Álava, escapada a una tierra de vinos

Álava es tierra de viñedos y bodegas, y pone al alcance de las personas amantes de la cultura del vino una oferta enoturística y gastronómica de primer nivel en un marco único: mar de viñas y villas medievales escoltadas por la sierra de Cantabria en Rioja Alavesa, y verdes valles en Ayala.

Los puentes y fines de semana de otoño e invierno son una ocasión ideal para hacer una escapada de varios días y descubrir, disfrutar y saborear esta tierra de vinos. También para conocer Vitoria-Gasteiz, capital de Álava y Euskadi, su centro histórico y su Anillo Verde.

Comenzamos nuestro viaje en Rioja Alavesa. Las bodegas de esta comarca, integradas en la Denominación de Origen Calificada Rioja (DOC Rioja), elaboran algunos de los mejores vinos del mundo y cautivan a los miles de visitantes nacionales y extranjeros que recibe todos los años. Y con razón…

Adentrarse en Rioja Alavesa es descubrir bodegas centenarias que rezuman historia, pero también bodegas vanguardistas de diseño innovador que llevan la firma de arquitectos de renombre mundial como es el caso de Marqués de Riscal (Frank Ghery) e Ysios (Santiago Calatrava).