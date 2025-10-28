Cecobi homenajea al comercio de Bizkaia 2025 en su tradicional entrega de premios

La Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia-Cecobi celebró el pasado viernes día 24 de octubre, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, la Gala de entrega de los premios al comercio de Bizkaia 2025. Un encuentro que pone en valor la aportación esencial del comercio de proximidad a la vida económica y social del territorio, reconociendo su papel como motor de nuestros barrios y ciudades.

En total se concedieron cinco premios comarcales y cuatro premios especiales, que reconocieron historias reales de esfuerzo, compromiso y arraigo en el territorio.

En un bonito y emotivo acto presentado por el reconocido periodista Xabier García Ramsden acudieron en torno a 300 personas relacionadas con el sector comercial, además de diferentes representantes del Gobierno vasco y Diputación Foral de Bizkaia como Elixabete Etxanobe (diputada general de Bizkaia), Javier Hurtado (consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco) y Kontxi Claver (concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo – Bilbao. Así mismo, se contó con la presencia de varias alcaldías de municipios de Bizkaia.

Por parte de Cecobi asistieron su junta directiva: María López-Negrete (presidenta), Mikel Gómez (vicepresidente primero), Cristina Delgado (miembro del Comité Ejecutivo de Cecobi) Marta Fernández (secretaria general), acompañados del resto del equipo que conforma Cecobi.

Les acompañaron representantes de Kutxabank y Uvesco, patrocinadores principales del evento, así como de JRY legal, Meatze, Ereinn, Kontulan, Mapfre, Movistar Prosegur alarmas, empresas colaboradoras, que respaldaron con su presencia y apoyo una cita clave para visibilizar y poner en valor al comercio local de Bizkaia.

Finalizó el evento con un cóctel en el que se intercambiaron impresiones y experiencias entre todos los asistentes.