ADI Revolution reúne a más de 100 directivos industriales en su cita anual sobre marketing digital

El marketing industrial acostumbra a ser discreto, lejos de alfombras rojas, telones y focos. Sin embargo, el pasado viernes 10 de octubre, la consultora vizcaína ADI Revolution logró juntar a más de un centenar de gerentes y responsables de marketing y ventas en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao.

Empresas como INZU Group, Sidenor, Siemens Gamesa, ULMA e Ideko, entre otras muchas, reflexionaron en voz alta sobre cómo está cambiando la forma de vender en la industria y los retos presentes y futuros que serán necesarios afrontar a corto, medio y largo plazo.

La jornada planteó una realidad clara: el marketing industrial atraviesa un momento de transformación profunda. «Ya no basta con generar tráfico o acumular seguidores; el marketing digital debe generar ROI y ser una palanca más de crecimiento para las compañías industriales y B2B», señaló Urko De La Torre, CEO de ADI Revolution.

Tras las ponencias y mesas redondas, el encuentro se trasladó al vestíbulo del teatro, donde hubo espacio para el networking, amenizado con un cóctel.