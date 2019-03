'Zinegoak' jaialdia Getxora hedatuko da, igandetik aurrera Aurten ere nerabe eta haurrentzako eduki bereziak prestatu dira bertan goza dezaten Lunes, 11 marzo 2019, 23:20

Zinegoak Bilboko Nazioarteko Gaylesbotrans Zinemaldiaren Hedapenarekin kolaboratuko du aurten ere Getxoko Udalak, azken 15 urteetan egin duen bezala. Hegoak elkarteak antolatzen du zinemaldi berezi hau, eta, azken edizioetan erabilitako modeloa jarraituz, aurten ere nerabe eta haurrentzako eduki bereziak prestatu dira bertan goza dezaten. Beraz, aurten, Hedapenak Algorta eta Romoko Gaztelekuetan emango den nerabeentzako saio berezi bat eta Kukupraka ludotekan izango den ipuin kontalari bat ekarriko ditu. Hartara, aurtengo hedapenak, bai formatu bai eduki aldetik, ikusle guztiei irekia izango da eta aurtengo saio irekia Romoko Kultur Etxe berrian emango da.

Aurtengo programa honako egun hauetan egingo da: GauEgun gaztelekua (Algorta) Martxoaren 15ean, ostirala, 18:00-19:00h., Turn it around (Herbehereak), Bathroom rules (Kanada), Something about Alex (Herbehereak) eta Would you look at her (Mazedoniako Errepublika) film laburren emanaldia. Bakarrik 11 urtetik 17ra arteko gazteentzat.

GureGune gaztelekua (Romo)

Martxoaren 17an, igandea, 18:00-19:00h., GauEgun gaztelekuan proiektatuko diren film labur berdinak eskainiko dira. Bakarrik 11 urtetik 17ra arteko gazteentzat

Romo Kultur Etxea

Martxoaren 26an, asteartea, 19:00-20:30h, Malik (Frantzia), Manicure (Iran), Carlito se va para siempre (Frantzia, Espainia, Peru), Besooye ranginkaman (Into the rainbow) (Iran), Après le silence (Belgika) eta Otherland (Herbehereak). Publiko guztientzat, sarrera dohainik.

Kukupraka ludoteka

Martxoaren 11n, astelehena, 18:00-19:00h., Ipuin-kontalariak, ludotekako bazkide diren 5 eta 6 urte bitarteko umeentzat.