Acicae-Cluster de Automoción de Euskadi, en colaboración con AIC-Automotive Intelligence Center, y con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, invita a todos los interesados a una nueva edición del Día de Puertas Abiertas que tendrá lugar el 4 de octubre, en Amorebieta-Etxano.

El mundo de la automoción es apasionante por las implicaciones técnicas, económicas y sociales que conlleva y está en plena transformación hacia la movilidad sostenible. Por eso, quiere invitarte a conocer de primera mano, de manera práctica y divertida, algunas de las características del sector, como es el peso que tiene en Euskadi, tendencias tecnológicas de los vehículos, la forma de trabajar de las empresas, y las oportunidades profesionales que ofrece.

Para ello, ¡nada mejor que ver y tocar!