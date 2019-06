Yawning Man estatubatuarren eta Arenna gasteiztarren kontzertua, HellDoradon Yawning Man taldeko kideak. / HellDorado Kontzertua larunbatean izango da 23:00etatik aurrera, baina aretoko ateak 22:00etatik aurrera irekita egongo dira PAUL PICADO Lunes, 24 junio 2019, 21:51

Yawning Man talde estatubatuarraren eta Arenna gasteiztarren kontzertua izango da larunbatean HellDoradon. Estatubatuarrek 'Macedonian Lines' izeneko lana kaleratu berri dute ekainean eta horren aurkezpena egingo dute. Kontzertua 23:00etan hasiko da, baina ateak ordubete lehenago irekiko dituzte, hots, 22:00etan. Sarrerak ohiko lekuetan eros daitezke, bai Interneten (15,50 euro, kudeaketa-gastuak barne hartuta), bai leihatilan (16 euro). Bazkideek 12 euro ordainduko dituzte.

Yawning Man taldea 1986. urtean sortu zen, eta urtebetean 40 kanta inguru grabatu zituen. Hala ere, 2005. urtera arte ez zuen lehen lan luzea kaleratu, 'Rock Formations' izenekoa. Estiloari dagokionez, rock espazial akustikoa erabili zuen, surf-musikaren elementuekin. Urte berean, 'Pot Head' izeneko lan laburra kaleratu zuen, eta handik bi urtetara bigarren lan luzea plazaratu zuen, 'Vista Point' izenekoa. Hor, lehen lan luzearen eta 'Pot Head' lan laburraren kantak sartu zituen.

2010. urtean 'Nomadic Pursuits' izeneko lana kaleratu eta Europatik bira egiten hasi zen. Bira hori, 2013. urtean amaitu zuen DesertFest jaialdian. Beste hiru urte igaro ziren hurrengo diskoa kaleratu arte, eta 2017. urtean lehen bira egin zuen taldeak Estatu Batuetatik eta Kanadatik. Lehen aipatu dugun bezala, azken lana hil honetan bertan plazaratu dute, 'Macedonian Lines' izenekoa, eta, diotenez, soinua aurreko lanetan baino ilunagoa da, kantak zuzeneko kontzertuetatik hartu eta estudioan moldatu zituztelako.

Bestalde, Arenna talde gasteiztarra 2005. urtean sortu zen eta urte berean kontzertuak ematen hasi zen. Hurrengoan demo bat grabatu zuten baina 2011. urtera arte ez zuten lehen lana kaleratu, 'Beats of Olarizu' izenekoa. Nazio nahiz nazioarteko mailan arrakasta handia izan zuen, eta horrez gain, kritikari adituen iritzi onak ere jaso zituen. Lau urte geroago 'Given To Emptiness' diskoa plazaratu zuten, eta aldaketa nabariak egin zituzten doinuetan. Taldea zuzeneko kontzertuengatik nabarmentzen da. Beraz, bere musikaz gozatzeko aukera ezinhobea izango da larunbatean aurkeztuko zaiguna.