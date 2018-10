Zinemaldiko filmak Azkuna Zentroan ikusi daitezke Zinema aretoa. Ikusgai daude, igandera arte, zinema jaialdiko aretoak bete dituzten hainbat film. Tartean, 'The Sisters Brothers' , 'Capharnaüm', 'Girl' eta 'Oreina' AMALIA IBARGUTXI Martes, 2 octubre 2018, 23:19

Donostiako Zinemaldia amaitu berri da, baina han ikusi ahal izan diren filmek beste ibilbide bat hasi berri dute. Hain zuzen, Azkuna Zentroan ikusgai daude, hilaren 7ra bitartean, igandera arte, zinema jaialdiko aretoak bete dituzten zenbait film. Hilaren lehen bi egunetan, 'Another Day of Life' Raul de la Fuente zuzendari iruindarraren eta Damian Nenow poloniarraren filma, eta 'Manbiki Kazoku' Hirokazu Kore-eda zuzendari japoniarraren film sariduna izan dira ikusgai.

Zinemaldiaren 66. edizioan lehen aldiz proiektatutako film sorta bat hautatu eta Golem aretoetara ekarri dituzte. Eguneko film bat ikusi daiteke. Gaur, '3 Faces' Jafar Panahi irandarraren filma eskainiko dute. Bertan, landa eremuko neska gazte bati Teherango Kontserbatorioan ikasten jarraitzea debekatu nahi diote senideek, eta Behnaz Jafari aktore ezagunak ezingo dio ukorik egin haren laguntza-deiari. Bihar, bestalde, Louis Garrel zuzendari frantsesaren 'L'homme fidèle' filma proiektatuko da. Gidoi onenaren saria irabazi zuen Zinemaldian, Icíar Bollaínen 'Yuli' filmarekin batera.

Ostiralean, 'The Sisters Brothers' ikusi ahal izango da, hau ere, gainerakoen moduan, 20:00etan. Jacques Audiard zuzendari frantsesak western generoa jorratu du, Patrick deWitt idazlearen izen bereko eleberrian oinarrituta, eta Joaquin Phoenix, John C. Reilly eta Jake Gyllenhaal dituelarik protagonista.

Asteburua hasteko, larunbatean, Nadine Labaki zuzendari libanoar ezagunaren 'Capharnaüm' filma izango da ikusgai. Nadine Labakik (Beirut, 1974) lehen aldiz 2007an hartu zuen parte, eta Publikoaren eta Gazteriaren sariak jaso zituen hark zuzendutako lehenengo lanarekin, 'Caramel' izenekoak. 2011n, ikusleek Europako film onena izendatu zuten haren bigarren lana, 'Et maintenant on va où / Where Do We Go Now?'. 'Capharnaüm' filmak Epaimahaiaren Saria eraman zuen Cannesen. Donostian Perlak sailari amaiera eman dio eta Donostia Hiria Publikoaren Saria irabazteko hautagaietako bat izan da.

Igandean, azkenik, 'Mirai', Mamoru Hosodaren film japoniarrak emango dio amaiera programazioari. Sarrerak Golem zinemako leihatiletan eta webgunean daude eskuragarri. Saio bakoitzaren prezioa 4,5 eurokoa da. Denak bertsio originalean eta azpitituluekin daude ikusgai. Zinemaldian izan ziren 'Girl' eta 'Oreina' ere ikusi daitezke, baina ziklo honetatik kanpo.