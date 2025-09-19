La marcha, que cuenta con el apoyo de Fundación Vital junto con Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Corte Inglés, no tiene carácter competitivo y está abierta a personas de todas las edades que desean colaborar en la investigación en cáncer y acompañar a las personas con cáncer y sus familias.

Raúl Pérez y Axier Urresti, protagonistas del Reto 24 horas en bici indoor del pasado mes de mayo, son los embajadores de esta marcha, que cuenta también con el patrocinio de Fundación Michelin, LEA, Mercedes-Benz Vitoria, Just Drive, Ford Garaje Moderno, Gasteiz Courier, I+Med, Amurrio Ferrocarril y Equipos, Universidad Euneiz, Aernnova, Vidrala, Jori&Azetek, Grupo Eleyco, Inprotop, Konfekoop y Hotel Ruta de Europa.

Otros eventos

Un día antes tendrá lugar la Marcha Contra el Cáncer de Agurain, organizada por el Centro de Jubilados de Nuestra Sra. de Sallurtegi y el Ayuntamiento de Agurain, a las 9.00 horas y saldrá desde la Pl. San Juan. Todavía puedes inscribirte en las instalaciones del centro de jubilados.

El 5 de octubre se celebrará la Marcha Contra el Cáncer de Amurrio, con salida a las 10.30 de la Pl. Juan de Urrutia. Esta marcha está organizada por la asociación de mujeres Aurreraka, con la colaboración del Ayuntamiento de Amurrio. Inscripciones en la oficina de Aurreraka de lunes a jueves y los viernes en el Mercado de San Antón.

Por su parte, la Marcha Contra el Cáncer de Oion se celebrará el 19 de octubre.

Desde Contra el Cáncer en Álava se quiere agradecer “la gran implicación de Agurain, Amurrio y Oion en la organización de estas marchas fundamentales para seguir impulsando la investigación y conseguir un futuro con más vida”.