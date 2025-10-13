ADI Revolution reúne a más de 100 directivos industriales en su cita anual sobre marketing digital

Secciones
El marketing industrial acostumbra a ser discreto, lejos de alfombras rojas, telones y focos. Sin embargo, el pasado viernes 10 de octubre, la consultora vizcaína ADI Revolution logró juntar a más de un centenar de gerentes y responsables de marketing y ventas en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao.
Empresas como INZU Group, Sidenor, Siemens Gamesa, ULMA e Ideko, entre otras muchas, reflexionaron en voz alta sobre cómo está cambiando la forma de vender en la industria y los retos presentes y futuros que serán necesarios afrontar a corto, medio y largo plazo.
La jornada planteó una realidad clara: el marketing industrial atraviesa un momento de transformación profunda. «Ya no basta con generar tráfico o acumular seguidores; el marketing digital debe generar ROI y ser una palanca más de crecimiento para las compañías industriales y B2B», señaló Urko De La Torre, CEO de ADI Revolution.
Tras las ponencias y mesas redondas, el encuentro se trasladó al vestíbulo del teatro, donde hubo espacio para el networking, amenizado con un cóctel.
La primera conversación se centró en el contexto más inmediato: el presente del marketing digital industrial y B2B. Moderada por Ian Blanco, COO de ADI Revolution, reunió a María Ruiz (Mlakoop), David Aparicio (Jeremias) y Ana Peinado (Pronutec) en un debate que dejó claro que sin estrategia no hay futuro.
Hubo consenso en que el mayor reto pasa por construir cimientos estratégicos sólidos, evitando la dispersión táctica. «Comenzar a activar herramientas sin una hoja de ruta clara es la muerte anunciada de cualquier proyecto: primero objetivos, después estrategia y, por último, canales y herramientas», advirtió David Aparicio, responsable de Marketing de Jeremias.
También se habló de omnicanalidad. «Por suerte, ya nadie duda de que el comprador industrial también se informa e inicia procesos de compra en internet», señaló Ian Blanco. «Ese comportamiento obliga a diseñar recorridos omnicanal: integrando CRM, contenidos técnicos y no técnicos y automatización», añadió.
El encuentro también puso la mirada en el futuro y abordó las tendencias digitales que están transformando las estrategias comerciales: inteligencia artificial, mayor autonomía del cliente y marketing de ‘influencers’ especializados.
Moderada por Urko De La Torre, la mesa sobre futuro reunió a Miriam Gibert (Ingeteam), Borja Garate (Sariki) e Igone Pérez (AAF International), quienes compartieron experiencias concretas sobre cómo estas tendencias están dejando de ser futuribles para convertirse en herramientas reales que aceleran sus procesos de venta.
Cuando se trata de innovar en materia de comercialización digital, al igual que ocurre con el resto de los ámbitos de la empresa, rara vez se acierta a la primera. «Estoy de acuerdo y comparto que, para ser realmente disruptivos, debemos dar espacio al error controlado», afirmó Borja Garate, director general de Sariki.
Con esta nueva edición, ADI Revolution consolida su papel como agente que impulsa la conversación, el aprendizaje compartido y la transformación digital del tejido industrial.
La cita también tuvo espacio para el talento joven. En las semanas previas al evento, ADI Revolution sorteó cuatro invitaciones dobles entre el alumnado de grado y máster de varios centros universitarios. Los afortunados, cuatro estudiantes de EHU y Mondragon Unibertsitatea, tuvieron la oportunidad de vivir la jornada en primera persona y acercarse a la realidad del sector.
