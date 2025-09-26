KIA EV3

Innovador crossover compacto

En el nuevo concesionario Kia-Deltavi para la provincia de Álava podrás encontrar el Kia EV3, que ofrece movilidad eléctrica accesible y sostenible combinada con una experiencia SUV. Un exterior atrevido, un interior novedoso que maximiza la funcionalidad y una gran autonomía (de 600 kilómetros) caracterizan al nuevo crossover eléctrico Kia EV3, que comparte una sofisticada tecnología con su hermano mayor EV9.

El EV3 mide 4.30 metros de largo, 1.85 de ancho y 1.56 de alto. Está equipado con un sistema de propulsión eléctrica de última generación con tracción delantera. En la versión estándar se ofrece exclusivamente con una batería de 58,3 kWh, mientras que la variante EV3 Long Range está equipada con una batería de 81,4 kWh. En ambas versiones el motor eléctrico genera 150 kW y 283 newton-metro, lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. La velocidad máxima del EV3 es de 170 km/h. Más adelante la gama se ampliará con una variante de tracción total, así como una versión GT. Además, el Sistema de Gestión de Carga del Vehículo de Kia permite pasar del 10 al 80% en aproximadamente 31 minutos.

Asimismo, Kia ha equipado el EV3 con una serie de dispositivos avanzados de seguridad, conducción, funcionalidad y carga, normalmente reservados a vehículos de segmentos superiores. Incluye el Control eléctrico de vectorización dinámica de par para garantizar que el EV3 transfiera su potencia a la carretera de forma suave y estable. La asistencia para evitar colisiones frontales, la asistencia de seguimiento del carril y la asistencia para conducción en carretera proporcionan también ayuda adicional y tranquilidad a los conductores en cada trayecto.

El EV3 es además el primer modelo de la firma equipado con la nueva tecnología de frenado regenerativo i-Pedal 3.0 de Kia, con la cual el conductor puede ajustar el nivel de retención según sus preferencias, lo cual hace posible la conducción con un solo pedal. Al maximizar la eficiencia energética y reducir notablemente la fatiga en los trayectos largos, puede recorrer más distancia con una carga. Otra novedad del EV3 es que ofrece a los ocupantes la posibilidad de alimentar dispositivos externos como ordenadores portátiles, pequeños frigoríficos, cafeteras o secadores de pelo.

El Kia EV3 estrena también la tecnología de Sistema Regenerativo Inteligente 3.0, que utiliza sensores e información de navegación para detectar la distancia con el vehículo que circula por delante y puede, en caso de que sea necesario, desacelerar automáticamente hasta una velocidad segura. Otro equipamiento, el sistema de estacionamiento remoto con llave de Kia, permite maniobrar el EV3 para entrar y salir de espacios reducidos, sin necesidad de estar en el vehículo. Por su parte, el Head-up Display de 12 pulgadas proyecta información en el parabrisas para minimizar las distracciones del conductor.

Para complementar la experiencia transformadora que proporciona el interior, comparable a la de un auténtico salón, Kia ha equipado el EV3 con un conjunto integral de funciones de conectividad y entretenimiento. La mayoría de ellas están concebidas para disfrutarlas de forma segura mientras el vehículo está en movimiento, y otras pueden experimentarse exclusivamente cuando el coche está parado y se selecciona el modo Park. Otra innovadora tecnología del EV3 es la tecnología AI Assistant de Kia, un asistente que facilita al conductor la manera de controlar diferentes sistemas del vehículo de forma directa e intuitiva.

Por lo que respecta al diseño del EV3, ofrece una combinación de estilo lúdico y funcionalidad inteligente. El exterior compacto de estética futurista se une a un interior espacioso con nuevos materiales orgánicos. Con un maletero delantero de 25 l y uno trasero de 460 l, el EV3 ofrece la mayor capacidad de carga de su clase.