tiene un precio bajo para los estándares en que se suele posicionar la marca sueca con respecto a la competencia, tiene 272 CV de potencia, batería de 49 kWh de capacidad y una autonomía de 344 kilómetros. Con este propulsor acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos.
No obstante, quien quiera más potencia, tracción total o más batería, puede optar por alguna de las otras dos versiones existentes: motor de 272 CV y 480 kilómetros de autonomía o, la más potente, 428 CV y hasta 460 kilómetros sin tener que recargarlo. Ambos propulsores están equipados con baterías de 64 kWh que admiten potencias de hasta 153 kW en corriente continua.
El Volvo EX30 cuenta con tres niveles de equipamiento: Core, Plus y Ultra. El nivel de entrada, Core, presenta de serie elementos como el programador de velocidad activo, los sensores traseros de aparcamiento, la cámara de visión trasera, la alerta por cambio involuntario de carril, el sistema de detección de vehículos en el ángulo muerto, los faros Led y la conexión 5G.
El nivel Plus añade cosas como los sensores de aparcamiento delanteros, el climatizador de dos zonas, la superficie para la carga inalámbrica de un teléfono móvil, un sistema de audio de Harman Kardon y la apertura eléctrica del portón del maletero.
La oferta de equipamientos se completa con el acabado Ultra que añade cámara de visión 360º, frenado automático a baja velocidad para la marcha atrás, cargador de a bordo de 22 kW, guantera refrigerada, llantas aerodinámicas de 19 pulgadas, techo solar panorámico y asientos delanteros con ajustes eléctricos.
El diseño del habitáculo es sencillo y limpio. Solo hay una pantalla, en el centro, de 12,3 pulgadas. En la franja superior se consulta la velocidad, la posición de la transmisión y la visión de las ayudas a la conducción, mientras que el resto de la pantalla se destina a las funciones típicas de un sistema multimedia: navegación, audio, climatizador y ajustes del vehículo. El sistema operativo, como en otros Volvo, es Android Automotive, que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.
El Volvo EX30 dispone de dos maleteros. El delantero tiene solo 7 litros, pero es suficiente para guardar el cable de recarga y los triángulos de emergencia. Con 318 litros de capacidad, el maletero posterior es regulable en dos alturas y el portón tiene accionamiento eléctrico, excepto con el nivel de equipamiento Core, que es manual.
Desde su lanzamiento al mercado en 2010, el crossover compacto Mini Countryman se ha mantenido en la senda del éxito. Con 13 centímetros más de longitud y 6 centímetros más de altura, el nuevo Countryman ha crecido notablemente en comparación con su predecesor. Con pasos de rueda más ancho y un diseño más minimalista, el coche tiene ahora una presencia significativamente mejorada. La tracción total opcional también garantiza una diversión al volante segura, incluso fuera de las carreteras convencionales.
El nuevo Mini Countryman, de 4,43 metros de longitud, 1,84 m de anchura y 1,65 m de altura, dispone de una gran distancia entre ejes, que ha aumentado hasta los 2,69 metros, lo que incrementa notablemente la habitabilidad. El Countryman totalmente eléctrico está disponible en dos niveles de potencia: el modelo Countryman E, con una potencia de 150 kW/204 CV y un par motor de 250 newton-metro, y la versión Countryman SE ALL4 tracción total, con 230 kW/313 CV y 494 n-m. La autonomía homologada es de 462 y 432 kilómetros, respectivamente. Las versiones gasolina, comienzan con un propulsor de 3 cilindros y 1.5 litros de cilindrada, tracción delantera, con una potencia de 170 caballos; le sigue un propulsor de 4 cilindros y 2 litros, con sus dos variantes de potencia de 218 y 300 caballos y tracción total. Con el motor turbodiésel, con 2 litros de cilindrada y tracción delantera, el Countryman dispone ahora de 163 caballos de potencia. Todas las cajas de cambio son automáticas.
El nuevo diseño adopta una aerodinámica mejorada con el fin de lograr cifras de consumo muy bajas. El resultado es un valor 0,26 CX para el Countryman totalmente eléctrico, frente al 0,31 del modelo predecesor. El diseño del frontal está definido por la nueva parrilla octogonal. Un sensor de radar especialmente pequeño está integrado a ras en su superficie para apoyar la mayor funcionalidad de los sistemas de asistencia al conductor. Las llantas de hasta 20 pulgadas de diámetro contribuyen a la apariencia de mayor robustez del vehículo. El Countryman es el primer vehículo de Mini con sistemas de asistencia de nivel 2, que permiten una conducción semiautomatizada. El conductor del Countryman puede elegir entre una configuración de chasis equilibrada y confortable o una especialmente deportiva, en función de la experiencia de conducción individual que prefiera. La suspensión adaptativa con 15 mm de descenso y amortiguadores de frecuencia selectiva está disponible como opción. Se trata de un chasis puramente mecánico que se adapta a las condiciones de la carretera y ofrece un importante valor añadido en términos de control del vehículo.
El salpicadero del nuevo Countryman ya no dispone de la clásica pantalla detrás del volante. Todo el contenido relevante se proyecta en el Head-up Display opcional y en la pantalla redonda e información, situada en el centro del salpicadero cubierto por primera vez con superficies textiles.
Grenadier, un verdadero 4×4, sin concesiones, combina el espíritu y diseño británicos con la precisión de la ingeniería alemana. El diseño exterior es tributario de los populares Land-Rover del siglo pasado, aunque con la máxima funcionalidad, confort y tecnología moderna de estos tiempos. Es difícil comparar al Grenadier con algún modelo del mercado actual, pero el Jeep Wrangler ‘largo’ de 5 puertas podría ser uno de los rivales más caracterizados, aunque el modelo estadounidense no ofrece el grado de sofisticación del nuevo 4×4 de Ineos.
Entre los equipamientos específicos para vehículos 4×4 más destacados con los que cuenta el Grenadier se encuentran una escalera alineada con las líneas de cierre del portón para acceder al techo y cableado exterior, con puntos de salida en la parte delantera y trasera del techo, para facilitar la conexión de lámparas auxiliares, de trabajo o balizas. En el exterior de la carrocería se dispone de las clásicas barras y tiras en el techo para poder colocar cargas y fijarlas de manera segura sin baca (aunque es posible instalar una si se desea). Por último, las líneas de cintura con tiras protectoras en las puertas pueden llevar un cinturón de herramientas opcional, mientras que en la parte trasera se pueden colocar cargas o accesorios, como por ejemplo un bidón.
Se ha diseñado el interior del Ineos Grenadier con un propósito: ofrecer el espacio, la funcionalidad y la versatilidad que se necesitan en un 4×4 de altas prestaciones. Su diseño fusiona tecnologías modernas con todo el confort que se espera en esta década y en el futuro. El puesto de conducción, con pantallas y botones de control por dondequiera que se mire, incluido el techo, le asemeja a la cabina de un avión. Los interruptores están muy separados entre sí e indican claramente su función para facilitar su uso mientras se conduce, incluso con guantes puestos. La consola superior dispone de controles de los bloqueos del diferencial y circuitos eléctricos auxiliares. La pantalla táctil de 12,3 pulgadas de diámetro muestra el panel de instrumentos digital y los menús del sistema de información con navegador y Apple CarPlay o Android Auto. También se puede acceder a todos los menús con la pantalla táctil o con el mando giratorio de la consola central aunque las manos estén mojadas o manchadas.
Los aventureros de la conducción 4×4 podrán disfrutar del sistema Pathfinder Off-Road Navigation, con el que podrán programar, seguir y guardar su ruta mediante paradas donde no haya señales de tráfico ni marcas de ruedas. Por su parte, los envolventes asientos Recaro ofrecen confort y soporte dentro y fuera del asfalto. Se puede añadir calefacción a los asientos delanteros y tapicería de cuero de forma opcional. Diseñado para funcionar de forma mecánica en la medida de lo posible, el nuevo Grenadier incluye aproximadamente la mitad de unidades de control electrónico de otros vehículos similares, para elevar la fiabilidad y ofrecer una experiencia de conducción más analógica y directa.
Para los usuarios que precisan un vehículo de estas características para trabajar en el campo o, por qué no, en travesías por el desierto, la funcionalidad del Grenadier no admite comparación. El suelo de goma es impermeable y dispone de tapones de drenaje; los interruptores y superficies del salpicadero son lavables y a prueba de salpicaduras; los asientos son resistentes a manchas y al agua, por lo que no necesitan protección adicional. Asimismo, están disponibles numerosas opciones de almacenamiento: cajón bajo el asiento, caja de tapa con cierre de llave en la consola central, zona de almacenamiento seguro en el lateral de la zona de carga y soportes para botellas de un litro en todas las puertas.
El grupo automovilístico chino Chery da un paso más en su firme compromiso con el mercado español -el primero de Europa en el que se establece- al anunciar que producirá en España el nuevo Omoda 5, tanto en su versión de gasolina como en su variante 100% eléctrica (EV).
El nuevo Omoda 5 es un SUV de tamaño compacto (4,40 metros de largo) que debuta en el mercado con un eficiente y potente motor 1.6 litros turbo gasolina de 185 caballos, asociado a una caja de cambios automática de doble embrague y siete velocidades.
Omoda 5 cuenta con tres modos de conducción, un amplio equipamiento de serie tanto en su nivel de acabado de acceso (Comfort) como en el tope de gama (Premium) orientado al confort y a la seguridad que lo hacen merecedor de las 5 estrellas en el test de seguridad EuroNCAP. El precio del Omoda 5 parte desde los 27.900 euros, aunque con la actual oferta de financiación, arranca desde los 22.900 euros.
La alternativa 100% eléctrica del Omoda será el siguiente vehículo que la marca china producirá en la planta española. Contará con un motor de 204 caballos (150 kW), una batería de 61,05 de capacidad y una autonomía homologada de 430 kilómetros. Por lo que respecta al propulsor del Omoda 5, se estrena en el mercado con un sistema de propulsión gasolina 1.6 litros TGDI de cuatro cilindros, con inyección directa, 185 CV de potencia. Este motor llega asociado a una caja de cambios automática de 7 velocidades tipo DCT, de doble embrague, que proviene de la firma Getrag (el mayor fabricante de transmisiones del mundo), y es la misma caja que montan, por ejemplo, los Mercedes-Benz Clase A y el BMW X1.
En el exterior, el Omoda 5 es un vehículo con una imagen futurista, con una longitud total de 4,40 m, una anchura de 1,83 m y una altura de 1,59 m. Su frontal destaca por una parrilla aerodinámica, a partir de una trama geométrica y de efecto 3D rematada con pequeños destellos en forma de diamantes. Por lo que respecta al habitáculo del nuevo Omoda 5, ofrece un salpicadero protagonizado por un panel central que integra dos pantallas LCD de 10,25” interconectadas y de alta definición, desde donde disponer de una competa información de los elementos de confort y de conducción de forma táctil o mediante instrucciones por voz.
El maletero tiene 360 litros de capacidad, ampliables hasta 1.075 litros con los asientos traseros abatidos, con una superficie de carga completamente plana. Los asientos delanteros, con formas deportivas, están confeccionados con piel ecológica de gran calidad. El confort de marcha se refuerza con las lunas traseras oscurecidas de serie y con un parabrisas que dispone de un sistema de insonorización por capas y un limpiaparabrisas muy silencioso de cuarta generación.
El MG HS es un SUV compacto tirando a grande que mide 4,57 m de largo por 1,87 m ancho, con una batalla de 2,72 m y dando cabida a cinco ocupantes. No obstante, sí que difiere en capacidad de maletero, que cubica 463 litros siendo 15 litros más que los del EHS (448 litros). Con la segunda fila de asientos abatida promete 1.454 litros.
El motor que esconde bajo el capó es el mismo que el PHEV, pero sin ir acompañado de un propulsor eléctrico. Por tanto se mueve a secas con un 1.5 TGDI de 162 CV y 250 Nm.
Este bloque se asocia además a un cambio manual de seis velocidades, a diferencia del híbrido enchufable que solo se ofrece con automático de convertidor de par. Aunque igualmente el MG HS puede configurarse con una caja automática de siete relaciones, pero que es de doble embrague.
Este nuevo MG HS se ofrece con los mismos acabados que el PHEV: el de acceso Comfort y el más completo Luxury. Se puede seleccionar en cinco colores para la carrocería: Rojo diamante, Azul Brighton, Blanco Dover, Negro perlado y Plata medalla.
Y desde el MG HS Comfort ya viene dotado con muchas bondades tecnológicas de serie. Por ejemplo el generoso display táctil de 10,1 pulgadas, que integra un sistema multimedia con radio digital DAB, navegador integrado o conexión Apple CarPlay y Android Auto. Pero también un completo arsenal de sistemas de asistencia a la conducción que acoge su MG Pilot: incluye control de crucero, frenada automática de emergencia, aviso activo por salida de carril, sistema de mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto o alerta por tráfico cruzado trasero.
Por su parte, el acabado Luxury suma ópticas Full-LED, llantas de 18 pulgadas, techo panorámico, portón del maletero con apertura eléctrica, pedalera de aluminio, climatización bizona o todos los asientos delanteros con ajuste eléctrico y diseño deportivo.
A nivel de tecnología encontramos la instrumentación digital de 12,3 pulgadas, el control de crucero adaptativo inteligente operado con radar (ACC) o la cámara de 360º.
Casi nueve años después de su debut en 2015, y tras un restyling en 2019 con cambio de motorizaciones, SsangYong presenta los nuevos Tívoli y Tívoli Grand y se pone al día para seguir ofreciendo unas dimensiones compactas, su tecnología de conducción inteligente, una brillante interfaz digital, la seguridad más avanzada y una amplia gama de mejoras de diseño, tanto por dentro como por fuera. A sus cualidades dinámicas, los Tívoli y Tívoli Grand unen los nuevos sistemas de seguridad SsangYong de última generación, un conjunto de controles integrados para que el conductor y los pasajeros puedan disfrutar de un nuevo nivel de tranquilidad. Con respecto a la gama de motores, el 1.5 litros gasolina turbo de gasolina se ofrece con dos niveles de potencia, 135 y 163 caballos. Las cajas de cambios son siempre de seis velocidades, manual o automática, y la tracción es delantera.
Los nuevos Tívoli y Tívoli Grand tienen un peculiar estilo exterior con un aspecto moderno y equilibradas proporciones, todo ello rematado por una línea de techo ‘flotante’ que recuerda a los SUV de segmentos superiores. El nuevo parachoques integrado y la parrilla más grande rodean las luces antiniebla Led triples en los extremos del paragolpes y su línea distintiva del capó le da un carácter deportivo. Además de las luces diurnas Led delanteras y traseras, destacan también las llantas de aleación de 18 pulgadas de diámetro. En el interior hay cambios significativos, empezando por las salidas de aire laterales y siguiendo por el nuevo salpicadero. Destaca el sistema de infoentretenimiento, con una pantalla táctil de 8 pulgadas de diámetro que dispone de un nuevo software y, sobre todo, el panel de control de la climatización darle al tablero un aspecto más moderno.
El maletero dispone de 427 o 720 litros (Tívoli y Tívoli Grand, respectivamente) y al contar con asientos traseros abatibles 40:60, se ofrecen combinaciones de asiento/carga muy flexibles. La comodidad a bordo se completa con detalles como el climatizador manual o automático bizona, sensores de lluvia y luces, control de velocidad de crucero (funcional entre 36 y 150 km/h), cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, telefonía manos libres por Bluetooth, sistema de información y entretenimiento compatible con Apple Car Play y Android Auto y el sistema de entrada y arranque sin llave.
El nuevo SsangYong Tívoli se ofrece con tres niveles de acabado: Line, Urban Plus y Limited. El Line cuenta con transmisión manual, mientras que los Urban Plus y Limited están disponibles con transmisión manual o automática. El Tívoli Grand, por su parte, solo llega con la versión de 163 CV pero con los mismos acabados. El sistema de asistencia a la seguridad SASS de SsangYong es de serie en toda la gama. Los asientos están tapizados en tela (Line y Urban Plus) o en combinación símil cuero y tela (Limited). La marca surcoreana ofrece una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros en este modelo.
El Mazda CX-5 es un SUV de tamaño medio completamente nuevo, sino una renovación que le permite ponerse al día en aspectos como el diseño exterior, el equipamiento de serie y el confort de marcha.
En marzo de 2023, Mazda hace algunos cambios en la gama de motores y en el equipamiento. Las dos versiones de gasolina, con 2,0 y 2,5 litros de cilindrada y sin sobrealimentación, no tienen cambios en la potencia máxima (165 y 194 caballos), pero ahora incluyen un sistema de hibridación ligera a 24 voltios. Gracias a ello, el consumo es ligeramente más bajo y, sobre todo, les permite llevar el distintivo medioambiental ECO de la DGT, en lugar del C. No hay cambios en las versiones Diesel.
Tiene varias características que lo hacen adecuado para un uso familiar: unas puertas traseras con un buen ángulo que liberan un hueco amplio con unos respaldos posteriores. El maletero tiene una amplia capacidad.
Los dos motores de gasolina —2.0 SKYACTIV-G de 165 caballos y 2.5 SKYACTIV-G de 194 caballos— tienen un funcionamiento sobresaliente desde el punto de vista de la suavidad y del sonido. Ambos son atmosféricos y aunque permiten acelerar el CX-5 con agilidad, ya que disponen de turbocompresor.
En el habitáculo interior se ha rediseñado los asientos delanteros para reducir la fatiga en viajes largos, se ha añadido un cargador inalámbrico para teléfonos móviles en el hueco que hay por delante de la palanca de cambios y unas molduras decorativas diferentes en algunos de los acabados. No hay cambios en cuanto a su espacio interior, que es suficiente para acomodar a cuatro adultos de estatura media o incluso un poco superior.
