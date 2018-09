Zinema esperimentalak ere badu jaialdirik Fotolia Irailaren 17tik 24ra, astelehenetik astelehenera, 'Bideodromo' Nazioarteko Zine eta Bideo Esperimentalen Jaialdia egingo dute Bilbon AMALIA IBARGUTXI Domingo, 9 septiembre 2018, 23:32

Zaila da zinema esperimentala zer den definitzea, kontzeptu zabala da eta. Ikus-entzunezko produktu bat da, baina beste arte batzuekin, gehiago edo gutxiago, kontaktuan egon ohi dena, era berean. Halako pelikuletan, zinemaren narratiba desitxuratzen dute, plano konposizioa ere erabaki pertsonalagoa da... Helburu komertzialetatik urrun, beste zerbait izan ohi da lortu nahi dena: zerbaiten inguruan hitz egitea, kontzeptu batekin jolastea, teknika zehatz baten eragina neurtzea… Ez dira izaten baliabide ekonomiko handiko filmak, eta ezaugarri guzti horien nahasketaren ondorioz, zaila izaten da emaitzak jendartera helaraztea.

Hobeto ikusi eta ulertzeko zinema esperimentalaren nondik norakoak, praktikoena izango da Bilbora gerturatzea. Izan ere, Bideodromoa gertatzear da. Irailaren 17tik 24ra, astelehenetik astelehenera, egingo dute. Astelehenean, cocktail batekin ekingo diote jaialdiari. Asteartetik ostiralera, saioak 17:30ean hasiko dira. Bilbao Arte Fundazioaren egoitzan ikusi ahalko dira.

Lan finalistak astelehenean, irailaren 24an (jaialdiaren azken eguna) eskainiko dira 18:00etan, Maria Rogelen 'Resemblance' entsegu filmikoaren aurkezpena eta gero. 17.00etan izango da azken hori.

Doako sarrera izango dute emanaldi guztiek, aretoa bete arte. Lehenengo egunean, hilaren 17an, euskal zinemagileen eguna izango da. Khuruts Begoñaren 'Canción del puerto', Irati Gorostidi eta Arantza Santestebanen 'Euritan', Begoña Vicarioren 'Areka', Saray Bladesen 'Rougarou: The awakening of the Beast' eta Elena Saenzen '¿Ves cómo se mezcla todo?' aukeratu dituzte.

Guztira ehundik gora bideo eta film proiektatuko dira Bideodromoan. Nazioarteko artistak izango dira Bilbon egun horietan. Hilaren 20 eta 21erako, mintegi bat prestatu du Rachel Monosov-ek, eta bere lanaren atzera begikoa ere egingo dute.

Azkenik, 21ean ere bai, Estatuko zinema esperimentala izango da ikusgai; 24ean Bideodromoko finalisten berri eman aurretik.