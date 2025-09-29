El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

ACICAE

Día de Puertas Abiertas para conocer los secretos de la automoción

Una oportunidad única para conocer las últimas innovaciones en el sector con acceso a actividades de todo tipo, como simuladores de Fórmula 1 o Karts.

EL CORREO

Acicae-Cluster de Automoción de Euskadi, en colaboración con AIC-Automotive Intelligence Center, y con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, invita a todos los interesados a una nueva edición del Día de Puertas Abiertas que tendrá lugar el 4 de octubre, en Amorebieta-Etxano.

El mundo de la automoción es apasionante por las implicaciones técnicas, económicas y sociales que conlleva y está en plena transformación hacia la movilidad sostenible. Por eso, quiere invitarte a conocer de primera mano, de manera práctica y divertida, algunas de las características del sector, como es el peso que tiene en Euskadi, tendencias tecnológicas de los vehículos, la forma de trabajar de las empresas, y las oportunidades profesionales que ofrece.

Para ello, ¡nada mejor que ver y tocar!

¿Por qué asistir?

Una oportunidad única para conocer las últimas innovaciones en el sector y pasarlo muy bien. Tendrás acceso a actividades de todo tipo como simuladores de Fórmula 1 y bicicleta, karts eléctricos, Scalextric, Legos, actividades lúdicas para los más peques y mucho más. También podrás hacer visitas guiadas a empresas y centros de competencia de AIC.

Un evento abierto a todo tipo de asistentes

Este evento está pensado para todo tipo de asistentes y todo tipo de edades: estudiantes, profesionales, apasionados por la tecnología, y cualquier persona interesada en la movilidad que quiera pasar un día acompañada de familiares y amigos, disfrutando de actividades relacionadas con el sector.

MÁS INFORMACIÓN

Fecha: sábado, 4 de octubre

Hora: De 10.00 a 15.00 horas

Dirección: Parque Empresarial Boroa, P2A-4, (Amorebieta-Etxano)

Inscripciones: www.acicae.es

Explora, aprende y diviértete con nosotros. ¡Te esperamos!

