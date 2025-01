¡Jolín, jolín, 0-3 al Barça!

Santiago de Pablo Vitoria Jueves, 30 de enero 2025, 00:13 Comenta Compartir

Unas fotografías recientemente recuperadas por el Archivo de Álava, que pueden verse en 'photo.araba.eus', dentro de la colección Alfaro Fournier, corresponden a un partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Deportivo Alavés, celebrado en el estadio de Les Corts el 19 de marzo de 1929. Los dos equipos ya se habían enfrentado un año antes en las semifinales del Campeonato de España, con un resultado contundente a favor de los culés: 3-0 en Barcelona y 0-5 en Vitoria.

El choque de marzo de 1929 fue un amistoso, programado aprovechando un parón en la Liga por un encuentro internacional de España. El Alavés estaba entonces en Segunda y el Barça, aunque iba mal clasificado, terminaría líder de Primera División. Dada la diferencia entre ambos clubes, fue una sorpresa la clara victoria alavesista en el estadio barcelonés por cero goles a tres, con tantos de Albéniz y Olivares (dos), todos ellos logrados en la primera parte.

En el minuto diez, «una colada peligrosa de Ibarrarán, con pase al centro, bien medido, da margen a que Olivares meta la cabeza y lleve el balón, bien colocado sobre el goal, desviando levemente Platko y logrando Albéniz un feliz remate y el primer goal». Más adelante, Crespo, «después de una bella preparación para dejar desmarcado a Modesto, le pasa la bola para que este centre a buena altura y Olivares, de un limpio y bello cabezazo, logre el segundo goal a los 38 minutos de manera muy bonita. Aquel juego merece un nuevo goal y lo consigue, en efecto, a los 42 minutos, tras un buen avance de Ibarrarán, que dribla a Walter, se interna y pasa suave y medido a Olivares para que éste se apunte el número tres».

Ampliar Formación titular del Alavés en el partido celebrado en Les Corts.

La prensa catalana reconoció la «severa derrota» azulgrana. El diario 'El Diluvio', por ejemplo, destacó cómo los espectadores locales habían aplaudido al Alavés «muy archimerecidamente, pues han hecho sus muchachos un bello partido, actuando todos con una nobleza sin par». Por el contrario, «el Barcelona no ha dado pie con bola». Ello había hecho que gran parte del público abucheara a los azulgranas, hasta el punto de que «Arnau se cansa de escuchar el concierto de pitos y se va, sustituyéndole Parera II». Los silbidos arreciaron hasta el final, con gestos de guasa y referencias taurinas: «El público arrecia en la pita y pide con chunga otro toro (…). La grita aumenta. Parte del público aplaude en son de broma. Muchos espectadores desfilan ¡La caraba del éxito!».

'El Mundo Deportivo' también reconoció que el Alavés «batió rotundamente a un decepcionante once del Barcelona» y destacó la actuación del defensa Quincoces que, «como siempre, fue una de las figuras sobresalientes del once vitoriano y ayer el mejor sobre el terreno de Les Corts». Sin embargo, este periódico trató de maquillar el fracaso local, al indicar que en el conjunto catalán faltaban varios titulares, e incluso criticó al cuadro vitoriano, señalando que había jugado tan mal como el Barça, pero que se seguía «cumpliendo lo de jugando mal y ganar». Comentarios semejantes hizo el 'speaker' de Radio Barcelona, en una retransmisión del partido que se había escuchado en Vitoria, donde aún no había ninguna emisora local.

La prensa vitoriana reaccionó con rapidez ante estas afirmaciones que minimizaban la hazaña babazorra, añadiendo a su réplica un toque de ironía. 'Heraldo Alavés' escribió que no era cierto que el once del Barcelona fuera el reserva azulgrana, pues se habían alineado Platko, Saura, Walter, Martí, Castillo, Obiols, Arnau y Sastre, todos ellos «titulares del Barcelona, puesto que juegan los partidos de la Liga como tal». Y concluía: «Para nosotros no hay más que un dato elocuente, elocuentísimo: el Deportivo Alavés ha sido contratado a buen precio para jugar un partido contra el equipo del Barcelona y el equipo vitoriano venció en el encuentro por tres a cero. ¡Por tres a cero, jolín, jolín, por tres a cero, pío, pío, etc.! Nada más. O nada menos. Lo demás, todo lo demás, nos tiene sin cuidado».

